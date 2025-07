Exkluzív, ingyenes programot kínál a 200. évfordulóját ünneplő Anna-bál

Az Anna-báli sokadalom megismételhetetlen éjszakáján kétszáz év történelme találkozik a balatonfüredi nyár vibráló ritmusával. A részvétel ingyenes – a 15 és 26 év közötti fiatalok július 18-ig adhatják le regisztrációjukat.

Jubileumi évhez érkezett az egyik legpatinásabb magyar ceremónia története: a 200. Balatonfüredi Anna-bál jeles évforduló – századok óta őrzött, értékes hagyomány, amelynek megünneplésére a város kísérőrendezvényként „sokadalmat” szervez: 200 fiatal lányt és 200 fiút várnak a szervezők, hogy közösen írják tovább a történelmet egy kedves és elegáns, flashmob jellegű attrakcióval.

Anna-báli sokadalom // Balatonfüred, Tagore sétány (2025. július 26.)

És hogy mi várható július 26-án a 17 órától éjfélig tartó rendezvényen? Az, ami minden jó mulatság sajátja: zene, tánc, frissítők, jó társaság és mesébe illő környezet. És egy olyan élmény, amit az unokáidnak is örömmel mesélhetsz. Kivételes lehetőség, hogy te magad is beleírj a kétszázadik fejezetbe.

Figyelem, dresscode is van: lányoknak fehér, egyszínű ruha vagy ugyanilyen felső, blúz, szintén fehér, egyszínű szoknyával vagy leggingsszel; fiúknak pedig fehér ing és sötét (nem farmer) nadrág. A kiválasztott 200 lány egy egyedi, halványkék tüllszoknyát viselhet az estén, amelyet emlékül kap ajándékba.

200 éves az Anna-bál

Az Anna-bált 1825 óta rendezik meg minden év júliusában Balatonfüreden. Az első alkalommal a legenda szerint a balatonfüredi Anna-kút közelében élő Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina tiszteletére gyűlt össze a nemesség és a polgárság. Az esemény gyorsan társadalmi rangot nyert, és a reformkorban a magyar elit találkozóhelyévé vált.

A bál egyik különlegessége a bálkirálynő-választás, amelyet 1954-ben élesztettek újjá – azóta is koronázzák a legszebb résztvevőket, ahogy arra most is sor kerül majd. A sokadalomban résztvevők látványos ceremónia keretében köszöntik majd a 200. Anna-bál szépeit.

Jelentkezési határidő: 2025. július 18.

A jelentkezéseket a sokadalom2025@annabal.hu e-mail címre lehet küldeni – a meghosszabbított határidő értelmében július 18-ig. Az e-mailben fel kell tüntetni a neved és az életkorod, kiskorúak esetében pedig szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges, amely INNEN letölthető.

Fontos, hogy a jelentkezés önmagában nem jelent automatikus részvételt – a végleges visszajelzést és a rendezvénnyel kapcsolatos részletes információkat e-mailben küldik a szervezők.

Addig is csupa izgalom vár a Balaton-parton: