Zseniális nápolyi pizzázóval egészült ki Budapest népszerű szabadulószobája, a Neverland

Fontos tudnivaló, hogy a földszinti étteremrész továbbra is nyitva tart, és 100-150 fő befogadására alkalmas , így ideális helyszíne csapatépítőknek, céges rendezvényeknek. Nem is beszélve a 8-féle, különböző tematikájú szabadulószobáról, amelyek magyar és angol nyelven egyaránt elérhetőek. Foglaljatok asztalt és/vagy szobát még ma!

A jelenleg elérhető signature koktélok tematikája a 7 főbűn mentén teljesedik ki, így akármelyikre is essen választásunk, belekóstolhatunk a büszkeség, a kapzsiság, a harag, az irigység, a bujaság, a falánkság és a lustaság ízvilágába, amelyek szemet gyönyörködtető köntösben érkeznek asztalunkhoz. Mindezen túl szezonális koktélok, különleges spiritek és időszakos italok is elérhetőek a kínálatban.

A nagyszerű pizzakínálat mellett egy hagyományos étlap is elérhető az étteremben, könnyed előételekkel, komolyabb főételekkel és desszertekkel feltéve a pontot az i-re. Ha ránk hallgattok, akkor mindenképp érdemes megkóstolni a tonkababos-vaníliasodós aranygaluskát is, ami kemencében sül és szintén kovásszal készül.

A közel hat éve töretlen népszerűségnek örvendő Neverland esetében nem újdonság, hogy a szabadulószobák élménye mellé gasztroélmények is társulnak, amit most egy teljesen új szintre emeltek.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool