10 nagyszerű terasz Budapesten kora nyári kikapcsolódáshoz

Varázslatos környezetben lelt otthonra a Riso Ristorante & Terrace, mely mediterrán hangulattal és remek ételekkel csábítja a vendégeket a Budai vár aljába. A dús, üdezöld növényekkel körbeölelt tágas kerthelyiségben gondtalan kikapcsolódásban lehet részetek, a legfiatalabbakat például játszótér is várja. A Riso kínálatában a tradicionális olasz ízeket sem kell nélkülöznötök, hiszen krémes rizottók, házi tészták és kemencében sült pizzák sorakoznak a hazai fogások mellett. A természetközeli hangulat és az olasz ízvilág mellett a szomjoltók bőséges kínálatából is válogathattok.

A Sas utcából ismert Honey az utóbbi hónapokban nemcsak vendégterét, de oázist idéző teraszát is egy sokkal nagyobbra cserélte. A továbbra is a Bazilika szomszédságában található reggelizőben az új helyszín mellett ráadásul számos újdonságra is számíthattok. Az ínycsiklandó reggelifogásokon túl május 8-tól bisztróételekkel bővül a kínálat: az egész napos reggeliket éppúgy nem kell majd nélkülöznötök, mint a magyaros tételeket. A kívül-belül megújult Honey-ba a remek ételek mellett délutánonként az újdonsült koktélokat is érdemes lesz megkóstolni, melyekben ugyancsak főszerephez jut a méz.

Az étterem az UNESCO világörökségéhez tartozó Duna-parton található, és az isteni tapasok mellett a spanyol borvidék legzamatosabb boraival, köztük a világhírű Cava habzóborokkal várja vendégeit. A Sipos András séf vezetésével összeállított étlapon magyar ízek is felbukkannak, az otthonos környezet, a modern dekorációk és a mennyezetig érő ablakok valódi mediterrán hangulatot árasztanak. A rengeteg finomság mellett egy naplementés koktélozáshoz is tökéletes választás a Tapas Fino nyári terasza, ahonnan egyenesen a Gellért-hegyre nyílik kilátás.

13 éve már, hogy a főváros szívében a nap egészében tárt ajtókkal fogadja vendégeit a Madách tér legvagányabb helye, a Keksz. Nincs is jobb, mint a bisztró óriási teraszán délelőtti brunch-csal indítani a napot és falatonként villára tűzni a nosztalgiát idéző bundás kenyeret és a roppanós bécsi virslit. A jó hír, hogy a Keksz nemcsak délelőtt, hanem egész nap reggelifogások számtalanjával, továbbá juhtúrós sztrapacskával éppúgy, mint pisztáciás-pesztós tésztával is vár. Arra az esetre pedig, ha idejekorán melegebbre fordulna az idő, jéghideg frissítőkkel olthatjátok szomjatokat a Keksz teraszán.

A VAJ legújabb üzletének Erzsébet térre néző, árnyas terasza a hét minden napján, reggel 8-tól este 8-ig várja a finomságra éhezőket. A VAJ Sas kávézó-reggelizőjében a fókusz a vajban gazdag péksüteményeken, szendvicseken, desszerteken és specialty kávé- és teaszelekción van. A látványkonyhának köszönhetően ráadásul bepillantást nyerhetünk, hogyan készülnek a szendvicsek és sülnek a friss péksütik sorra egymás után. A többi VAJ-hoz hasonlóan itt is megkóstolhatjátok Márk Szonja desszertkülönlegességeit, a tavaszi megújulás alkalmával pedig nap végi extra fogásokra és alkoholos italkínálatra is számíthattok.

A Feneketlen-tó szomszédságában otthonra lelt vendéglátóhely, az Este11 megnyitotta idei, gesztenyefák árnyékában üldögélős-beszélgetős szezonját. A Villányi úttól egy karnyújtásnyira található kerthelyiségben ezentúl ismét ízletes fogások készülnek streetfood-jelleggel, a bárpultnál számtalan magyar és külföldi borból válogathattok, de minőségi alapanyagokból készült koktélokat is szürcsölhettek kedvetekre. Az Este11 esszenciája ezúttal sem áll meg a gasztronómiánál, hiszen ebben a szezonban is DJ-k, élőzenei koncertek és kulturális programok töltik meg Újbuda szórakozókertjét.

