6 hangulatos kávézó Budapesten, ahol azonnal magával ragad a mediterrán életérzés

A macskaköves, apró utcácskák, árnyas sikátorok és bájos óvárosok hangulatát, valamint a mennyei kávék aromáit Budapest utcáit szelve sem kell hiányolunk, s még csak Olaszországig sem kell repülnünk.

Lumen Kávézó

A belváros egyik hangulatos utcácskája rejti a modern stílusba öltözött Lumen Kávézót, amely igazi oázisként vár reggeltől estig mindannyiunkat. A Lumen nem csupán a keserédes kávék és a hosszúra elnyúlt reggelik helyszíne, hanem egy kreatív, zenei színtér is, mely megannyi programnak ad helyet. Sőt, akkor is számíthatunk rá, ha egy finom ebédre ugranánk be, vagy az esti borozásunkat kötnénk össze egy isteni tapaskalanddal. A belső, dzsungelhangulatra hajazó terekben inkább az urbánus stílus uralkodik, ám kint, a kertben olyan, mintha csak egy kedves, olasz kávézó teraszára ültünk volna ki.

1085 Budapest, Horánszky u. 5. | Weboldal | Facebook

Arioso Café & Brunch

Rejtett, macskaköves terasz bújik meg a Király utca szívében, ahol a felénk magasodó zöld növények és a széles napernyők árnyékában szürcsölhetjük el kávénkat, vagy éppen egy hűsítő limonádét. De nem csupán a napindító koffeinbomba miatt érdemes betérni az Ariosóba, hiszen friss péksüteményekre, valamint a magyaros, amerikai, angol vagy akár francia reggelitálak mennyei ízeire is lecsaphatunk itt. Ha pedig a hőmérő higanyszála igen magasra kúszna, akkor az Arioso mesebeli belső tereiben, virágok ölelésében fogyaszthatjuk el reggelinket.

1075 Budapest, Király u. 9. | Weboldal | Facebook

Vivina’s Café & Roastery

A belváros szívében a kedvesség és a minőség kettőssége járja át a Vivina’s mediterrán hangulatú teraszát, ahol a fine dining világából érkező chef keze munkáját dicsérő brunchokkal kényeztethetjük magunkat. A mennyei falatok mellé nem mindennapi zamatú, saját pörkölésű kávét hörpinthetünk le. Ugyanis a Vivina’s-ban olyan, Kolumbiából érkező kávéval dolgoznak, amely hazánkban csak itt elérhető. Ha pedig már az első korty után hiányzik az itteni kávé aromája, akkor megsúgunk egy titkot, akár hazai is vihetitek azt, szemes kávé vagy kapszula formájában.

1056 Budapest, Szerb u. 17-19.| Weboldal | Facebook

Fekete

A Múzeum körút egyik hangulatos bérháza rejti el az Astorián átszaladó tömeg szeme elől a Fekete specialty kávézót, ahol zöld növényekkel teli, fényfüzérekkel megvilágított belső udvarban hódolhatunk a kávé iránti szeretetünknek. A koffeines italok a kifejezetten a Feketének pörkölt Casino Mocca kávébabokból készülnek, a péksüteményekről a nor/ma gondoskodik, a sütemények a saját desszertműhelyükben készülnek, a kiadós reggeli- és brunchkínálatuk pedig folyamatosan változik. Jelenleg a nyár kedvence a cilbir, a török joghurtos buggyantott tojás, az évszaknak megfelelően pedig többek között espresso tonicot, iced chait és shakerato espressót is ihatunk az otthonos kávézóban.

1053 Budapest, Múzeum krt. 5. | Weboldal | Facebook

Fanka Budapest

Egész álló nap a fenséges sós és édes reggelik bűvkörébe esve dőzsölhetünk az erzsébetvárosi kávézóban, ahová megérkezve egy pillanat alatt garantált lesz a felhőtlen hangulat, a kulináris élvezetek mellett. Az aranyos reggelizőhely étlapja először teljes tanácstalanságot okozhat, hiszen a számtalanféle baguetten, bagelen felül különböző bowlok is várnak ránk itt, és a croissant-t, illetve a kézműves süteményeket még nem is említettük. Természetesen széles kávépalettára is lelhetünk a Fankában, ha pedig este érkeznénk, akkor koktélokkal és borokkal koronázhatjuk meg a napot.

1075 Budapest, Holló u. 3. | Weboldal | Facebook

Walzer Café

A Budai Várnegyedben járva nem egyszer lehet olyan érzésünk, mintha csak egy piciny, tengerparti óváros utcáiban andalognánk. S nincs ez másképp a Táncsics Mihály utcával sem, amelynek egy része már a XIII. században is létezett, így itt igazán megelevenedik a történelem. Akárcsak a Walzer Caféban, amely egy 700 éves, egyemeletes barokk polgárház boltíves fakapuja mögött rejtőzik. A déli országok és az itthoni, retró kávézók hangulatát ötvöző helyen a nyári melegben karamellás jegeskávéval kedveskednek nekünk, de ihatunk itt akár azték chilis espressót is, az italok mellé pedig természetesen sütemény is dukál.

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 12. | Facebook

Számos hangulatos teraszos hely hív sziesztára Budapesten: