Vadonatúj desszertkülönlegesség hódítja meg Budapestet: 4 hely, ahol crookie-t kóstolhatunk

Hivatalosan is elérte a legújabb gasztro-őrület Budapestet: egyre több helyen kóstolhatjuk meg a crookiet, azaz a croissant és a csokis keksz házasságából született mennyei desszertkölteményt. Az biztos, hogy a kívül ropogós, belül lágy, csokis instasztárnak senki nem fog tudni ellenállni!

Szezám

A Szezám egyik legmerészebb, mégis legnépszerűbb kreációja kétségkívül a crookie. A belvárosi ékszerdoboz pultjában ráadásul formabontó köntösben találhatjuk meg, a Szezámnál ugyanis a crookie teljesen gluténmentesen, tejmentesen, kizárólag kókuszvirágcukorral édesítve készül. Legújabb különlegességük, a pisztáciás crookie-költemény pedig olyan selymes, hogy senki nem fog tudni ellenállni neki! A mennyei pisztáciakrém tökéletesen kiegészíti a roppanós, ízgazdag sütitésztával töltött croissant-t – mindehhez pedig pazar látvány is párosul. Nem csoda, hogy máris igazi közönségkedvenc lett: erről az extravagáns finomságról te sem akarsz lemaradni!

1052 Budapest, Galamb utca 9. | Weboldal | Instagram

La mousse de lait

A La mousse de lait étlapja láttán még a feketeöves brunch-szakértők álla is leesik. A belvárosi reggelizőhely valóságos kuriózum, ahol a különleges croissant-okon, bageleken, a specialty kávé- és matchacsodákon kívül még crookiet is felszolgálnak – úgy, hogy közben minden tányér egy-egy művészi alkotásként köszön vissza ránk! Crookie-fronton különösen impozáns a kínálat, hiszen a bájos reggelizőhely rögtön két verzióval is előrukkolt: a csokirajongók duplacsokis, a gyümölcsös ízek kedvelői pedig málnás-fehércsokis ízben élvezhetik a párizsi pékségek legújabb csillagát.

1056 Budapest, Nyáry Pál utca 9. | Instagram

Három Tarka Macska

Budapest egyik kedvenc kézműves pékségénél nem arról híresek, hogy felülnének mindenféle trendre, ám a crookie-nak még ők sem tudtak ellenállni! Így hát meg is alkották saját verziójukat, egy izgalmas csavarral: a Három Tarka Macska-féle crookie egy mini croissant és egy diós-étcsokoládés cookie nászából született meg. Az aranyló, omlós, mégis ropogós nyalánkság tetejét még csokoládé drazséval is megszórták, ezzel koronázva meg a TikTokkerek kedvenc desszertjét. Nem véletlen, hogy számos rajongója lett a Három Tarka Macska remekművének – Újlipótvároson innen és túl.

1137 Budapest, Pozsonyi út 41. | 1027 Budapest, Margit körút 56. | 1066 Budapest, Oktogon 22. | Weboldal | Instagram

DoubleShot

A DoubleShot-nál nem viccelnek, ha édességekről van szó: ahogy azt étlapjuk is hirdeti, hitvallásuk szerint „délelőtt nem számítanak a kalóriák”, így aztán meg is pakolták kínálatukat izgalmasabbnál izgalmasabb nyalánkságokkal. A desszertparadicsomban természetesen crookie-val is indíthatjuk – vagy akár zárhatjuk – a napot. Az édes péksütemények koronázatlan királya három ízben érhető el: klasszikus, vagyis ét- és fehércsokis, sóskaramellás-málnás, illetve fehércsokis-pisztáciás-málnás crookie-k közül válogathatunk a DoubleShot mindhárom egységében.

1075 Budapest, Károly körút 9. | 1053 Budapest, Veres Pálné utca 33. | 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. | Weboldal | Instagram

