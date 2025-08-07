5 mesébe illő magyar vízesés, amit érdemes megcsodálni augusztusban

Magyarország ugyan nem bővelkedik hatalmas vízesésekben, de akad néhány gyönyörű zuhatag, amely bájos környezetével és különleges hangulatával méltó megkoronázása lehet egy augusztusi kirándulásnak.

Fátyol-vízesés

A szilvásváradi Szalajka-völgy egyik legelbűvölőbb látványossága, ahol a víz több mint húsz mésztufa-lépcsőn bukdácsol lefelé, mintha csak selyemfátylat terítene a sziklákra. A vízesés egész évben lenyűgöző, de tavasszal és esőzések után különösen impozáns. Könnyű séta vezet hozzá, így a kisgyermekes családok és az idősebb természetjárók számára is kiváló kirándulóhely.

Jegenye-völgyi vízesés

A Budai-hegység egyik gyöngyszeme, amely Solymár határában, a Paprikás-patak kanyargós völgyében bújik meg. A sziklák között lezúduló víz ugyan nem érkezik magasról, de fantasztikus, szinte angyalszerű formát ölt, és a környező erdő vadregényes hangulata is különleges atmoszférát teremt. A fővárosiak számára ideális célpont egy fél napos, frissítő túrához.

Ilona-völgyi vízesés

A Mátra szívében, Parádfürdő közelében rejtőzik ez a lenyűgöző természeti kincs, amely 10 méteres magasságával hazánk legnagyobb természetes vízesése. A mohás sziklák között alázúduló víz csillogva játszik a fényben, a terepnek köszönhetően pedig közvetlen közelről csodálhatjuk meg a vízesést. Az oda vezető út is egészen mesébe illő hatalmas, nyugalmat árasztó fáival.

Dömörkapu-vízesés

A Pilis egyik legkedveltebb kirándulóhelye Szentendre mellett, ahol a Bükkös-patak sebes áramlása formálta a vízesést. A sziklák között lezúduló víz látványa különösen eső után élénk, de a környék akkor is varázslatos, ha a patak szerényebb mederben csörgedezik. A közelben tűzrakóhelyek, padok és kilátópontok várják a természetbarátokat.

Meleg-mányi-vízesés

A Mecsek mély erdeiben megbúvó Meleg-mányi-völgy igazi gyalogtúrás paradicsom, ahol a vízesés a táj karsztos, mésztufás jellegét dicséri. A lépcsőzetes zuhatagokat mohás kövek, gyökerek és páfrányok szegélyezik, szinte mesebeli jelleget kölcsönözve a környéknek. A patak egész évben csorog, hol bő, hol kevésbé bő vízhozammal – a vízesés így minden évszakban más arcát mutatja.

