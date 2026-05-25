Ingyenes programokkal ünneplik az egyik legszebb útvonalon zakatoló kisvasút napját

Évről évre május negyedik szombatján ingyenes programokkal várja a családokat és a kirándulókat az ország egyik legnépszerűbb erdei vasutas rendezvénye. A vadregényes erdőben zakatoló kisvasút ünnepén nosztalgia és kaland gondoskodik arról, hogy minden korosztály jól érezze magát.

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút nem véletlenül Magyarország második legforgalmasabb kisvasútja a Gyermekvasút után. Városi környezetből indulva, a diósgyőri vár közeléből juthatunk el a Bükk-vidék számos látványosságához. A Hámori-tó partján kanyarogva útba esik a lillafüredi Palotaszálló és vízesés, hűvös barlangok, az újmassai őskohó, illetve számos gyalogos túraútvonal kiindulópontja is. A 101 éves pályarendszer meredek hegyoldalon, különleges völgyhidakon, vadregényes erdőkön és sötét alagutakon át vezet.

A kisvasút napján, idén május 30-án családi programokkal várják az érdeklődőket délelőtt 10 órától délután 16 óráig Lillafüreden. Tanulságos erdei iskolai foglalkozásokra és az ikonikus vonatok bemutatójára lehet számítani, de bemutatkozik az Erdei Gasztroexpressz is. Az egyik legkülönlegesebb lehetőség mind közül, hogy szakvezetett geotúrán is részt lehet majd venni, amelyen a lillafüredi alagutat fedezhetik fel a látogatók.

A programokon való részvétel ingyenes, a vonatokat azonban a meghirdetett menetrend és díjszabás szerint tudjátok majd igénybe venni. A programokról, menetrendről bővebb információt ide kattintva a kisvasút weboldalán találtok.

