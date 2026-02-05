5 kihagyhatatlan program Budapesten Stranger Things-rajongóknak

Ha ti is azok közé tartoztok, akik még mindig nem heverték ki a Stranger Things utolsó epizódját, jó hírünk van, hiszen a sorozat rajongóit Budapesten számos program várja!

Time Heist

Furcsa, különös dolgok történtek egy amerikai kisvárosban a 80-as években – és most a Time Heist jóvoltából ti is a részeseivé válhattok. A Stranger Things tematikájú szabadulószoba a sorozat rajongóinak kihagyhatatlan élmény: egy balul elsült tudományos kísérlet nyomán átjáró nyílt az Upside Down, azaz a Hellyel lefelé világába, ahol semmi sem olyan, mint amit ismerünk. A sötét dimenzióban félelmetes lények bujkálnak, készen arra, hogy betörjenek a mi világunkba. Maroknyi, bátor játékosként rátok vár a feladat, hogy szembeszálljatok a gonosz erőkkel, összegyűjtsétek a kulcsfontosságú tárgyakat, és végleg bezárjátok az Átjárót. Szükségetek lesz logikára, csapatmunkára és bátorságra, de azt se felejtsétek el, hogy a zene mindig segít!

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

PániqSzoba – Upside Town

Ha inkább a szabadban élnétek át a Stranger Things hangulatát, jó hírünk van: a PániqSzoba városi felfedezőjátéka Hawkins középiskolájába repít titeket, ahol egyre nyugtalanítóbb események árnyékolják be a mindennapokat. A Városligetben zajló játék során szobrokat és épületeket megvizsgálva tudjátok megoldani a feladatokat a telefonotok segítségével. Az interaktív kialakításnak köszönhetően ráadásul minden döntésetek befolyásolja a történet alakulását.

1146 Budapest, Dózsa György út 35. | Weboldal

Stranger Synths: Friday The 13th Party // Akvárium Klub (2026. február 13.)

Az biztos, hogy a februári péntek 13-a nem is alakulhatna szerencsésebben: szuper farsangi bulinak lehettek részesei az Akvárium Klubban, ahol a sorozat ikonikus dallamai – a jól ismert Kate Bush- és Metallica-számok -, mellett persze már az új évad betétdalai is felcsendülnek. A hangulatért Quixotic, a retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel, akinek szettjei valósággal visszarepítenek titeket a 80-as évek Amerikájába.

Stranger Beats – The portal opens // Lock Budapest (2026. február 21.)

Február 21-én két világ találkozik a Lock Budapestben: a klub sötétjéből feltörő, vastag elektronikus basszusok és a másik oldalról érkező, mennyei szimfonikus zene. Az est célja azonban nem a versengés, hanem az együttműködés: a teljes szimfonikus zenekar klubkörnyezetben, DJ-kel karöltve szólal meg, hogy egy felejthetetlen Stranger Things-élménnyel ajándékozzon meg titeket. Ettől garantáltan egy másik dimenzióban fogjátok érezni magatokat!

Palace Arcade-hangulat Budapesten

A hamisítatlan Palace Arcade-hangulatért látogassatok el Budapest játéktermeibe: a Flippermúzeum vagy a GameCave például szuper arcade játékokkal vár, amiktől rögtön a 80-as években érezhetitek magatokat. A nosztalgiában bővelkedő program ráadásul időhöz sem kötött: belépőjegy vásárlása esetén ugyanis korlátlanul játszhattok a legjobb flipperjátékokkal. Ez bizony maradandó élmény lesz az egész csapatnak – csak nehogy rátok zárják a helyet!

Flippermúzeum: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. | Weboldal

GameCave: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 14. | Facebook

