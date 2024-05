Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, amit érdemes felkutatni májusban

Négy évvel ezelőtt lépett a színre a Ráckevei-Duna partján Halas Guszti, aki tökéletesre sütött hekkjeivel és pokolian jó kolbászaival azonnal levett minket a lábunkról. Guszti tizenkilencre lapot húzott, és halsütödéje udvarán most megnyitotta olaszos hangulatot árasztó egységét, a Guszti pizza/pastát. Az eredeti receptek alapján készülő leveseken és ínycsiklandozó szószokkal nyakon öntött al dente tésztákon túl kilenc fajta pizzával áldozhatunk a dolce vita oltárán, az egyszerűbb margheritától a guanciale szalonnával hódító Gusztiig. Vízpart, pasta, napsütés, több nem is kell a boldogsághoz!

