A főváros vízközeli zöld oázisába invitál Kolodko Mihály legújabb miniszobra

Kolodko Mihály miniszobrai évek óta lázban tartják Budapest lakóit, de a városba érkező külföldiek is előszeretettel keresik fel az apró alkotásokat. A legújabb miniszobor egy retro magyar televíziós rajzfilmsorozat két főszereplőjét eleveníti meg.

Újabb szerethető miniszoborral gazdagodott Budapest. Az ungvári művész, Kolodko Mihály legfrissebb alkotása mesehősöket megidéző kompozíció: egy apró cirkuszi karaván előtt gyönyörködik ugyanis a Duna és a szemben lévő part látványában Leo és Fred jól ismert párosa.

Ahogy azt már megszokhattuk, Kolodko Mihálynál nincsenek véletlenek, éppen ezért a nosztalgikus figurák nem véletlenül kerültek éppen oda, ahova: az oroszlán és idomárja a környék múltjára utal.

A Lágymányosi-öböl közelében építtette egykor a legendás „Kis Konstantinápoly” mulatónegyedet Somossy Károly cirkusz-, orfeum- és varietéigazgató. A vállalkozást a nyári szúnyoginvázió meghiúsította ugyan, a miniszobor azonban mostantól emléket állít az egykor a környéken tevékenykedő üzletembernek.

Ha legközelebb tehát a Kopaszi-gáton sétáltok, ne felejtsétek el útba ejteni a legújabb alkotást és ha tehetitek, pihenjetek egyet társaságukban és gyönyörködjetek a víz látványában!

Nem messze a legújabb párostól is vár még rátok Kolodko-alkotás: