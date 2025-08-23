7 zseniális budapesti falfestmény az elmúlt évekből, ami megszínesíti a hétköznapokat

Budapesten számos street art művész alkotásait felfedezhetjük az egészen apró matricáktól kezdve a hatalmas falfestményekig. A Színes Város munkái talán sokunknak ismerősek lehetnek, hiszen többemeletes házak oldalán és tűzfalakon található festményeik megszínesítik a hétköznapokat a város számos pontján. Az elmúlt időszakban feltűnt néhány újabb alkotás, mutatjuk melyek ezek!

Krokodil a tűzfalon

A VII. kerület legújabb alkotása az Akácfa utca egyik tűzfalára „felmászott” krokodil, amelyet az elismert lengyel művész, FINER tervezett a lengyel EU-elnökség kulturális programsorozatának végső elemeként. Az egyszerű, ám beszédes motívumokkal tűzdelt falfestmény kiválóan megragadja a nagyvárosi vadon természetes környezete és mesterséges elemei közötti összetett viszonyt. Az alkotáson a lengyel és magyar fővárosok ikonikus látnivalóit is megfigyelhetjük, ezzel gondolatban összekötve a két országot, szimbolizálva a lengyel-magyar barátságot egyaránt.

1072 Budapest, Akácfa utca 27.

Szenes Hanna

A II. kerületi, Frankel Leó úti tűzfalfestmény Szenes Hanna költőnő és hősnő emléke előtt tiszteleg. Szenes Hanna magyar származású zsidó költőnő és ejtőernyős katona volt, aki a holokauszt idején vált hőssé, majd társai kilétét megvédve mártírhalált halt Budapesten. Műveit világszerte ismerik, a tűzfalon a Boldog a gyufa című versét olvashatjuk, mely rövid, ám annál mélyebb jelentést hordoz az önfeláldozásról, a reményről, az ellenállásról, és a halálról. Ez a falfestmény része annak a festménysorozatnak, amelyben kiemelkedő képzelt vagy valós, egykori vagy ma is élő magyar nőket jelenítenek meg, akikre felnézhet és büszke lehet a magyar nemzet.

1023 Budapest, Frankel Leó út 78.

Nobel-díjasok fala

A Kertész utcában barangolva is belefuthatunk egy monumentális tűzfalfestménybe, amelyről két híres Nobel-díjas tudós, Karikó Katalin és Krausz Ferenc tekint le ránk. Karikó Katalin magyar biokémikus, aki az mRNS-alapú vakcinák fejlesztésében betöltött úttörő szerepével vált világhírűvé. Krausz Ferenc magyar fizikus, aki a lézerfizika és attoszekundumos impulzusok kutatásában ért el világraszóló eredményeket. A tűzfalon olvasható „Magyarként, a tudomány élvonalában, az emberiséget szolgálva.” idézet tökéletesen tükrözi mindkét kutató mentalitását és értékrendjét, tevékenységükhöz való hozzáállásukat és példaként szolgál minden ember számára.

1073 Budapest, Kertész utca 22.

100 éves az MNB, Popovics Sándor

Tavaly élte meg 100. jubileumát a Magyar Nemzeti Bank, így ennek emlékére a Krisztina körút is bővült egy ehhez kapcsolódó, bámulatos tűzfalfestménnyel, amelyen Popopvics Sándor és a középpontban az évfordulós logó is látható. De ki is volt Popovics Sándor és miért került arcképe a falra? Ő volt a Magyar Nemzeti Bank első elnöke és emellett meghatározó alakja volt a magyar bankrendszernek, pénzügyi világnak és gazdaságnak egyaránt. Egyértelműen ő is egy olyan személyiség, akire felnézhetünk – nemcsak átvitt értelemben, de szó szerint is!

1013 Budapest, Krisztina körút 30.

Színes szuperhősnők

A XI. kerületben is rábukkanhatunk színes falfestményekre, habár szemfülesebbnek kell lennünk, mert nem feltétlenül épületek falán találhatóak. A Szerémi úton a vasúti átjáró alatti támfalakon kettő Színes Város street artot is megcsodálhatunk, ahogy az 1-es villamossal zakatolva áthaladunk a felüljáró alatt. Az egyik oldalon a kék, zöld és rózsaszín árnyalatok dominálnak és egy állatokért harcoló szuperhőst, valamint egy láthatatlanná váló lányt tekinthetünk meg, amely szintén a képzelt vagy valós hősnőket dicsőítő festménysorozat része. A másik oldalon a kék és narancssárga színekből ítélve vélhetően a tűz és víz ellentétét figyelhetjük meg modern ábrázolásban, habár ennek jelentéséről a Színes Város nem tett közzé információt.

1117 Budapest, Szerémi út 2.

Állatos gyermekorvosi rendelő

A gyermekek legnagyobb örömére a Kondor Béla sétányon található gyermekorvosi rendelő nemcsak megújult, de izgalmas, színpompás „kabátot” is öltött. A hívogató árnyalatok és a falra festett kedves állatok a sok gyermek által kedvelt számítógépes játék, a Minecraft világát idézik szögletes formáikkal és letisztult egyszerűségükkel. Ezek az ismerős motívumok megnyugtatóan hathatnak a gyermekekre és talán a felnőttek napjába is visznek egy kis színt azáltal, hogy nem csupán egy fehérre meszelt épületbe kell belépniük. Az alkotás különlegessége, hogy nem pusztán egy falat borít, hanem egy egész épületet lefed a Színes Város csapatának munkája.

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11/a

Kópévár Óvoda fala

A Murányi utcában található hosszan elnyúló falfelületen található alkotás a Kópévár Óvoda megrendelésére készült, melynek különlegessége, hogy kikérték a gyermekek véleményét, hogy milyen állatokat szeretnének minden reggel viszontlátni, amikor bandukolnak az óvodába. Végső soron egy erdei tematika született, így a falon láthatunk a bozótosban megbújó nyuszit, kíváncsiskodó rókát, repkedő pillangót, sőt még egy fán pihenő lajhárt is. A színes, békés falfestmény garantáltan mindenkinek mosolyt csal az arcára, ha meglátja ezt a kedves jelenetet.

1078 Budapest, Murányi utca 27.

A jubileumi ARC közérzeti kiállításról se maradjatok le: