5 remek kiállítás Budapesten júniusra, amit kár kihagyni

A Dresszkód: art deco című kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött ruhák és viseletkiegészítők segítségével a két világháború közötti női divatot és a megváltozott életmódot kívánja bemutatni. A kiállításon nemcsak különleges estélyiket és hétköznapi viseleteket láthatunk, hanem megismerkedhetünk a korszak smink- és frizuradivatjával, valamint az is kiderül, az első világháborús anyaghiány, majd az 1929-es gazdasági világválság miatt milyen anyagok és kiegészítők kerültek a női ruhatárakba. Olyan finomságra is fény derül: ki volt az a bárónő, aki irányította a pesti társasági élet divatját, sőt, divatcikkeket és illemkönyveket is írt.

Megnyílt a Közlekedési Múzeum új kiállítása a Szabadság híd pesti hídfőjének északi Vámszedőházában. Az „Összekötve” c. tárlat vélhetően a világ legkisebb állandó közlekedési kiállítása, 2×13 négyzetméteren mutatja be a Szabadság híd és a vámszedés történetét, továbbá betekintést ad a budapesti hidak múltjába. A tárlat minden nap 10 és 18 óra között ingyenesen megtekinthető magyar és angol nyelven.

