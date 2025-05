6 csodás határon túli fesztivál idén nyárra, ha már kívülről fújod az itthoni kínálatot

Ha a Sziget és társai már nem tudnak meglepni, ezen a nyáron ideje szétnézni a szomszédban is, hiszen Erdélytől a Felvidéken át a Vajdaságig egymást érik a különleges hangulatú rendezvények. Mutatunk hat eseményt, ahová nemcsak a zene miatt, de a hangulatért is megéri elindulni.

Pohoda Festival | Trencsén, Szlovákia | 2025. július 10–12.

Ha észak felé vennénk az irányt, Szlovákia egyik legnagyobb szabású bulija, a Pohoda Festival többek között a Massive Attack, Iggy Pop vagy a Queens of the Stone Age koncertjeivel várja az érdeklődőket. A hamisítatlan közép-európai vibe-okat kínáló fesztiválon alternatív, punk, indie, elektronikus és világzene találkoznak a klasszikus zenével, a tánccal, a vizuális művészetekkel, a filmmel és a színházzal – nem is akárhol, hanem az egykori trencséni katonai repülőtéren.

A Pohoda Festival honlapja »

EXIT | Újvidék, Szerbia | 2025. július 10–13.

Déli szomszédunk sem adós a nagy nyári bulikkal – az egyik legfontosabb közülük a mára klasszikussá váló, 25. évfordulóját ünneplő EXIT fesztivál. A rendezvény nevéhez hűen néhány napra emlékezetes kiutat kínál a hétköznapok szürkeségéből. A multikulturális hangulatú party ára magyar szemmel nézve is kifejezetten baráti, főleg ahhoz képest, hogy Tiësto kaliberű világsztárokkal is találkozhatunk.

Az EXIT honlapja »

Gombaszögi Nyári Tábor | Gombaszög, Szlovákia | 2025. július 15–20.

Ha kimondottan magyar nyelvterületre vágyunk, vagy családiasabb hangulatú helyszínt keresünk, szuper választás lehet Gombaszög, a felvidéki magyar fiatalok találkozóhelye. A remek hangulatú rendezvény nem is annyira fesztiválként, mint inkább közös táborozásként hirdeti magát. A zenekarok és DJ-k mellett fontos programpont a tábori szabadegyetem, amely művészek és tudósok bevonásával biztosít teret a közösségi párbeszédnek.

A Gombaszögi Nyári Tábor honlapja »

Electric Castle | Bonchida, Románia | 2025. július 16–20.

Erdély legnagyobb fesztiválja idén is festői környezetben, az ikonikus Bánffy-kastély mellett várja az elektronikus zene szerelmeseit. Az Electric Castle színpadain továbbra is fontos szerepet kapnak a rétegműfajok, miközben olyan világsztárok is fellépnek, mint Justin Timberlake, a Justice vagy Noga Erez. A lélegzetelállító hangulatot művészeti installációk és összművészeti előadások fokozzák.

Az Electric Castle honlapja »

Malomfesztivál | Orom, Szerbia | 2025. augusztus 7–9.

Kis költségvetés – hihetetlen hangulat. Ha nem zavarnak a kissé nomád körülmények, cserébe egy nagyobb budapesti buli árából letudnád az egész hétvégét, a Malom a te fesztiválod. A rendezvény méretéhez képest rendkívül színes és színvonalas zenei kínálat fogadja a vendégeket, akik néhány napig tényleg úgy érezhetik, hogy elmosódnak a köztük húzódó etnikai és mindenféle határok.

A Malomfesztivál Facebook-oldala »

Mumush | Nagyadorján, Románia | 2025. augusztus 13–18.

Spirituális elvonulás vagy hatalmas buli? A nagyrészt magyar fiatalok által szervezett Mumush fesztivál mindkettőre bőven ad lehetőséget. A pszichedelikus és psy ütemek által dominált zenei kínálat mellett különféle művészeti workshopok, kézműves foglalkozások, jóga sessionök színesítik a programot. A fesztivál célja, hogy a résztvevők minél közelebb kerüljenek a természethez, egymáshoz és önmagukhoz.

A Mumush honlapja »

