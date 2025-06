20+ izgalmas nyári program a Balaton körül – 2025. július

Ha nyár, akkor Balaton. A magyar tenger méltán kedvelt úti cél, ami nem is csoda, hiszen a Balaton-parti városokban egész nyáron változatos programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A július egy különösen izgalmas hónapnak ígérkezik, így nem érdemes lemaradni semmiről!

Mamma Mia! kertmozi | Balatonalmádi (2025. július 2.)

Egy igazán különleges helyszínen vetítik a filmklasszikust, a Mamma Mia!-t. Július 2-án a Szalmabála Koncertek programsorozat keretében nézhetitek végig a mindenki számára ismerős dalokkal tűzdelt filmet a szabad ég alatt, szalmabálákból emelt falakkal körülvéve.

Nemzeti Hét | Balatongyörök (2025. július 2-6.)

Balatongyörök egy 5 napos eseménysorozat keretében tiszteleg a Nemzet előtt változatos előadásokkal, koncertekkel, zenés műsorokkal.

Carson Coma koncert a Siófoki Plázson (2025. július 4.)

Alternatívzene-rajongók figyelem! Mi sem jobb alkalom a péntek esti kikapcsolódáshoz, mint egy fergeteges Carson Coma koncert a Plázson! Énekeljetek együtt a zenekarral és bulizzatok egy hatalmasat!

Keszthelyi Dalünnep (2025. július 4-5.)

Idén rendezik meg a IX. Keszthelyi Dalünnepet, ami az amatőr kórusoknak ad lehetőséget a bemutatkozásra és hozzájárul ahhoz, hogy ismét nemzeti kultúránk részévé váljon az éneklés.

XXV. Lovasi Napok (2025. július 4-5.)

A lovasi Milleniumi Parkban elszabadul a jókedv július 4. és 5. között, ugyanis változatos programpalettával készülnek az esemény szervezői. A rendezvényen számtalan gyermekprogram, főzőverseny, utcabál és koncertek biztosítják a felejthetetlen hangulatot.

XXV. Jókai-Endrődi-Mihálkovics irodalmi bableves muri | Alsóörs (2025. július 5.)

Az Alsóörsi Mólón és Művelődési Házban megrendezésre kerülő kulturális és gasztronómiai esemény izgalmas fénypont lesz július első hétvégéjén. A résztvevőket zenekari produkcióval, előadásokkal, könyvbemutatóval és mennyei bablevessel várják.

Bazalt Napok Badacsonytördemicen (2025. július 4-6.)

A Badacsony lábánál található Badacsonytördemic idén is életre kel és a Bazalt Napok keretében ismét megelevenedik a faluban a zene, az irodalom, a gasztronómia és a történelem. A háromnapos eseménysorozat igazi közösségi élményt kínál, amit kulturális programok szőnek át.

KeszthelyFeszt (2025. július 4-6.)

Keszthely legnagyobb eseménysorozata, az ingyenesen látogatható KeszthelyFeszt, ahol közel száz izgalmas zenei előadással és programmal várják a látogatókat. A fellépők sora rendkívül változatos, amelyet tovább színesítenek az utcai zenészek, valamint a Pethő Udvarban folytatódik az olasz kulturális programsorozat is.

Balatonlellei Juliális Fesztivál (2025. július 4-6.)

A Balatonlellén már hagyománnyá vált Juliális Fesztivál, mint minden évben, idén is az ikonikus halászléfőző versennyel, valamint változatos kulturális programokkal várja az oda látogatókat. Mi sem kölcsönözhetne ennek az eseménynek autentikusabb hangulatot, mint a Móló sétány, ahol a friss balatoni szellő simogatja a mulatozók arcát. A fesztivál zenei előadásai, koncertjei és színielőadásai, illetve az esti utcabál forgataga garantáltan mindenkit magával ragad.

Pannon Pálinka és Gyümölcsfesztivál | Csopak (2025. július 4-6.)

A fesztivál központi elemét a gyümölcsök jelentik különböző formában, legyen szó arról szilárd, főtt, sült, préselt, párolt vagy folyékony formában. Kipróbálhatjátok a Balaton-felvidék legfinomabb gyümölcspárlatait és borait, de hazavihetitek a gyümölcsöt lekvár vagy szörp formájában is. Vesszetek el a fesztivál gasztronómiai forgatagában és élvezzétek a különböző előadásokat vagy csodáljátok meg a kézműves vásárban kínált szebbnél-szebb portékákat.

Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál | Veszprém (2025. július 4-13.)

Az idén 15. jubileumát ünneplő fesztivál ismét visszatér bámulatos gasztronómiai és kulturális felhozatalával. Az Óváros téren számos zseniális fellépő előadását élvezhetitek, miközben elmerültök a mennyei borok kínálatában.

VeszprémFeszt (2025. július 8-12.)

A július elején megrendezésre kerülő VeszprémFeszt 5 napon keresztül várja a fesztiválok, a zene és a kultúra szerelmeseit világszínvonalú produkciókkal. Idén a nagyszínpadon amerikai világsztárok koncertjeit élvezhetitek és elmerülhettek Veszprém szívében egy páratlan zenei élményben.

Alsóörsi Sörfesztivál (2025. július 9-13.)

Minden malátarajongónak kötelező program az Alsóörsi Sörfesztivál, ha a Balatonnál jár, ahol közel 30 sörfőzde több mint 100-féle sörét kóstolhatjátok. A változatos italkínálathoz pedig remek hangulat és ízletes streetfood-választék társul.

Gyenesdiási Bornapok (2025. július 10-13.)

A nyugat-balatoni Borfesztivál sorozaton belül a Gyenesdiási Bornapok kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak, kezdve a zamatos boroktól, a lángoson át az ízletes rétesekig, amelyeket elmajszolhattok miközben a kézművesek és népművészek áruiból válogathattok. A rendezvénysátorban pedig kitűnő kikapcsolódást ígérnek a kisgyermekes családoknak, a magyar kultúra kedvelőinek és a táncolni vágyó fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Rakonczai Imre piano est a Tagyon Birtokon (2025. július 11.)

Egy felejthetetlen este a Tagyon Birtokon, ahol a kellemes élőzene és a gasztronómiai ízélmények összefonódnak. A VIP-élmény része egy kellemes kétfogásos vacsora a gyönyörű kilátást nyújtó panorámateraszon, miközben a megunhatatlan dallamok koronázatlan királya, Rakonczai Imre varázslatos zongorajátéka kíséri ezt a különleges eseményt. Emellett 5 tételes borkóstolóval is várják azt est résztvevőit, akik megízlelhetik a birtok friss, díjnyertes borait.

New Orleans Jazz Fesztivál | Siófok (2025. július 11-13.)

Az ingyenesen látogatható program idén 22. alkalommal kerül megrendezésre, a jazz szerelmeseinek kedvezve. A rendezvényt a Fő téren tartják, kiváló zenei felhozatalt felvonultatva.

Füred Art Week | Balatonfüred (2025. július 18-20.)

Az eseményen 23 neves galéria és aukciósház mutatja be klasszikus és kortárs műtárgyait. A festmények mellett szobrokat, bútorokat, szőnyegeket és ékszereket is kiállítanak, amelyeket a műkincsgyűjtők akár meg is vásárolhatnak.

KULT/SZÍN/TÉR | Keszthely (2025. július 18-27.)

Júliusban a keszthelyi Festetics-kastély parkja egy szabadtéri színházzá alakul és a KULT/SZÍN/TÉR szabadtéri színházi fesztivál keretében 10 este csak a nevetésről, drámáról és szenvedélyről fog szólni. A különböző színházi műfajok, a kiemelkedő színészek és az egyedülálló helyszín tökéletes kombinációja a kulturális kikapcsolódásnak.

34. Művészetek Völgye | Kapolcs és környéke (2025. július 18-27.)

Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja idén is megrendezésre kerül három helyszínen, amelyek három egymás melletti falut ölelnek fel: Kapolcsot, Taliándörögdöt és Vigántpetendet. A fesztivál különlegessége, hogy a faluk épületeit, intézményeit varázsolja koncerthelyszínekké és egyéb programok helyszínévé. A Művészetek Völgye 10 napon keresztül várja a kultúra szerelmeseit közel 3000 program keretében.

Dumafüred Fesztivál | Balatonfüred (2025. július 18-27.)

A stand-up comedy legismertebb magyar nevei júliusban a Dumafüred Fesztivál kereteiben ismét színpadra állnak és humoros történeteikkel újra mosolyt csalnak a közönség arcára.

Anna Fesztivál | Balatonfüred (2025. július 22-27.)

Idén jubileumi évet ír az Anna-bál, ugyanis július 26-án, szombaton 200. alkalommal rendezik meg ezt a hagyományőrző eseményt. A fesztivál keretében 5 napon keresztül izgalmas programokkal várják a résztvevőket, legyen szó sétakocsikázásról, néptáncelőadásról vagy operagáláról.

