20+ mesés tavaszi program a Balaton partján 2026 áprilisában

Összegyűjtöttünk nektek egy csokornyi húsvéti, tavaszi programot, melyek miatt érdemes felkeresni a Balaton környékét áprilisban.

Húsvéti hangulat Kéthelyen (2026. április 20-ig)

A Somogy vármegyei Kéthelyen 2015 óta nagy felhajtás övezi a húsvétra hangolódást. Idén március 27-től várhatóan április 20-ig csodálható meg a település ünnepi díszbe öltöztetett központja, ami évről évre több, és egyre látványosabb dekorációval vonzza az érdeklődőket. A korábbi évekhez hasonlóan lesz rogyásig díszített tojásfa, 260 centiméteres, népi motívumokkal és a község, illetve Magyarország címerével díszített óriástojás, fából készített nyuszik, óriáskosár, tyúkanyó, díszített lovasszekér és sok-sok meglepetés, amivel 2026-ban kiegészítik a már eddig is lenyűgözőnek számító dekorgyűjteményt.

Tulipánszüret Kőröshegyen (2026. április 2-16.)

A tavasz egyik legszebb balatoni programja a tulipánszüret: ilyenkor színes virágmezők között sétálhattok, és annyi tulipánt szedhettek, amennyit csak elbírtok. A Balaton környékén több helyen is húsvétra megnyílnak a tulipános kertek, köztük a népszerű kőröshegyi tulipánkert is, ahol már március végétől várják a látogatókat. Ha tehetitek, a szezon elején érkezzetek: ilyenkor a legnagyobb a választék a virágokból, és a szüret után sok helyen helyi finomságokkal is megkoronázhatjátok a kirándulást.

Húsvéti Nyuladalom Siófokon (2026. április 3-6.)

Április 3. és 6. között rengeteg családi programmal adja meg a méltó tavaszköszöntés hangulatát a Húsvéti Nyuladalom. A Siófok szívében megrendezésre kerülő húsvéti ünnepélyen színpadi műsorok, tematikus gyerekprogramok, húsvéti játékok és kreatív foglalkozások váltják egymást, emellett játékkiállítást is rendeznek. A szervezők számos meglepetéssel készülnek, és természetesen a locsolkodás sem maradhat el. A Húsvéti Nyuladalom ideje alatt kézműves vásáron szerezhettek be egyedi tavaszias csecsebecséket, és a helyi gasztronómia képviselőinél kóstolhattok bele a balatoni ízek legjavába.

Húsvéti feltöltődés a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben (2026. április 3-6., Hévíz)

Felnőttbarát húsvéti feltöltődés Hévízen – hol máshol, mint a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben! Félpanzió keretében ünnepi fogások, meghosszabbított nyitvatartású, korlátlan wellness és szaunavilág, valamint színes programok várnak rátok a mesés hotelben: a díjmentes szaunaszeánszok, az élő zene és az élménykvíz mellett sztárvendégként még Krisz Rudi is gondoskodik a jó hangulatról, a 90-es évek klasszikusaival. Tökéletes választás, ha egyszerre vágytok pihenésre és élményekre – törzsvendégként ráadásul kedvezménnyel. Biztosítsátok be minél előbb a helyeteket, hiszen a húsvéti időszak gyorsan betelhet!

Húsvéti Kürtőskalács Napok és Vakációs Hét Tihanyban (2026. április 3-12.)

A húsvéti négy napos ünnepen különleges kürtőskalácsokkal várnak rátok a tihanyi Vitéz Kürtősben. Az ezt követő Vakációs Héten pedig a magyar költészet ünneplése lesz fókuszban: ha megosztod a kedvenc magyar versedet, akkor vendégük vagy egy Kürtős Desszertre.

Húsvéti Nyitott Pincék a Tagyon-hegyen (2026. április 4.)

Mindig különleges pillanat, amikor egy-egy pince kitárja ajtaját a borkedvelő közönség előtt, bepillantást engedve a borászok fáradhatatlan munkájába és a borkészítés rejtelmeibe. Április 4-én meghitt, nyugodt környezetben, a Tagyon-hegy több pincészeténél is átélhetitek ezt a nem mindennapi élményt, tavaszi napfürdőzéssel és – ha van kedvetek –, akár természetjárással összekötve. Használjátok ki a húsvéti hétvégét, adjátok meg a módját a tavaszköszöntésnek! A városi nyüzsgéstől eltávolodva, a Tagyon-hegyen borozhattok, fröccsözhettek, és közben gyönyörködhettek a balatoni táj szépségében.

Tavaszi vakáció a Folly Arborétumban (2026. április 4-6., Badacsonytomaj)

A Balaton édenkertjeként ismert Folly Arborétum botanikai ritkaságai mellett programokkal, élményelemekkel, és lenyűgöző kilátással hívja fel magára a figyelmet. A badacsonyörsi botanikus kert a húsvéti időszakban – vagyis április 4. és 6. között -, húsvéti matinéval, szabadulószobával, A Biblia növényei című kerti sétával és tojáskereséssel készül a gyerekeknek, míg a felnőttek részt vehetnek a borkóstolóval egybekötött birtoksétán. Izgalmas újdonságként a tavaszi szünettől elérhető egy 11-állomásos szabadtéri interaktív élmény, ami a Nyomozz a Follyban! – Elvarázsolt kert nevet kapta.

Húsvét Szántódpusztán (2026. április 5-6.)

Április 5–6-án várnak minden kicsit és nagyot Szántódpusztán egy élményekkel teli, igazi majorsági húsvétra, ahol a természet, az állatok és a hagyományok találkoznak. Lesznek kézműves foglalkozások, interaktív előadások és állatbemutatók is.

Tavaszi Ívás Zamárdiban (2026. április 10-12.)

A tavasz egyik legjobb gasztrotúrájának ígérkezik az április 10. és 12. között Zamárdiban megvalósuló Tavaszi Ívás, melynek keretében kulináris élmények sorára lehet számítani. A résztvevő vendéglátóhelyeken (PartON Bistro, Vesprim Infula Blanc, Pizza Pazza, Balázs Bisztró, Kigondoltavolna Kávézó és Pörkölő, Kékajtó Borászat és Szőlőbirtok) friss halételek, mennyei borok, váratlan fogások és felejthetetlen hangulat vár minden betérőt, sőt, a fogyasztás mellé kaptok egy adagot a hamisítatlan balatoni életérzésből is! Az ételekről mindent megtudhattok a Tavaszi Ívás Facebook-eseményében.

III. BalatonVadóca Félmaraton a Szántódpusztai Majorságban (2026. április 11.)

Fussatok és túrázzatok tavasszal az Öreg-erdőben! Fedezzétek fel a magyar történelmi örökség egyik gyöngyszemét, a Szántódpusztai Majorság birtokát, amelyhez egyedülálló, egész napos belépőt is adnak minden versenyzőnek.

Kishegyi Kortyok és Falatok (2026. április 18.)

Április 18-án visszatér Balatonlelle legnépszerűbb gasztronómiai eseménye, a Kishegyi Kortyok és Falatok. A többállomásos kóstoló körúton festői környezetben, helyi finomságokkal és felejthetetlen élményekkel várják a látogatókat. A település fölé magasodó Kishegyen minden érzékszervet igyekeznek elkényeztetni. Amellett, hogy a résztvevők zamatos borokat és tavaszi ételkülönlegességeket ízlelgetve élvezhetik az északi part hegyeinek látványát, a pincék kulturális és zenei programokkal fokozzák a hangulatot. Apropó, ha már Balatonlellén jártok, mindenképpen látogassatok el a Gömbkilátóhoz!

Pezseg a Balaton! – Tavaszi bor- és pezsgőmustra (2026. április 18., Vonyarcvashegy)

Ez a délután a könnyed találkozásokról, a balatoni pezsgésről, a kóstolás öröméről és a jó hangulatról szól. Barátokkal, családdal, egy pohár borral vagy pezsgővel a kézben – pont úgy, ahogy egy szép tavaszi szombathoz illik.

Vezetett bortúra a Csobánc-hegyen (2026. április 18.)

Lélegzetelállító panorámája miatt (is) népszerű úti cél a túrázók körében a Csobánc-hegy, április 18-án viszont nem a Kéktúra útvonalán kalauzolják majd a kirándulókat. A Tourinform Badacsony eseményén a környék három kiváló borászatának pincéit veszi célba a szakvezetővel kísért csoport, ahol 3-3 fajta borral és borkísérő falatokkal várják a gazdák a vendégeket. A résztvevők megismerhetik a kóstolt fajtákat, az egyes pincék történetét, a Csobánc különlegességét, a hozzá fűződő legendákat, ugyanakkor az ottani emberek életébe is betekintést nyerhetnek. További információt a szervező Facebook-eseményénél találtok.

Dánielfy a Peter’s Teraszon (2026. április 18., Balatonkenese)

Dánielfy Gergő magyar színész, énekes, előadó, a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójában Az Év Felfedezettje díj nyertese, az X-Faktor 2016-os szériájának kilencedik helyezettje érkezik a Peter’s Terasz színpadára.

Gasztrohegy: Tüzes Balaton (2026. április 18-19., Badacsony)

Badacsony lángra lobban: tűz, BBQ, füst és lávakövön sült falatok minden irányból. Smokerben érlelt húsok, ropogós grillkülönlegességek és parázs felett készült finomságok várnak. A poharakból izzó bazalt és minerális elegancia, a tányérokból parázsló aromák szállnak fel.

Tulipánszüret a TulipGarden Balatonban (minden hétvégén, Szőlősgyörök)

A TulipGarden Balaton 2026 tavaszán ismét vár titeket tulipánszedésre, csodás fotók készítésére, virágok pompájában történő kikapcsolódásra.

Vasárnapi piacozás a Liliomkertben (minden szombat, vasárnap, Káptalantóti)

A Káli-medence zöldellő szívében, a Badacsonytól mindössze 7 km-re vár a termelői finomságok paradicsoma, a Liliomkert Piac. A piac egész évben szuper úti cél, tavasszal pedig különösen, amikor a környék is életre kel és szezonális finomságok lepik el a pultokat. Vasárnaponként, októberig pedig szombatonként is megtelik a tér kézműves portékákkal, ínycsiklandó falatokkal és családi programokkal, legyen szó mesejógáról, óriásbuborékról vagy a hamisíthatatlan piacozós hangulatról.

Kalandok a Festetics-kastélyban (egész hónapban, Keszthely)

Április minden hetére jut izgalom a keszthelyi Festetics-kastélyban. A húsvéti hosszú hétvégén Ezalatt a nyusziházban… nevű programra várja a családokat a Történelmi Játszóház, ahol tojáskereséssel és nyuszisimogatással idézik meg a húsvét szellemét. Ezenkívül kézműveskedés, kvíz és zenei foglalkozások is színesítik az ünnepet. A tavaszi szünetre diavetítést és sok-sok kreatív elfoglaltságot, például kavicsfestést, gyöngykarkötő-fűzést, hűtőmágnes-készítést terveznek, majd Tavaszi Kézműves Napokat tartanak 25-én és 26-án. Végül április 26-án Történelmi modellvasút-kiállítással zárják a hónapot.

Egry József – Lebegés a fénytérben // Vaszary Galéria (egész hónapban, Balatonfüred)

A Balaton festője új fényben: március 8-tól a Vaszary Galéria falai között tárul fel minden idők legnagyobb Egry József-magángyűjteménye. A Lebegés a fénytérben című kiállítás a ResoArt Alapítvány több mint 80 művet számláló kollekciójából válogat, köztük ritkán látott, híres művekkel is. A Balaton atmoszféráját és fényjelenségeit kutató festő életművében június 21-ig merülhettek el Balatonfüreden.

