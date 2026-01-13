10 fergeteges kvízest Budapesten, ha low budget szórakozásra vágytok januárban

Akkor sem kell lemondanotok a szuper programokról, ha az ünnepek után spórolósabbra vennétek a januárt: izgalmasabbnál izgalmasabb kvízesteken kapcsolódhattok ki és tesztelhetitek a tudásotokat. A legjobb, hogy még a pénztárcátok sem fogja megsínyleni a szórakozást!

Barátok közt kvízest a Fiktív Caféban (2026. január 13.)

Ha a mai napig kívülről fújjátok Berényiék, Bartháék, Kertészék és az ikonikus társasház lakóinak ármányos mindennapjait, január 13-án este a Fiktív Caféban a helyetek! Az izgalmas kérdések, pörgős Kahoot-menetek és jelenetfelismerős feladványok során megmutathatjátok, mennyire mozogtok otthonosan a Mátyás király téren. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Jóbarátok kvízest a Spíler Biergartenben (2026. január 15.)

Nincs is jobb, mint a barátokkal együtt hangolódni a hétvégére: regisztráljatok hát a Spíler Biergarten csütörtöki kvízestjére! A Budai Várnegyed újhullámos sörkertjében még a legnagyobb Jóbarátok-mániások sem fognak unatkozni, a győztes csapat ráadásul egy kuponnal lesz gazdagabb, és még a vacsorájáért sem kell fizetnie aznap este! Ennek még Joey sem tudna ellenállni!

Gossip Girl kvíz a Habakuk bárban (2026. január 19.)

Az Upper East Side helyett január 19-én minden pletykafészeknek a Habakukban a helye! Ha úgy érzitek, nincs nálatok nagyobb Gossip Girl fanatikus a városban, teszteljétek tudásotokat a körúti bár kvízestjén – a részvételhez mindössze rendelnetek kell valamit a kínálatból.

Ace Ventura kvízest a Renegade Tattoo & Blues Barban (2026. január 19.)

Ha távol áll tőletek a manhattani elit világa, január 19-én akár az Ace Ventura ikonikus jeleneteivel kapcsolatban is megcsillogtathatjátok a tudásotokat, a Renegade Tattoo & Blues Barnak hála. A részvétel díjmentes, a hangulat pedig fergeteges lesz!

Blöff kvízest a Quentin’s Burgerben (2026. január 19.)

A Quentin’s Burger pedig Guy Ritchie klasszikusáról szóló, izgalmasabbnál izgalmasabb kérdésekkel vár, na meg persze kézműves finomságokkal. Az est ennél cinematikusabb már nem is lehetne, hiszen – ahogy azt a neve is sugallja – a burgerező kínálatát és berendezését Tarantino inspirálta.

Általános kvízest a Deci Bárban (2026. január 21.)

Az első kvízest hangos sikere után újra megmérettethetitek magatokat a Deci Bárban, és változatos témákban, laza hangulatban tesztelhetitek, mennyire vagytok otthon a Kahoot-kvízek világában. 2-6 fős csapatként, ingyenesen regisztrálhattok, a dobogósok ráadásul értékes kuponnal lesznek gazdagabbak a január 21-i esemény során.

Általános kvízest a Dzsungel Étteremben (2026. január 23.)

Film, zene, történelem, tudomány, földrajz és popkultúra – most megtudhatjátok, mennyire hazai terep számotokra! Január 23-án a Dzsungel Étterem egyedülálló fogásai mellől mérkőzhettek meg a kvízbajnokoknak járó nyereményért, na meg persze a dicsőségért. Csak úgy pörögnek majd a kérdések, itt a tudás mellett a gyorsaság lesz a fegyveretek!

Harry Potter kvízest a Habakuk bárban (2026. január 26.)

Varázspálcákat, süvegeket és főzeteket elő – január 26-án mindannyiunk kedvenc varázsvilága kerül reflektorfénybe a Habakukban. 2-6 fős csapatokban mérettethetitek meg magatokat, hogy bebizonyítsátok: méltó helyen lesz nálatok a legügyesebb boszorkáknak és varázslóknak járó üveg, bájital helyett most Kalumba ginnel töltve.

Általános kvízest a Zsiráf Budában (2026. január 27.)

Tökéletes hétindító program vár rátok a Zsiráf budai egységében január 27-én: az általános kvízest során mindenféle témában próbára tehetitek magatokat, a művészetektől a tudományon át a popkultúráig. Lesz kép- és zenefelismerés, villám- és klasszikus feleletválasztós kérdések, könnyebbek és nehezebbek is, hogy kezdő és haladó kvízguruk is jól érezhessék magukat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Jótékonysági kvízest a Bátor Táborért a Spíler Biergartenben (2026. január 29.)

Nemcsak a saját, de még mások arcára is mosolyt csalhattok a Spíler Biergarten és a Bátor Tábor közös kvízestjének hála. Január 29-én családbarát, ám izgalmas kérdésekkel tesztelhetitek tudásotokat, miközben mennyei finomságokat falatozhattok, melyek megvásárlásával egy igazán nemes célt támogattok.

