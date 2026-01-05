Újabb Kolodko-szobor bukkant fel a főváros legmagasabb pontjánál

Az új év első napjaiban vadonatúj miniszoborral ajándékozta meg a lelkes kincskeresőket Kolodko Mihály. A legfrissebb Kolodko-szobor ezúttal Budán kapott helyet. 

Fotó: Kolodko Art Facebook

Újév napján, éjfél előtt pár perccel posztolta ki legújabb alkotását Kolodko Mihály, ami egy hanti vadászt ábrázol, aki hátán az általa elejtett szarvast cipeli. A rejtélyes fotó után ami alapján aligha derülhetett ki a szobor lokációja másnap kiposztolta a már elhelyezett alkotást, a fotók alapján pedig végre könnyű volt beazonosítani a helyszínt is.

Fotó: Kolodko Art Facebook

Az apró alkotással a Rákóczi híd budai hídfőjénél találkozhattok, a figura pedig egyenesen a MOL toronyra néz. Ahogyan az jól ismert, Kolodko művészetében az alkotás témája és a választott környezet kéz a kézben jár – azt azonban, hogy hogyan értelmezitek a szobrot, már a ti fantáziátokra bízzuk. Addig is tekintsétek meg a szobor elkészülését dokumentáló Faceboook-videót!

A rakparton sétálva újabb miniszobrokra bukkanhattok:

Egy újabb rejtélyes Kolodko-miniszobor tűnt fel a főváros szívében
Egy újabb rejtélyes Kolodko-miniszobor tűnt fel a főváros szívében

Kolodko Mihály egy újabb alkotásával tisztelte meg Budapestet és egy drónra emlékeztető miniszobrot helyezett el a városban.

Funzine Funzine