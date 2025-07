Idén nyártól már Srí Lanka-i street food is van Budapesten

Új finomság bukkant fel Budapest street food-térképén: megnyílt a Rotigami, ami Srí Lanka jellegzetes, lepényszerű ételkülönlegességét – a hely nevében is szereplő rotit – kínálja.

Vaslapon aranybarnára sült, fűszeres tölteléket rejtő, háromszög alakú batyuk várják a vendégeket a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel szemben, a Vas utcában. Ez a szakasz egyre frekventáltabb gasztronómiai szempontból, hiszen találunk itt palacsintázót, nokedlizőt, vietnámi és mediterrán éttermet – most pedig egy különleges, Srí Lanka-i ízeket kínáló sütöde csatlakozott a széles kínálathoz.

A Rotigami története valóban az ázsiai szigetországból indul – ott önkénteskedett néhány hónapon keresztül a tulajdonos Metz Laura, aki az utazás során konyhai tapasztalatot is szerzett: hajnalonta ugyanis a helyi „rotimesterek” mellé beállva sajátította el a Srí Lanka-i know how-t. Megérte a korán kelés, hiszen most az ő keze közül kerülnek ki a finomabbnál finomabb falatok.

De mi is az a Srí Lanka-i roti?

A roti az indiai gasztronómiából ismert szamószához hasonló töltött lepény – a legfontosabb különbség, hogy nagyobb, és jóval kevésbé olajos. A legolcsóbb, currylevéllel, póréhagymával, répával és krumplival töltött változat 1190 forintba kerül, a plafont pedig a csirkés roti jelenti a maga 1590 forintjával – ezekből egy darab tökéletes uzsonna lehet, míg kettővel egy főétkezést is kipipálhatunk.

A rotik vegán és húsos változatban is pompás ízélményt nyújtanak, és gluténmentes tésztával is kérhetők. Ha sietős a dolgunk, előrendelést is leadhatunk – illetve hamarosan a házhoz rendelés opció is elérhetővé válik. Bár Srí Lankán ez nem szokás, „magyaros” újításként házi, mentás-fokhagymás mártogatós is került az étlapra – kísérőnek pedig mi mást, mint lassit érdemes inni.

A Rotigami mindennap 11 és 20 óra között várja a vendégeket.

1088 Budapest, Vas utca 1. | Instagram | Facebook

