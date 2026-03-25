Bájos ruhába öltöztették a Dél-Dunántúl mediterrán városának tűzcsapjait

A víz világnapja alkalmából különleges, formabontó kezdeményezéssel jelentkezett a Tettye Forrásház Pécsen.

A Dél-Dunántúl városának több pontján színes, egyedi festésű tűzcsapok jelentek meg, amelyek nemcsak látványosak, hanem fontos üzenetet is hordoznak. Az alkotások arra a sokszor láthatatlan rendszerre irányítják a figyelmet, amely a mindennapokban gondoskodik arról, hogy biztonságosan és folyamatosan rendelkezésünkre álljon az egyik legfontosabb erőforrásunk, a víz.

A tűzcsapok elképesztően kreatív új arculatát Bubreg Balázs pécsi művész álmodta meg, akinek munkái egyszerre reflektálnak Pécs gazdag kulturális örökségére és a víz életünkben betöltött szerepére. Az alkotásokkal már a belváros több pontján is találkozhattok.

A kezdeményezésről bővebben ide kattintva olvashattok.

Még több kép a bájos ruhát öltött tűzcsapokról:

