Mesebeli vendégház idézi meg a falusi idill nyugalmát a Káli-medence szívében

A Káli-medence olyan környék, ahová ha egyszer elmentek kirándulni, mindig visszahúz majd a szívetek: semmihez sem hasonlítható atmoszférája és hangulatos kis falvai könnyed, időtlen érzést kínálnak, ami miatt újra és újra érdemes ide visszalátogatni. Ezt az idilli nyugalmat idézi meg a Mindszentkállán található bájos vendégház.

Mindszentkállán, a Káli-medence szívében egy kedves, a múlt emlékeit őrző vendégház bújik meg, ami a csendes reggelektől, a diófák alatt eltöltött hosszú beszélgetésektől, és a lelket megnyugtató egyszerűségtől lesz a vidéki nyugalmat keresők kedvence.

Az Ablak a hegyre vendégház minden szeglete a nagyinál töltött nyarakat idézi: az idő lelassul, az élet a természetes ritmus szerint működik, és úgy lehet pihenni, mintha a saját nyaralótokban lennétek.

Tágas szobák minden alkalomra

A 14 fő befogadására alkalmas vendégház különböző típusú apartmanokat kínál, így biztosan megtaláljátok a nektek megfelelőt: tágas, 2 személyes lakrész, a régi tisztaszoba helyén kialakított 4 fős apartman, modern, kétszintes családi házrész, és egy tündéri, 2 fős kisház közül is választhattok.

Minden szoba saját fürdőszobával és konyhával felszerelt, hogy igazán otthon érezzétek magatokat. Akármelyiket is választjátok, a hangulatos közösségi térben kényelmesen elfér majd az egész csapat, ráadásul itt található az infraszauna is, ha egy kis plusz kikapcsolódásra vágytok. Ha pedig nagyobb társasággal érkeztek, akár az egész vendégházat kibérelhetitek.

Természetközeli lelassulás

Az Ablak a hegyre vendégház ráadásul olyan szállás, ahol a kert legalább annyira részesévé válik a feltöltődésnek, mint a belső terek: bujasága, vadregényes szépsége igazán különleges hangulatot ad a helynek, ahol függőágyakon és kerti pihenőkön nyújtózhattok el, a pihenőszékeken ülve pedig a Kopasz-hegyet is megcsodálhatjátok.

Az esti beszélgetések pedig bizonyára a társasozásra és főzésre is kiválóan alkalmas szabadtéri nappaliban és a tűzrakóhelynél lesznek felejthetetlenek. Ha felfedeznétek a környéket, csak pattanjatok fel a vendégház biciklijeire, vegyétek magatokhoz a piknikkosarakat, és induljatok a Káli-medence felkeresésére!

Ablak a hegyre vendégház 8282 Mindszentkálla, Kossuth utca 34. Weboldal | Facebook

