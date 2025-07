10 program, amit már nagyon várunk a 2025-ös Ördögkatlan Fesztiválon

Július 29. és augusztus 2. között rendezik meg sokunk kedvenc összművészeti fesztiválját, az Ördögkatlant, amely idén is csodásnak ígérkező előadásokkal, koncertekkel és egyéb izgalmakkal várja a látogatókat Baranya megyében. Mi már el is kezdtük összeállítani a programunkat.

Nincsen Katlan színház nélkül

Sárszeg // Nagyharsány, tornaterem (2025. július 29., 16:00 / 20:00)

Pozíciójukat féltő iskolaigazgatók, főispánok, tehetős vállalkozók által leuralt hétköznapok, bosszúszomjas álújságírók. Fiatalok, akik az érettségi után hirtelen a semmiben találják magukat, perspektívák, tervek nélkül, hogy aztán tíz év múlva – alig 30 évesen – a kiégés küszöbén, megtörten, fáradtan nosztalgiázva a gimnáziumot emlegessék, mint életük csúcspontját. A Katona József Színház előadása, Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye alapján.

Hamlet // Nagyharsány, tornaterem (2025. július 30., 16:00 / 20:00)

Hamlet egyedül van. Ebben a punk-rockoperában is. Erre szokták mondani: tetézik a bajt ezek a fiatalok. Megsejtettek valamit, és most ezt kajtatják, megállíthatatlanul. Hamlet előtt megjelenik halott apjának szelleme, és egy csapásra felismerni véli végzetét: a kínzó gyötrelem eredete, a büntetésért kiáltó tett nem maradhat feltáratlan, ez a seb nem forr össze magától. William Shakespeare és Nagy Feró világa találkozik a SICC produkció különleges előadásában.

Azt meséld el, Pista! // Palkonya, Mokos Színház (2025. július 31., 15:00)

„Mi lenne, ha Örkény István egy nap újra megjelenne, egy színészben, egy színházban, egy este, leülne, venne egy lélegzetet, mesélni kezdené – olykor felállna – az életét, azután megint eltűnne?” Mácsai Pál legendás egyéni estje évek óta nagy sikerrel járja az országot, most pedig azon ritka alkalmak egyike jön el, mikor ingyen tekinthetjük meg a produkciót – bár vélhetően hosszú sorban állás várható a sorszámokért…

Iskola a határon // Nagyharsány, tornaterem (2025. augusztus 1., 16:00 / 20:00)

A történet helyszíne: egy iskola, bentlakásos intézmény, katonai alreál, amely tíz éves kortól fogadja a növendékeket, és ahonnan nincs kijárás. Ahol szigorú szabályok uralkodnak. Az Iskola a határon, Ottlik Géza legjelentősebb műve a két világháború közti időszakban játszódik, és három év eseményeit idézi fel harminc év távlatából. A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása, Vilmányi Benett főszereplésével.

Csodás koncertek az Ördögkatlanon

cserihanna // Beremend, kovácsműhely (2025. július 30., 21:00)

A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Cseri Hanna zenéjében is a fiatal felnőttkor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be páratlan humorral és öniróniával. A koncerten bizonyára felcsendülnek olyan slágerek, mint az Akinek én sok vagyok, a Mayer Zolika vagy a Zsiráfhát, és meghallgathatjuk a legújabb, Hirtelen mélyül című album dalait is.

boebeck // Beremend, kovácsműhely (2025. július 31., 17:00)

A melankolikus indie-popot játszó, angol nyelven éneklő boebeck egyáltalán nem lógna ki egy nyugati zenei fesztivál kínálatából sem – nem véletlenül lépett már fel többek között Bilbaóban, Hamburgban és Liverpoolban is. Az énekesnő 2023 márciusában, immár zenekarral kiegészülve rögzítette első nagylemezét, legutóbbi EP-jük pedig az evil under the sun címet viseli – bizonyára ehhez is szerencsénk lesz a beremendi kovácsműhelyben.

Hakumba // Kisharsány, Szamárdelelő (2025. július 31., 22:30)

A szentesi gyökerű Hakumba 2019 óta a budapesti underground egyik üde színfoltja. Indulásuk idején ska-punk-funk vonalon mozogtak, manapság pedig legfőképp az afrobeat világában kísérleteznek. Felállásuk különlegessége az 5 fős fúvósszekció, amely hektikus és komplex témáival központi szerepet tölt be a színpadon. Az őket támogató ritmusszekció pedig garantáltan megmozgatja a megmozgatni valót – a Hakumba mindig emlékezetes bulit csinál.

Besh o droM – Duckshell // Beremend, lovaspálya (2025. augusztus 2., 19:30)

Két nehezen besorolható, hatalmas energiákat megmozgató zenekar találkozása a színpadon. „A néptáncosok hőn szeretett lelazítói, az értelmiségiek kedvenc népzene-közvetítői, a népzenészek irigyelt rockerei, az adatközlők legpimaszabb feldolgozói” – írja magáról a Besh o droM. „Multilingvisztikus sunshine-punk” – jellemzi magát a Duckshell. És hogy a kavalkád teljes legyen, vendégként színpadra lép Másik János és Kollár-Klemencz László is.

Emlékezetes beszélgetések gyönyörű tájakon

Életvégi döntések múltja, jelene és jövője – Beszélgetés Karsai Péterrel és dr. Frank Evelynnel // Vylyan Terasz (2025. augusztus 1., 15:00)

Bár jogi küzdelme nem hozott közvetlen eredményt, Karsai Dániel betegsége és kiállása jelentős hatást gyakorolt a hazai közbeszédre, így az életvégi döntésekkel kapcsolatos kérdések többé nem számítanak tabunak Magyarországon. A téma nem csupán jogi aspektusokat érint, hanem a méltóság, az önrendelkezés és a szenvedéshez való viszonyunk alapvető kérdéseit is felveti. Bérczes Tibor Karsai Dániel öccsével és ügyvédi irodájának vezető ügyvédjével beszélget.

Gyilkos sorok a katlanban – kortárs magyar krimiírók nyomában // Vylyan Terasz (2025. augusztus 1., 16:30)

Miért vonz bennünket a bűn világa – legalábbis a könyvek lapjain? A krimi nemcsak egyre népszerűbb műfaj Magyarországon, de egyre sokszínűbb is. Az Ördögkatlan Fesztiválon négy markáns hangú szerző, Zajácz D. Zoltán, Hidas Bence, Mészöly Ágnes és Mészáros Dorka mesél arról, hogyan formálják újra a hazai bűnügyi irodalom világát. Ami közös bennük: a történetmesélés ereje, a bűn és a bűnös iránti kíváncsiság, valamint a karakterek pszichológiája iránti érzékenység.

Az Ördögkatlan Fesztivál részletes programját ITT böngészhetjük, napijegyet vagy bérletet pedig EZEN az oldalon vásárolhatunk.

Kiemelt kép: Ördögkatlan Fesztivál / Baksai Réka