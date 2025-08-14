Festői szépségű látvány vár a Balaton-felvidék mesés tanúhegyének csúcsán

Ragács Dorina

A Balaton-felvidéken barangolva a Csobáncra kalauzolunk el ezúttal titeket, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező tájra és a még nyári fényekben fürdő Balatonra. A festői szépségű kilátás és a változatos, hegytetőre felvezető tanösvény remek kikapcsolódást nyújt a természet szerelmeseinek.

kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor

Nyári pihenést és strandolást követően aktív kikapcsolódás gyanánt érdemes ellátogatni a Csobánc 376 méter magas tanúhegyére, amely Gyulakesziről közelíthető meg a legkönnyebben. Onnan vadregényes erdei ösvényeken és hangulatos dűlőutakon juthatunk el a hegy tetejére, arra azonban érdemes számítani, hogy az igencsak meredek szakaszok miatt nem árt megfelelő túracipőt húzni.

kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor

A szőlőültetvényekkel keretezett tanúhegyre vezető tanösvény bemutatja a Csobánc szőlő és borkultúráját. Az útvonalat különböző pincészetek is szegélyezik, ahová egy rövid időre betérve és megpihenve a térség legfinomabb borait kóstolhatjuk meg vagy vihetjük magunkkal emlékbe.

kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor

A rendkívül gazdag táj csodálatos látványa mellett megtekinthetjük útközben a Rossztemplomot is, ahonnan a kék jelzést követve juthatunk majd el Csobánc várához. A Rossztemplom elnevezés magáért beszél, hiszen az épület némileg hiányos, tetőszerkezete teljesen hiányzik.

kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor

A Csobánc tetején az igéző panoráma mellett egy 13. században keletkezett középkori vár maradványaira bukkanhatunk. A több évszázadot is átvészelt egykori erődítményt a Rákóczi-szabadságharc leverését követően, a 18. században rombolták le.

A várrom körül információs táblák segítik a vár történetének megismerését, azelőtt vagy azután, hogy megpihentettük szemünket ebben a semmihez sem fogható látványban.

kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor

A Csobánc minden bizonnyal az év összes szakában egyedülálló kikapcsolódási lehetőséget nyújt, de ahogy a nyári nap aranyló sugarai visszaverődnek a távolban fodrozódó türkizkék víztükörről, és ahogy az üdezöld növénytakaró a hegyről letekintve ezer árnyalatban pompázik, a hely kétségkívül egy kihagyhatatlan túra élményével kecsegtet.

További gyönyörű fotók a Csobáncról nyíló kilátásról:

Fotó: Györkő Zsombor
kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor
kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor
kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor
kirándulás, Balaton-felvidék, Balaton, túra, Csobánc
Fotó: Györkő Zsombor

Íme 5 mesés vízesés, amit mindenkinek látnia kell:

5 mesÃ©be illÅ magyar vÃ­zesÃ©s, amit Ã©rdemes megcsodÃ¡lni augusztusban
5 mesÃ©be illÅ magyar vÃ­zesÃ©s, amit Ã©rdemes megcsodÃ¡lni augusztusban

GyÃ¶nyÃ¶rÅ± zuhatagok, amely bÃ¡jos kÃ¶rnyezetÃ¼kkel Ã©s kÃ¼lÃ¶nleges hangulatukkal mÃ©ltÃ³ megkoronÃ¡zÃ¡sai lehetnek egy augusztusi kirÃ¡ndulÃ¡snak.

Funzine Funzine