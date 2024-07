Nemzetközi ízek Budapesten: 5 nagyszerű gasztrohely, ami egy másik országba repít

A XVI. kerületi, családias hangulatú Kis Tirol Étterem és Fogadó mellett nyitotta meg kapuit a Kis Tirol Café, ahol egész évben egyedülálló alpesi hangulattal várnak benneteket. A családi vállalkozásként működő kávézó kellemes hangulatát annak köszönheti, hogy a tulajdonosok a síelés megszállottjai, ezért az Alpokban jellemző stílusjegyek köszönnek vissza bel- és kültéren is. Széles kínálatunkban az omlett és a ham and eggs éppúgy megtalálható, mint a pezsgős reggeli, a könnyű és egészséges ételek, valamint bajor specialitások. Foglaljatok helyet a kávézóban, vagy a teraszon és kapcsolódjatok ki egy csésze finom, frissen őrölt kávé mellett!

