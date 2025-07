35+ fenomenális hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. július 16-20.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó sétáról, táncról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

TáncPark // Millenáris Park (2025. július 11-20.)

A Nemzeti Táncszínház szervezésében idén is a szabadság, a mozdulat és a nyár ünnepévé válik a TáncPark. Július 11. és 20. között tíz estén át szabadtéri táncelőadások, tánctanítás és táncház várja a közönséget a Millenáris parkban. A flamenco szenvedélyétől a kortárs művészet reflexióin át a néptánc öröméig minden este más világba kalauzol.

Részletes programok >>

Váci Világi Vigalom (2025. július 18-20.)

Háromnapos, ingyenes összművészeti fesztivál több helyszínen.

További infók >>

Fesztivál Akadémia: 10. Summerfest // több helyszínen (2025. július 18-28.)

Pezsgő fesztiváléletet hoz július 18–28. között a fővárosba a Kokas Katalin–Kelemen Barnabás hegedűművész-házaspár által alapított rendezvény, olyan nagyságokkal, mint Maxim Vengerov, Andreas Ottensamer és Mácsai Pál. Hűsölj és hallgass zenét a Zeneakadémián, a BMC-ben vagy akár Széchenyi-fürdőben!

Részletes programbontás >>

Budapesti programok szerdán (2025. július 16.)

Mozdulj Dunakeszi!

Lendületes szabadtéri edzés a Katonadombon minden korosztálynak.

Facebook-esemény >>

Borszerda a Magyar Nemzeti Galériában

Idén már 11. alkalommal kerül megrendezésre a kultúrát és gasztronómiát felölelő esemény a Magyar Nemzeti Galériában. Szerda esténként sokszínű kiállításokkal, élőzenével és színvonalas borkóstolóval várják a művészet iránt érdeklődőket, akik egy izgalmas tárlatvezetés után a galéria teraszáról nyíló csodálatos panorámában gyönyörködve szabadulhatnak meg a hétköznapi gondoktól.

További tudnivalók >>

Izo FitzRoy // KOBUCI

A brit soul, blues és gospel egyik legkarakteresebb előadója, Izo FitzRoy, újra Magyarországon koncertezik! Ezúttal a KOBUCI Kert színpadán hallhatjuk ezt az elképesztő hangot, amely érzelemmel, erővel és lüktető groove-okkal tölti meg a teret. Izo művészete elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik, de dalszerzőként Bill Withers szívhez szóló szövegei is nagy hatással voltak rá. A 2010-es évek második felében indult szólókarrierje előtt kórusokban énekelt és saját gospel kórust is vezetett, így nem véletlen, hogy a színpadon a legjobb gospel énekesek és kiváló soul zenészek kísérik – tökéletes harmóniát teremtve egyedi hangjával.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. július 17.)

Karitatíva. MiniFeszt // Turbina

A tavalyi teltházas este után július 17-én második alkalommal kerül megrendezésre a Karitatíva. MiniFeszt a Turbina Kulturális Központban. Ahogyan a neve alapján már sejthető, az esemény elemi része a jótékonykodás, így idén a gazdátlan állatok sorsát szívügyének tartó Fogadjörökbe Alapítványt támogathatja, aki jegyet vált. Cserébe akusztikus koncertekkel, kreatív workshopokkal, kézműves vásárral és kiállításokkal kedveskednek a résztvevőknek. A rendezvényen egymásnak adja a mikrofont a Doggos, az Arcosok Klubja, Lovas Juci és a Frász, és további kiváló előadók.

Facebook-esemény >>

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek: a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjei mellett még Dél-Amerikába és Japánba is elrepülhetünk a Zenélő Budapest vendégműsorainak köszönhetően. Öveket becsatolni, júliusban és augusztusban csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Zenés estek a Ferenc téren: Ephemere

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára.

Facebook-esemény >>

Fekete Zaj Warmup // Teufel Kert

A Fekete Zaj fesztivál warmup eseményén dj-szettekkel, önkéntes találkozóval, a fesztivál idei sörével, az előző évek merch cuccaival és egy kis meglepetéssel várnak titeket.

Facebook-esemény >>

Gerincjóga a szabadban // Filozófusok kertje

Kíméletes, kezdőbarát órával vár Pusztafi Viktória jógaoktató július 17-én Budapest kedvenc szobraitól egy köpésre. A finom, tudatos, gerincfókuszú mozdulatoknak hála újult erőre kaphat a tested, az elmélkedéshez pedig mi más lehetne alkalmasabb helyszín, mint a Filozófusok kertje!

Facebook-esemény >>

Naplementés Filmkvíz // Wasser Budapest

Naplementés kvíz indul a Wasserben, így július folyamán több alkalommal is összemérhetitek tudásotokat „filmek és sorozatok” témában, kezdve a nagy klasszikusoktól a legújabb kasszasikerekig. A legnagyobb filmrajongókból álló, legjobban teljesítő csapat tagjai díjazásban is részesülnek, habár a nyáresti Duna-parti idillt és a jó társaságot semmi sem múlhatja fölül.

Facebook-esemény >>

Naplemente séta a Sas-hegyen

Júliusban a Sas-hegy lejtőin a nappali hőség próbára teszi a túrázót – de ahogy a Nap lejjebb ereszkedik a horizonton, minden megváltozik. Alkonyatkor már kellemes a hőmérséklet, és a hegy szirtjei felett kanyargó, vadvirágokkal szegélyezett ösvény tökéletes egy nyáresti sétához. Júliusban csütörtökönként Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület könnyű nyáresti sétára invitál benneteket, ahol gyönyörködhettek a változatos budapesti panorámában.

Facebook-esemény >>

Pálházi Bence és zenekara || Táncház a szabadban // Magyar Zene Háza

Idén nyáron is ingyenesen járhatunk táncházba a Magyar Zene Házában, ahol ráadásul nagyszerű koncertek járnak a tánctanítás mellé. Július 17-én és 31-én Pálházi Bence és zenekara lép fel, koncertjeik repertoárját a Kárpát medence szebbnél-szebb dallamai alkotják.

Facebook-esemény >>

Maláta és komló, törvény és kard | Gasztrotörténelem sörkóstolóval // Virág Benedek Ház

Évszázadok óta isszuk, de vajon mennyire ismerjük? A Virág Benedek Házban egyedülálló gasztronómia utazás keretein belül nyerhetünk betekintést a sör történelmébe. Július 17-én Bart Dániel sörtörténész tart izgalmas előadást, sőt még négy különböző stílusú italt is megkóstolhatunk.

Facebook-esemény >>

Lionel Richie // MVM Dome

A bársonyos énekhangjáról és időtlen klasszikusairól ismert zenész európai turnéra indul Say Hello To The Hits című show-jával. Július 17-én, a körút MVM Dome-beli állomásán várhatóan olyan örökzöldek is elhangzanak majd az Oscar- és Grammy-díjas sztártól, mint az All Night Long vagy a We Are The World.

Jegyvásárlás >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. július 18.)

Tóparti Salsa // Városliget

A latin zenék vérpezsdítő ritmusában táncolhatjátok át magatokat az éjszakába a gyönyörűen kivilágított környezetben, miközben a lágy nyáresti szellő simogatja az arcotokat. A nap már lement, a hangulat mégis forró marad, hiszen megannyi fáradhatatlan táncos adja bele szívét-lelkét a mozdulatokba. A program mindig táncoktatással indul, így azok is nyugodtan részt vehetnek, akik még sosem salsáztak vagy bachátáztak azelőtt.

Facebook-esemény >>

Korai Electric // Barlang, Szentendre

Részben a 35 éves Korai Öröm és a 10 éves Korai Trancemission zenekarok magvát alkotó zenészekből álló formáció követi tradícióit. A folyamatzenében a gépies dob és basszus mellett, a doromb és a khöömei difónikus ének ázsiai és egzotikus tájakra repít, melyet a szintetizátorok hangzása bővít kozmikussá és tesz még varázslatosabbá.

Facebook-esemény >>

Nirvana MTV Unplugged by Pollyna // STENK

Egy ikonikus zenekar, egy külön világ – egy felejthetetlen este. Légy részese egy különleges akusztikus utazásnak, ahol a Nirvana nyers őszintesége mutatkozik meg Budapest legfrissebb szabadtéri koncerthelyszínén, a STENK-ben. A jól ismert dalok új köntösben, bensőséges hangulatban csendülnek fel – egyszerre nosztalgikus és friss élmény mindenkinek, aki szereti a ’90-es évek alternatív zenei világát.

Facebook-esemény >>

girlhood // Pontoon

„Zene happy, szöveg depi” – ez a tavaly debütáló indie-/pop-rock zenét játszó girlhood zenekar legjobb leírása. A csak csajokból álló formáció főleg szívfájdalomról, alkalmi kapcsolatokról és a felnövés, az élet nehézségeiről, mentális egészségről énekelnek, néhol játékos szintikkel, néhol pedig punkos gitárokkal tarkítva.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. július 19.)

Mozogj, Margit! // Mechwart liget

A hatalmas sikernek köszönhetően nyáron is érkeznek a Margit-negyed legkiválóbb jógamesterei, hogy a negyed főterén, a Mechwart ligetben tartsák meg különleges óráikat – díjmentesen. Július 19-én a napot Hídváry Zsuzsival kezdhetjük, majd 18 órától Hámori Gabriella, az Örkény István Színház színésznője, a Mantra Jógastúdió oktatója hatha/yin jógaórája következik. A harmonikus napot 19 órás kezdettel Michtiov Emese funkcionális jógaórája koronázza majd meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér

Akár kiüríteni, akár feltölteni szeretnéd a gardróbodat, ajánljuk figyelmedbe a július 19-én megrendezésre kerülő Belvárosi Gardróbvásárt az Erzsébet téren. Ha valamiből, akkor megfizethető árú, különleges, bohém, vintage, klasszikus és modern, jó minőségű és egyedi darabokból itt egészen biztosan nem lesz hiány!

Tovább az eseményre >>

Ligetmesék – vezetett séta gyerekeknek

A városligeti Millennium Háza által szervezett játékos és mesés séta kicsiknek és nagyoknak is egyaránt izgalmas kikapcsolódást tartogat. A gyerekeket, főként a 6-12 éves korosztály megszólító 60 perces sétán a fák alatt megbújó történetek kelnek életre és hívják különleges kalandra az esemény résztvevőit. A felfedezőút során közelebbről is megismerhetitek a Millennium Háza történetét, szárnyas oroszlánjainak titkait számos más izgalmas történettel egyetemben.

Tovább az eseményre >>

SunDance – Daytime Feast // Lido Beach

A SunDance a Lido Beachet is meghódítja: július 19-én délután a Római-partra érkeznek a legütősebb feltörekvő house DJ-k. A Wild Boar Project már jó párszor bizonyította, hogy tudja, mi a tökéletes buli titka: naplemente, zene, a társaságod, és ráadásul még a belépésért sem kell fizetnetek. A fergeteges buli 16 órakor veszi kezdetét, de az, hogy meddig tart, még kérdéses… A tervek szerint 22 óráig, de az is lehet, hogy hajnalig! Ugorj be, éld át a SunDance-életérzést, és maradj, ameddig csak jólesik. A Lido Beach isteni koktél- és pizzakínálata már csak hab a tortán.

Bővebben >>

Marea Daytime // Spíler Buda

Forró ritmusok, nyári szellő és színpompás koktélkavalkád: ez vár rátok, ha július 19-én a Spíler budai egységébe látogattok! A Marea Daytime bulisorozat első eseménye 14 órás kezdettel pörgeti fel a hangulatot a MOM Park impozáns vendéglátóhelyén. A zenei felhozatalt a Pure Lust csapata intézi, akik a DJ-pult mögé elhozzák Daniel Bant és Daniel Santiagot – a nyár legmenőbb trackjeivel. A belépés ingyenes, de foglalás ellenében VIP-asztal mellől is élvezhetitek a nappali bulihangulatot és a Spíler hűsítő italait.

Bővebben >>

Beethovennel a szabadban // Brunszvik-kastély, Martonvásár

Hol máshol merülhetnénk el stílusosabban Beethoven szimfóniáiban, mint a Brunszvik-kastély mesés kertjében! A német zeneszerző számos alkalommal járt Martonvásáron – műveit ezúttal a Nemzeti Filharmonikusok Zenekara eleveníti meg. Éljétek át, ahogy gyönyörű muzsikaszó száll a park árnyas fáinak lombjai felett!

Tovább a weboldalra >>

Danubia Zenekar: TV vs. Mozi // MOM Szabadtéri Színpad

A régi filmek és sorozatok emlékét felülírhatja ugyan a streamingszolgáltatók hihetetlen kínálata, de az akár évtizedekkel ezelőtt rögzült dallamok máig ott csengenek a fülünkben. A Danubia filmzenekoncertjén bemutatott zenei időutazás során olyan klasszikusok kerülnek egymás mellé, mint az Egy asszony illata és a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Dallas vagy a Star Trek zenéje. Retro-rajongóknak és filmzeneőrülteknek kötelező program!

Weboldal >>

A KEZDET/VÉGE // Városmajori Szabadtéri Színpad

A Loupe Színházi Társulás nyáron sem hagy minket kortárs színházi élmények nélkül, a független társulat egyik legnépszerűbb darabja július 19-én a Városmajori Szabadtéri Színpad deszkáira érkezik. Molnár Áron, Mohai Tamás és Földes Eszter ezúttal szabadtéren játssza el egyfelvonásos összművészeti vígjátékát, a Horváth János Antal által jegyzett A KEZDET/VÉGE című sikerdarabot. Az előadás során betekintünk egy fiatal házaspár mindennapjaiba, akik bármikor szülővé válhatnak. A cirkuszi elemekben gazdag előadás egyedülálló módon közelíti meg a felelősségvállalás kulcsfontosságú témakörét.

Weboldal >>

Queens Of The Stone Age // Budapest Park

Joshua Homme és csapata 2018 után újra megérkezik hozzánk a The End Is Nero című 2025-ös európai turné keretein belül. A zenekar műfaji besorolásán lehetne vitatkozni – a frontember öndefiníciója szerint „robot rock” –, de egy biztos: július 19-én a Budapest Parkban a gitároké lesz a főszerep.

Jegyvásárlás >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. július 20 .)

Yoga Brunch // Normafa Hotel & Retreat

A Normafa Hotel exkluzív élménnyel vár a budai hegyek ölelésében: szombat délelőttönként egészséges brunch-csal és jógával kezdheted meg a hétvégi feltöltődést. A tökéletes napindítón mennyei vega és vegán fogások várnak, előtte pedig izzasztó hot yoga és pilates, könnyed yoga flow valamint energetizáló kundalini jógaórák teremtenek egyensúlyt test és lélek között. A résztvevők a hotel wellness részlegét is használhatják, hogy tetőtől talpig feltöltődve vághassanak bele a napba.

Tovább a weboldalra >>

Élőzenés Sunday Brunch // Hello Buda

Ha vasárnap, akkor brunch – most élő zenével a Hello Budában! Ambient és vibráló dallamok emelik a késői reggeli vagy akár a közös ebéd hangulatát kéthetente a budai dombok között. A kellemes zenéről Gazsi Norbert, a finomságokról a Hello Buda gondoskodik. Már csak a barátaid hiányoznak!

Facebook-esemény >>

Közösségépítő termelői és bolhapiac // Pócsmegyer

Július 20-án sem maradtok bolhapiac nélkül, ezért azonban Pócsmegyer felé kell venni az irányt. A Napsugár téren megrendezésre kerülő közösségépítő termelői és bolhapiacon kincsekre éppúgy számíthattok, mint finom falatokra és remek hangulatú, baráti beszélgetésekre.

Tovább az eseményre >>

További szuper programok kincskeresőknek Budapesten és környékén:

Egy nap Sostakovics // Zeneakadémia

A 10. Fesztivál Akadémia Budapest jubileumi programkínálatát valóságos zenei kuriózum gazdagítja: július 20-án a Zeneakadémia impozáns falai között egy teljes napon át minden Sostakovicsról fog szólni. A világhírű zeneszerző művészetébe a magyar és nemzetközi zenei élet kiválóságai által pillanthatunk be. A koncertek mellett megismerhetjük a művész leveleit, memoárjait is – Mácsai Pál felolvasásában megelevenednek Sosztakovics levelei és Testamentum című életregényének részletei is. Így a fantasztikus zeneművek mögött felfedezhetjük Sostakovics emberi arcát, annak minden kételyével, bátorságával együtt.

Tovább a weboldalra >>

Psychedelic Cacao Dance Open Air // Nomád Bár, Nagymaros

Szent Kakaó Szertartás és pszichedelikus szabadtánc a Duna-parton, a nagymarosi Nomád Bárban Gauranga és Duboduh vezetésével.

Facebook-esemény >>

Nyáresti koncertek a Szent István parkban – Csákányi Eszter és Hajdú Steve: Dalversek

A Dalversek egy igazi öröm-est. Az előadók a legfrissebb dal fordításokból és dalszövegekből szavalnak és válogatnak a több száz magyar vicces, ünnepi és magasztos dalvers közül. A Seres Tamás által rendezett esten a művészek dalokat verselnek, néha verseket dalolnak. Ezek között pedig rengeteg ismert alkotás is felcsendül. A részvétel díjtalan.

Facebook-esemény >>