Ikonikus nyári slágerekkel tér vissza a Várkert Bazárba a Tóth Vera Band

A Várkert Bazár mesés szabadtéri színpada izgalmas zenei élménnyel kecsegtet július 4-én, a Summer Night Budapest című esten Tóth Vera kilenctagú zenekarával karöltve ad elő ikonikus nyári slágereket és egyedülálló zenei feldolgozásokat. Mindehhez az Öntőház udvar és a csillagos éjszaka varázsol tökéletes hátteret – a felhőtlen kikapcsolódás garantált! (x)

Vera már igazán otthonosan mozog az impozáns helyszínen, tavaly nyáron a Várkert Bazárban Mujahid Zoltánnal tisztelgett Máté Péter emléke előtt, majd a Dívák újéve című előadásban csillogtatta meg tehetségét az aranytorkú énekesnő.

Most újabb dobással kedveskedik rajongóinak a Tóth Vera Band, hiszen a Summer Night Budapest felejthetetlen estjére a zenekar nemcsak saját szerzeményeit, de jól ismert dallamok feldolgozásait is elhozza, hogy a közönség könnyed, frissítő ritmusok ölelésében élhesse át a hamisíthatatlan nyáresti hangulatot.

Egy este, ahol az ABBA mellett még a rap is tökéletesen megfér

Az énekesnő és bandája ráadásul meglepetéssel is készül, ugyanis a műsor újraértelmezett, funky-stílusú ABBA-dalokkal indul, melyeket egy norvég rézfúvós zenész dolgozott át. Vera biztos benne, hogy az újragondolt, közönségkedvenc dalok üde színnel gazdagítják a repertoár palettáját. De ez még nem minden, Harót Balázs vokalistának hála még rappes betét is a műsor részét fogja képezi!

Vera nemrég fedezte fel a vokalista rap-tehetségét, és rögtön tudta, hogy a pörgős dallamokat a Várkert Bazárban tartandó koncertjébe is bele kell csempésznie. „Illik a koncert hangulatához a rappes betét, hiszen a feketezene és az R&B elemei eleve jelen vannak a dalaimban. Biztos vagyok benne, hogy a közönség imádni fogja!” – árulta el Vera. Mint mindig, az énekesnő színvonalas performanszait most is ámulatba ejtő színpadi megjelenése koronázza majd meg.

Ha péntek este különleges nyári kikapcsolódásra szomjazol a város szívében, a Tóth Vera Band szeretettel vár július 4-én a Várkert Bazárban. Igazi zenei csemege, amit kár lenne kihagyni!

További információért és jegyekért kattints ide!

