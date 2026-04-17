Magányosan álló, festői fekvésű templomrom csábít tavaszi barangolásra a Balaton-felvidékre

Az ecséri szőlőhegy déli lábánál, egy hosszan elterülő tisztás közepén áll az ország egyik leglátványosabb fekvésű és hangulatú templomromja.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Révfülöp határában, de Kővágóörstől is mindössze egy karnyújtásnyira az ecséri templomrom személyében csodálhatjuk meg az Árpád-kori építészet egyik ránk maradt, jelentős emlékét.

A templom román stílusban és a Balaton-felvidékre jellemző vöröshomokkőből épült a 12-13. században. A háromhajós kápolnát Szent Kristófnak, a hajósok védőszentjének ajánlották, alakjának freskónyomai ma is felfedezhetők a falakon.

1433-ban Ecséri László királyi altárnokmester kezdeményezte a későbbi átépítéseket, ekkor alakíthatták ki a sekrestyét, valamint a déli oldalon az előcsarnokot. A templomot egykor temető vette körül, amelynek kőkerítése ma már csak nyomokban látható.

A kápolna a török hódoltság idején a faluval együtt pusztult el. 1962-ben Sz. Czeglédi Ilona vezetésével régészeti kutatás indult a helyszínen, a feltárások során nemcsak középkori, hanem őskori és római kori leletek is előkerültek. Ezek alapján a környék már a római korban is lakott volt, sőt a templom valószínűleg egy korábbi épület alapjaira épült.

Mindenképpen érdemes felfedezni és megcsodálni a templom romjait egy itt tett kirándulás alkalmával.

