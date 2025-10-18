Rejtélyes, szívmelengető szőrmók vált a fővárosi utcák legújabb sztárjává

Az elmúlt években több tucatnyi falfelület vált festővászonná Budapesten: a street art, azaz a városi falfestés fénykorát éli, és bizonyítja, hogy a művészet bárhol utat törhet magának.

A kortárs alkotóknak köszönhetően napról napra jelennek meg izgalmas falfestmények a főváros különböző pontjain, melyek egytől egyig új színekkel pezsdítik fel a városképet. Korábbi cikkünkben már megmutattuk nektek a kedvenceinket, most pedig egy édes kis szőrmók nyomába eredünk, aki, úgy tűnik, végérvényesen bevette a budai oldal dimbes-dombos utcáit!

Játszadozó, máskor őrző-védő csöppnyi városlakó

A fekete cica kilétét egyelőre homály fedi: nem tudni, ki – vagy kik – és milyen megfontolásból pingál szívmelengető négylábúakat, ám egyre több köszön vissza, mégpedig a legváratlanabb helyekről.

A játékos falfestményekkel a Vízivárosban, a Gellért-hegy lábánál, legtöbbel a Móricz Zsigmond körtérnél, Krisztinavárosban és a Kis-Sváb-hegynél találkozhatunk – ki tudja, még az is lehet, hogy a bájos alkotás hamarosan Pestet is meghódítja!

Az viszont biztos, hogy nem Budapesten ütötte fel a fejét az új trend: egy ideje már számos európai és amerikai nagyváros lakóinak arcára csal mosolyt a fekete szőrmók.

Ugyanakkor a budapesti cicafestmények nem másolatok, hanem teljesen egyedülálló alkotások, melyek minden sarkon más és más bohókás jelenettel csempésznek játékosságot a fővárosi hétköznapokba. Ti találkoztatok már vele?

