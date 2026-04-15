35+ csodás tavaszi, hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. április 15-19.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, tavaszi sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Tánc világnapja // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. április 16-17.)

Április 16-án és 17-én, két délután alkalmával is méltóképp ünnepelhetitek meg a tánc világnapját a II. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria két termében. Az ingyenes eseményen táncbemutatók és saját élmény által is megtapasztalhatjátok a mozgás és a tánc önfeledt örömét.

Tavasz Etyeki Piknik – Újratöltve (2026. április 18-19.)

Etyek szőlőkkel ölelt gasztroparadicsomában várnak titeket egy napfényes, pezsgő hangulatú hétvégére, ahol a friss borok, a tavaszi ízek és a zene harmóniája indítja be az évadot.

MITEM // Nemzeti Színház (2026. május 11-ig)

Április 10. és május 11. között legendás alkotók, nemzetközi premierek és kulturális találkozások várják a közönséget a Nemzeti Színházban: jön a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó! A MITEM programja idén is sokszínű: bemutatják a Feledi Project horvát-magyar koprodukcióját, a Kanáripaprikást, de Andrej Șerban bukaresti rendezése és Valère Novarina utolsó színpadi műve is a program részét képezi. Kiemelt szerepet kap a szerb színház, miközben számos kisebbségi nyelven játszó társulat mutatkozik be szerte a világból. A fesztivál Shakespeare III. Richárd című drámájával indul és zárul!

Maxim Dondyuk: A felejtés zónájában – Csernobil archívuma // Mai Manó Ház (2026. május 17-ig)

A Mai Manó Ház Maxim Dondyuk: A felejtés zónájában – Csernobil archívuma című, legújabb kiállítása a csernobili zóna elhagyott házaiból előkerült személyes emlékeken keresztül idézi fel a katasztrófa emberi történeteit. Az ukrán fotográfus évekig járta a területet, ahol családi fényképeket, leveleket és filmfelvételeket talált, a múlt apró, sérülékeny darabjait, amik egytől egyig visszarepítenek az időbe. A talált archívum és saját fotói együtt egy különös vizuális „régészeti ásatást” alkotnak, amely a feledés és az emlékezés határán őrzi Csernobil eltűnt világát.

Budapesti programok szerdán (2026. április 15.)

Kobuci 0. nap

Nyit a kert, nyit a pult, és lehet egyet koccintani a közelgő nyárra. Ébresszétek fel együtt a sörcsapokat, mozgassátok át a téli álmukat alvó dugóhúzókat!

Sallai László: A Nyugat titkos története // Gödör Klub

Sallai Laci a magyar alternatív gitárzene egyik örökmozgó figurája, aki tagja a Felső Tízezernek, a Galaxisoknak és a Platon Karataevnek is. Zenés-irodalmi estjén a Nyugat folyóirat történetének kevésbé ismert fordulatait eleveníti fel, az elhangzó történeteken és versfeldolgozásokon keresztül pedig közelebb kerülnek hozzánk az irodalomkönyvekből megismert vagy éppen kihagyott arcképek.

Mester Csaba és az Éjszakai Műszak // Hunnia

Mester Csaba a 90-es évek közepe óta írja dalait. A utazós-balladás, közéleti kesergős vagy éppen édesbús privát szívügyeket boncolgató szerzemények alapvetően leginkább az amerikai történetmesélős rock, blues, country vonalon születtek, ám a magyar dalszövegek miatt köthetők a hazai dalköltőkhőz is.

Budapesti programok csütörtökön (2026. április 16.)

A jövő zenészei // Magyar Zene Háza

Tavasszal különleges koncertsorozaton ismerhetitek meg a jövő zenészeit. A Fringe program keretein belül zeneiskolák növendékei veszik birtokba a Magyar Zene Háza előcsarnokát egy-egy pop-up fellépés alkalmával. Április 16-án a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola és a MusiCantarte Művészeti Iskola tanoncainak tapsolhattok, ráadásul a koncert ingyenesen látogatható.

Purosz Leonidasz: Honvágy – könyvbemutató // Magvető Café

Ha nem is tudunk ott lenni, ahol éppen vagyunk, elvágyódásaink talán többet mondanak el rólunk, mint gondolnánk. Purosz Leonidasz könyvében a honvágy számtalan formája megnyilvánul: legyen az a kényszerűen elhagyott haza, a felfedezésre váró ismeretlen vagy éppen a másik ember iránti sóvárgás.

Low budget, No budget és a független filmesek // START Filmklub

A hónapban többször is elcsíphettek érdekfeszítő beszélgetéseket a hazánk független filmrendezőivel a START Filmklubban. Április 16-án Rózsa Gábor (Reménytelenül) beszél arról, hogy miért van nehéz helyzetben a mainstreamtől eltérő filmipar Magyarországon, és hogyan lehet alkotóként boldogulni ebben a közegben. Ha ez nem lenne önmagában kihagyhatatlan programlehetőség, az esemény címéhez méltóan ráadásul tőletek sem kérnek belépőjegyet, csupán regisztrációt.

Guzsalyas csángó táncház // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Fergeteges moldvai és gyimesi táncház közepén találhatjátok magatokat április 16-án a Marczibányi Téri Művelődési Központban, ahol a Somos, a Szigony és a Fanfara Complexa fellépése adja a talpalávalót. Ha elkélne a segítség a mozdulatokkal és az énekkel, ne aggódjatok: itt mindenre megtanítanak.

Budapesti programok pénteken (2026. április 17.)

Filmzenei koncert // RaM-ArT Színház

Vadonatúj műsorral tér vissza a nagy sikert arató filmzenei produkció. A hollywoodi betétdalok legjavát felvonultató klasszikus zenei előadást 17 és 20 órai kezdéssel csíphetitek el a XIII. kerületi RaM-ArT Színházban. A Duna Szimfonikus Zenekar előadásában olyan ikonikus dallamok csendülnek fel, mint a Harry Potter, A gyűrűk ura vagy a Star Wars-filmek témái.

Tántorgók – táncjáték a hazát elhagyók emlékére // Hagyományok Háza

A hazát elhagyó, vissza nem térő magyarok emlékére rendeznek zenés táncházat a Hagyományok Házában április 17-én. A Fitos Dezső Társulat előadásában négy kivándorló fiatal sorsát követhetitek nyomon, akik az I. világháború elől menekültek Amerikába, hogy szerencsét próbáljanak.

Semmelweis Borongoló

Tegyetek emlékezetes ízutazást április 17-én és lépjetek be a borok világába a Semmelweis Borongoló eseményén, ahol laza, baráti hangulatú sétáló borkóstolón járhatjátok körbe hazánk legfinomabb borainak, legkiválóbb borvidékeinek világát a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében.

ék // Turbina

Az ék zenekar kezdetektől fogva azt tűzte a zászlajára – még ha kimondatlanul is –, hogy két koncertjünk soha nem legyen ugyanolyan. Néhol lassú, néhol gyors, néhol hangos, néhol halk, néhol húzós, néhol lendületes – mindig azt játsszák, amit a dal éppen kíván.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. április 18.)

Kertvárosi Garázsvásár

Április 18-án érdemes lesz Kispest felé venni az irányt, ahol immár ötödjére rendezik meg a Kertvárosi Garázsvásárt. Ha új esélyt adnátok megunt holmijaitoknak, netalán új, másodkézből beszerzett kincsekkel ajándékoznátok meg magatokat, ne maradjatok le erről a remek programról!

Nyílt nap a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Április 18-án egy ingyenes nyílt napon közelebbről is szemügyre vehetitek a különböző mozdonytípusokat, emellett díjmentesen kipróbálhatjátok a fordítókorongozást, valamint a játszótér új ügyességi pályáját is. A nyitónapon a kerti vasutazás és az egyéb interaktív programok térítés ellenében vehetők igénybe.

Nyílt nap a Szépilona kocsiszínben

Ha ti is a villamosok lelkes rajongói közé tartoztok, akkor április 18-án a Szépilona kocsiszínben a helyetek! Az ingyenes nyílt napon a Tatra villamosok és az alacsonypadlós CAF-ok kerülnek ugyanis a főszerepbe. A szervezők a rendezvény hetén fogják közölni a részletes programokat, hogy le ne maradjatok ezekről, kövessétek a Facebook-eseményt! A részvételi szándékotokat egyébként sem árt jó előre jelezni, mert az eseményig számos érdekességet megosztanak majd a 130 éves villamos remíz múltjáról és jelenéről. A teljesen ingyenesen látogatható programon való részvételhez még regisztráció sem szükséges.

Országos Star Wars Rajongói Találkozó 2026

A Magyar Star Wars Klub egy egész napos rendezvénnyel várja a Star Wars rajongókat az FMK-ban, előadásokkal, színpadi műsorral, vetítésekkel, meghívott vendégekkel, látványos aktivitásokkal, társas- és videójátékokkal, kirakodó vásárral.

Japánkerti nap // Zuglói Japánkert

Szerencsés helyzetben vannak a budapestiek, ugyanis akad pár „zöld” úti cél a városban, ahová elmenekülhetnek a zaj és nyüzsgés elől. Ilyen a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium zuglói oázisa, amely otthont ad az ország első, 100 éves japánkertjének. Az iskola tankertje április 18-án többek között vezetett japánkerti sétákkal és múzeumi tárlatvezetéssel csábít a XIV. kerületbe.

Zuglói Verspiknik

A költészet napjához kapcsolódva egy egész napos, szabadtéri programmal várnak titeket április 18-án a XIV. kerületi Korong utcában. A „város peremén” lévő helyszínválasztás nem véletlen, hiszen József Attila a hatos szám alatt lakott 1933 és 1936 között. Az eseménysorozatot többek között versfelolvasások, slam poetry előadások és költészet napi koncertek színezik. A műsort arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás, népi fajátékok, a Zuglói Helytörténeti Műhely és könyvkiadók kitelepülése és kerámiás kézműves foglalkozás kísérik.

I bike Budapest

Április 18-án 15 órától újra nagy tavaszi bringás felvonulást szervez a Magyar Kerékpárosklub. A biciklibarát Budapestért mozgalom részeként megvalósuló túra útvonala Óbudán indul és a Városligetnél ér véget. Áthalad a főváros számos fontos pontján, úgymint a pesti alsó rakparton, a Lánchídon és az Oktogonon. A kapcsolódó programokért kövessétek a rendezvény közösségi oldalát, de mindent megtaláltok a szervező honlapján is.

&orphine Band // KAZI

A ’90-es évek legendás amerikai alternatív rock zenekarából, a Morphine Bandből inspirálódott formáció április közepén visszatér a Kaziba, ahol az emeleti koncertteremben csap fergeteges bulit.

Ripoff Raskolnikov Band // Barlang

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus egyik legkiemelkedőbb hazai képviselője, amely a blues, folk és singer-songwriter műfajokat egyedi módon ötvözi. Raskolnikov több mint 40 éve él Magyarországon, és elismert dalszerző, aki anyanyelvi szinten beszéli az angolt, zenekara pedig a műfaj legkiválóbb zenészeiből áll.

Be Massive Horizon x Castle Session // Várkert Bazár

Áprilistól havonta egyszer a Várkert Bazár ad otthont a Be Massive szabadtéri bulisorozatának: történelmi környezet, dunai panoráma, naplementés house és techno szettek, a DJ-pultban pedig a hazai elektronikus zenei színtér meghatározó alakjai. Ott a helyed a szezonnyitó eseményen, április 18-án!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. április 19.)

Vintage Vásár és ReMarket Piac

Áprilisban újra megtelik a Hengermalom udvara kincsekkel, friss árusokkal és új izgalmas darabokkal. A bútorok, antik és retró cuccok mellett vintage és old school ruhák is lesznek a kínálatban.

Tündérkert bolhapiac // Soroksár

Április 19-én a tavaszi szezon következő bolhapiacára kerül sor a soroksári Tündérkertben. Érdemes lesz időben érkezni a 9 órakor kezdődő eseményre, hogy a legnagyobb kínálatból tudjatok válogatni ezen a vasárnapon.

Kipakoló vásár // Esztergomi Piac

Április 19-én a kincskeresésé és egyben a környezettudatosságé lesz a főszerep Esztergom piacán. Ezen a vasárnapon a klasszikus piaci portékák mellett emléktárgyak, műszaki cikkek, textíliák, dekorációk, könyvek és gyerekjátékok is gazdát cserélnek majd.

Hello, tavasz! Családi nap a Pestszentimrei Agorán

Április 19-én felpezsdül a XVIII. kerület és egy fergeteges családi nap veszi kezdetét a Pestszentimrei Agorán. A harmadik alkalommal megrendezett ingyenes eseményen kézműves foglalkozásokkal, állatsimogatóval és meglepetéssel is várják a család apraja-nagyját, de még a Buborék Együttes koncertjét is élvezhetitek délelőtt 11 órától. A szeszélyes április semmiképpen sem állhat a rendezvény útjába, hiszen kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az eseménysorozat a Pestszentimrei Közösségi Házba költözik – így már végképp semmi okotok arra, hogy kihagyjátok ezt a nagyszerű közös napot!

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Tavaszi zsongás családi nap // Várkert Bazár

Április 19-én, vasárnap ismét a családoké a főszerep a Várkert Bazár falai között. A Tavaszi zsongás című családi napon vidám zenei és színházi élményekből nem lesz hiány: gyerekkoncertek, bábszínház, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják a kicsiket és nagyokat 10 és 18 óra között a rendezvényterem aulájában. Az eseményen ingyenes, regisztrációhoz kötött és fizetős programok várják az érdeklődőket.

Az emlékezet útján – A roma holokauszt narratívái és lenyomatai (megnyitó) // Holokauszt Emlékközpont

A Holokauszt Emlékközpont legújabb időszaki kiállítása a roma áldozatok előtt tiszteleg, akiknek története sok-sok évig elmondatlan maradt. A tárlat átfogó, antropológiai szemléletű kutatás eredményeire épül, így a dokumentarista hitelességgel állít emléket a roma holokausztnak. A kiállítás személyes történeteken, közösségi emlékezeti gyakorlatokon, tárgyi emlékeken és kortárs vizuális reflexiókon keresztül teszi láthatóvá a roma holokauszt emlékezetét, miközben a jelen problémákra is reflektál. Az április 19-i megnyitón Lakatos Mónika és Rostás Mihály is fellép.

Mozart: A varázsfuvola – meseopera // KULT7

A Kult7 gyerekeknek szóló komolyzenei programmal támogatja a kicsik zenei képességeinek fejlődését: április 19-én élő zenés operabeavatóra invitálják a legfiatalabbakat, ahol bármit megkérdezhetnek a szereplőktől, de még Mozart legtöbb mesei elemet tartalmazó operájába is bekapcsolódhatnak!

Világok találkozása // Zeneakadémia

Április 19-én egy igazán különleges komolyzenei koncerten, a Budafoki Dohnányi Zenekar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság előadásában, Hollerung Gábor vezényletével csendül fel Stravinsky 1930-ban írt Zsoltárszimfóniája. A mű érdekessége, hogy utolsó budapesti látogatása alkalmával a zeneszerző épp ezt a művet vezényelte 1963. május 8-án az Erkel Színházban. A koncertnek ezúttal azonban a Zeneakadémia gyönyörű nagyterme ad otthont.

