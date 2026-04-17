Magányosan álló, festői fekvésű templomrom csábít tavaszi barangolásra a Balaton-felvidékre

Az ecséri szőlőhegy déli lábánál, egy hosszan elterülő tisztás közepén áll az ország egyik leglátványosabb fekvésű és hangulatú templomromja.

Révfülöp határában, de Kővágóörstől is mindössze egy karnyújtásnyira az ecséri templomrom személyében csodálhatjuk meg az Árpád-kori építészet egyik ránk maradt, jelentős emlékét.

A templom román stílusban és a Balaton-felvidékre jellemző vöröshomokkőből épült a 12-13. században. A háromhajós kápolnát Szent Kristófnak, a hajósok védőszentjének ajánlották, alakjának freskónyomai ma is felfedezhetők a falakon.

1433-ban Ecséri László királyi altárnokmester kezdeményezte a későbbi átépítéseket, ekkor alakíthatták ki a sekrestyét, valamint a déli oldalon az előcsarnokot. A templomot egykor temető vette körül, amelynek kőkerítése ma már csak nyomokban látható.

A kápolna a török hódoltság idején a faluval együtt pusztult el. 1962-ben Sz. Czeglédi Ilona vezetésével régészeti kutatás indult a helyszínen, a feltárások során nemcsak középkori, hanem őskori és római kori leletek is előkerültek. Ezek alapján a környék már a római korban is lakott volt, sőt a templom valószínűleg egy korábbi épület alapjaira épült.

Mindenképpen érdemes felfedezni és megcsodálni a templom romjait egy itt tett kirándulás alkalmával.

Tavaszi gasztrotúra a Balaton-felvidéken: