10 meseszép fapallós ösvény szerte az országban vadregényes tavaszi kirándulásokhoz

Ha különleges kirándulós élményeket szereznétek, látogassatok el az ország fapallókkal és fahidakkal szegélyezett ösvényeinek valamelyikéhez, ahol garantált a vadregényes, mesébe illő látvány.

Ha fapallókkal övezett kirándulást terveztek, bizonyára nektek is a híres Fényes tanösvény jut először eszetekbe, hiszen a tatai látványosság valóban megkerülhetetlen úti cél. Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány vadregényes lápvidéke gyerekek és felnőttek számára is életre szóló élmény. A jól kiépített, információs táblákkal kirakott úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetitek meg, illetve testközelből figyelhetitek meg az itt élő teknősöket és hódokat. Az erdőt ráadásul fentről is megcsodálhatjátok a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről.

Budapesttől alig egy órányira található a gyömrői Tőzeges-tó és az azt körülvevő, ingyenesen látogatható Tőzeges tanösvény, ahol a kirándulást gyermekek által készített illusztrációk és érdekességeket tartalmazó információs táblák és interaktív feladatok színesítik. A tó környékét az enyhe szélben lágyan hajladozó nádasok keretezik, illetve szigetek és félszigetek ékesítik, otthont adva a terület gazdag állat- és növényvilágának. A nádasok között egyes helyeken a víz fölé épített fapallók vezetnek végig. Az ösvény abszolút családbarát, az állomások a gyermekek és a felnőttek érdeklődését is lekötik.

Gyadai tanösvény, Szendehely

A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmakban bővelkedő, akár nagyobb gyerekek számára is ideális túraútvonal. A Katalinpusztai Látogatóközponttól a zöld T-jelzést követve haladjatok a Lósi-patak vonalában, ahonnan két hídátkelés után megérkeztek egy tágas rétre. A jól kiépített pallósoron lépkedve egy idő után a Naszályhoz tartozó Gyadai-réten találjátok magatokat. Ezután következik túránk csúcspontja: a szurdokvölgy felett átívelő, hosszú függőhíd. Innen már a Kéktúra vonalát követve egy óra múlva vissza is tértek a kiindulóponthoz.

Mártélyi tanösvény

A Hódmezővásárhely közelében lévő aprócska falu, Mártély is meseszép tanösvénnyel kecsegtet. A Holt-Tisza mentén haladó, alig 3 kilométer hosszú sétány 6 állomásból áll, melynek kétségkívül a 300 méter hosszú pallósorral szegélyezett nádas a csúcspontja, ahol kanyargós útvonalakon veszhettek el az ártéri dzsungelben. Az útjelző táblák ugyan néhol hiányosak, ne aggódjatok, nem fogtok eltévedni. A komolyabb kihívást nem jelentő séta után a Hédi presszó vagy a Hullámtér Vendéglő teraszán tudtok felfrissülni, ahonnan fantasztikus látvány nyílik a vízre.

Szent Jakab sétány, Dabas

A dabasi Szent Jakab sétány bizonyára nagy kedvence lesz a kisgyerekekkel érkezőknek, hiszen mindössze két kilométeres sétára számíthattok festői környezetben. A Duna-Tisza-csatorna és a Duna-völgyi-főcsatorna találkozásánál kiépített sétány a Magyar Zarándokút részét képezi és tanösvényként is funkcionál. A cölöpökre épült útvonalat sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki, amelynek tetejére érve csodálatos körpanoráma tárul elétek. Nem csoda, hogy a sétány a helyiek körében nagy népszerűségnek örvend, hiszen a terület kiválóan alkalmas piknikezésre, sütögetésre, sportolásra, de akár még horgászatra is.

Úszóláp-tanösvény, Szigetszentmiklós

Európa második legnagyobb úszólápjáért szerencsére csak Szigetszentmiklósig kell elutazni, ahol a 700 hektáron elfekvő természeti kincset egy rövid tanösvényen barangolva fedezhetitek fel, miközben megfigyelhetitek a természetvédelmi területen lakozó madarakat és kétéltűeket. A tőzegmohával és náddal benőtt vad környéken olykor a fahidak segítségével tudtok átlendülni. A fél óra alatt bejárható sétány tökéletes választás, ha a családdal tennétek egy könnyed sétát, azonban babakocsival érkezőknek nem ajánlott, hiszen a fahidak nem akadálymentesítettek.

Kékbegy tanösvény, Farmos

Tavaly jelentős felújításon ment keresztül a Pest megyében található Kékbegy tanösvény, így az eddiginél is szebb és biztonságosabb úton járhatjátok be a Nagy-nádas mocsárvidékét. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó hangulatos tanösvény a nádas sűrűjében kialakított, 200 méteres pallósor miatt lesz felejthetetlen élmény, melynek köszönhetően pár órára magatok mögött hagyhatjátok a város zaját. Érdemes felfedezni a Hajta Természetismereti Túraútvonal másik két szakaszát is, hiszen a tápiószentmártoni Nőszirom tanösvény a homokbuckák és a láprétek, míg a szintén Farmoson található Sóvirág tanösvény a szikesek világát mutatja be.

Kis-Tisza tanösvény, Tiszalök

A tiszalöki Kis-Tisza természetvédelmi tanösvény csodálatos úti cél lehet, ha messzebbre merészkednétek Budapesttől. A Tokajtól még fél óra autóútra található eldugott kincs feltárja a látogatók előtt a Kenyérgyári-holtág környéki élővilágát titkait, ahol számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár és emlős él. A felújított, 2,2 kilométer hosszú vízi ösvény kényelmesen bejárható, ahol a szemben érkezők mellett is el fogtok férni. A pallósor végén egy kedves, nem túl magas kilátó tetejéről tudjátok megnézni a környéket, így a látványosság gyerekekkel érkezőknek is kifejezetten ajánlott.

Hortobágyi tanösvény

Tavasszal bakancslistás látnivalónak számít a Hortobágyi Nemzeti Park ékköve, hiszen a halastavakat bejáró tanösvényt most a színpompás virágok sokasága és a veszélyeztetett vízimadárfajok rajzása teszik még varázslatosabbá. Ahogyan azt már sejthetitek, a tavak nem természetes képződmények, hanem mesterségesen alakítottak ki őket az alföldi szárazság orvosolása érdekében. A könnyedén teljesíthető útvonal végtelen csendjével és festői szépségével garantáltan ki fog titeket szakítani a hétköznapok rohanásából. A séta után feltétlen pattanjatok fel az itt található kisvasútra is!

Nádirigó tanösvény, Tiszakécske

Kecskeméttől egy nagyobb karnyújtásnyira végeláthatatlan pallósoron fedezhetitek fel a tiszakécskei Holt-Tisza rejtett élővilágát, ahol ha szerencsétek van, olyan ritkán látott madárfajokat is észrevehettek, mint a szárcsa vagy a vörös gém. Az Ókécskei Sportcsarnok mellől induló, 2,5 kilométeres Nádirigó tanösvény 10 informatív állomáson vezet végig a néhol 2-3 méter magas nádasban. A korlátokkal ellátott, sima tanösvény jó választás lehet gyerekekkel, de szerencsére babakocsival és kerekesszékkel is bejárható, hiszen végig akadálymentesített szakaszokra számíthattok.

Ha Budapest környékén kirándulnátok: