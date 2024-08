Közel-keleti ízutazásban lehet részünk a város legjobb hummuszbárjában

A méltán nagy népszerűségnek örvendő hummusbar már Szlovákiát, Bulgáriát és Portugáliát is meghódította, a mennyei ízeket és különleges fogásokat pedig ti is megkóstolhatjátok Budapest számos pontján.

Az étterem története 2005-ben kezdődött, amikor az alapító, Uri Gotlibovich egy kis Kertész utcai üzletben elkezdte árusítani a mára már ikonikusnak számító hummuszát. A környéken ezelőtt ritkaságnak számító hummuszból és falafelből 2006-ra pedig már napi három kiló fogyott el. Az első nagyobb étterem ezután nyílt meg, amit hamarosan számos másik követett, 2016-ban pedig megnyitott az első külföldi hummusbar Szlovákiában.

Közel-keleti hangulat egy karnyújtásnyira

Az étteremlánc sikerességét mi sem mutatja jobban, minthogy mára már Szlovákia mellett Bulgáriában és Portugáliában is megkóstolhatják a hummusbar legjavát, míg Budapesten már 14 helyszínen merülhetünk el a Közel-Kelet ízvilágában. Vidéken is van lehetőségetek kipróbálni a mennyei falatokat, hiszen már Szeged belvárosában is találkozhattok hummusbarral.

Az autentikus közel-keleti finomságokhoz passzolóan a belső tér színvilága, berendezése és ötletes dizájnja is megidézi a távoli kultúrát, így az ízek mellett az éttermek hangulata is messzire repíti a betérőket. Amennyiben pedig inkább a szabad levegőn falatoznátok, több helyszínen is van lehetőségetek kiülni a teraszra és ott élvezni a nagyszerű ízeket.

Hummusztálak, shakshuka és laffa

Ugyan az étterem nevéből arra következtethetnénk, hogy kizárólag csicseriborsókrémek közül választhatunk, azonban a hummusz mellett számos remek étel szerepel a színes felhozatalban. Csakugyan érdemes kiemelni, hogy míg rengeteg vegetáriánus és vegán opció közül is választhattok, a húsimádók sem maradnak éhesen, hiszen számtalan fogás készül csirkecombbal vagy épp darált marhahússal.

A hely egyik védjegye a széles hummusztál-kínálat, amiben különböző feltétekkel élvezhetitek a minden nap frissen, helyben készült finomságokat egy meleg pita kíséretében. A tálak között megtalálhatjátok a padlizsánnal megkoronázott shakshukát és a csirkecombos shawarmát, de választhattok akár ropogós falafelt vagy szezámszószt is a nagy tálnyi, krémes hummusz mellé.

Ha tál helyett inkább egy szendvics mellett tennétek le a voksotokat, kipróbálhatjátok az egyedülálló pitaszendvicseket vagy a jelenleg csak bizonyos hummusbarokban kapható laffaszendvicseket, ahol a minőségi alapanyagokból elkészített pékárukba különleges töltelékeket kérhettek. Többek között ehettek marhapogácsás, különleges fűszerezésű főtt tojásos vagy zöldséges szendvicset.

A főfogások mellett előételek és saláták garmadájából választhattok, a tabulétől kezdve, a házi sült krumplin át egészen a krémsajtig. Ha legszívesebben mindent megkóstolnátok, érdemes felfedezni a hummusbar kóstolómenüjeit, amibe a legnépszerűbb fogásokból kerülnek pár falatnyi ízelítők.

Újdonságok és egyéb finomságok

A kiadós étkezést két vegán pohárkrémmel koronázhatjátok meg: választhatjátok az istenien krémes csokimousse-t, ha pedig egzotikusabb ízvilágra vágytok, megkóstolhatjátok az izraeli konyha egyik klasszikusát, a narancsvirág és gránátalma ízjegyeit viselő malabi pudingot.

Az itallapon az alkoholos italok és kávék mellett különleges ízesítésű házi üdítők szerepelnek, amikkel bármikor felfrissülhettek a nagy melegben.

Érdemes lesz szeptembertől is útba ejteni egy hummusbart, ugyanis több újdonság is színesíti az étlapot: a pita mellé megérkezik a Közel-Kelet konyhájából kihagyhatatlan lavas, a desszertek listája a baklavával bővül, az itallapra pedig a török kávé is felkerül.

