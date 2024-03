7 újonnan nyílt kávézó, ahol magasabb szintre emelik a kávézás élményét

Egymás után nyitnak a jobbnál jobb kávézók a fővárosban, ami a kávékedvelők számára egyúttal azt is jelenti, hogy bővül a kipróbálandó helyek listája. Ajánlónkban bemutatunk nektek hét ígéretes újdonságot.

Itt Várlak

A Szabadság tértől pár perc sétányira található Itt Várlak nagy eséllyel hamarosan a kávékedvelők egyik főhadiszállásává válik. A város szívében nemrég megnyitott kávézó nem egy a sok közül, és ezt a betérők azonnal érezni fogják, amint átlépik a hely küszöbét. Részben azért, mert a teret átjárja a nyugodt kávézáshoz elengedhetetlen, kellemes hangulat, ami tanuláshoz és baráti találkozókhoz egyformán ideális. A kínálatban különleges kávékat találni, emellett az Itt Várlak vendégei mennyei desszertek, friss péksütemények, szendvicsek, frissítő italok és hamarosan hazai borok közül is válogathatnak.

1054 Budapest, Aulich utca 8. | Facebook

Café Aeden

A Szarvas Gábor úti Café Aeden minden feltételt megteremt ahhoz, hogy a napindító kávézás vagy a szükséges koffeinutánpótlás a lehető legzavartalanabb legyen. Adott a természet békéjét megidéző belső tér, a profi kiszolgálás, az étlapon szereplő harapnivalók (például mennyei péksütemények és tortillába tekert finomságok), és persze a Herz Coffee Roasters kiváló termékei által garantált kávéélmény. A New York City, illetve a Guatemala nevű, izgalmas ízjegyekkel csábító kávékülönlegességek eltérő pörkölési eljárással készülnek, így minden vendég megtalálja az ízlésének megfelelőt.

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8/d | Facebook

Kultúra Specialty Coffee

Ugyan csak pár hónapja üzemel a Kultúra Specialty Coffee, sokan már most Budapest leghangulatosabb kávélelőhelyéként emlegetik. Az aprócska Rákóczi úti kávébolt két lelkes, hihetetlenül kedves fiatal lány valóra vált álma, akik nem bízzák a véletlenre: minőségi kávéikat prémium kategóriás Modbar kávégépekkel készítik el. A náluk kapható termékek minőségét és élvezhetőségét szem előtt tartó Kultúra Specialty Coffee további erősségei a felemelő környezet és a barátságos kiszolgálás, amiről a vendégek szinte ódákat zengenek. Térjetek be egy matcha lattéra vagy egy csésze feketére, és ti is megtapasztaljátok!

1088 Budapest, Rákóczi út 49. | Facebook

Journey Cafe

A Víg utcai Journey Cafe egy környezetbarát kávé- és teaház a belvárosi dzsungelben. Bejárata nagyon hívogató, sugárzik belőle a nyugalom, amire egy olyan nyüzsgő nagyvárosban, mint amilyen Budapest, csak úgy szomjaznak az emberek. Mivel a kínálatban a klasszikus kávéajánlatok mellett ízesített különlegességek, teák, smoothie-k, szendvicsek, vegán tiki koktélok és sok más helyet kapott, a Journey nem csak a jó kávé után áhítozók kedvenc helyévé válhat. Ha kedvet kaptatok, ugorjatok be hozzájuk ez ízutazásra bármelyik hétköznapon; hétfőn, szerdán és pénteken délután is nyitva tartanak.

1084 Budapest, Víg utca 28/1. | Instagram

BARKA kávé és kuckó, Érd

Ha valaki elkötelezetten keresi élete legfinomabb kávéját, a fővárostól nem messze található Érdet is útba kell ejtse. Az ajánlott célpont a február elején megnyitott reggeliző és brunchétterem, a Barka kávé és kuckó, ami azzal a céllal jött létre, hogy a helyi közösség számára nyugodt, biztonságos miliőt teremtsen. Nem mellesleg pazar specialty kávét kínálnak a vendégeiknek. Megéri ellátogatni hozzájuk, mert a Múzeum sétányon fellelhető Barkából a megkapó környezetnek, na meg a kedves kiszolgálásnak köszönhetően garantált, hogy pozitív energiákkal feltöltődve fogtok távozni.

2023 Érd, Múzeum sétány | Facebook

Budapest Coffee Stand

Február 17-én nyitotta meg hatodik, és egyben első budai egységét a Budapest Coffee Stand, amely 2017 óta aranyozza be a kiváló kávéra vágyó budapestiek mindennapjait. Mertek nagyot álmodni: annak idején a főváros legkisebb kávézójaként jelentek meg a Gutenbert utcában, a legújabb, Fény utcai üzlettel együtt viszont mára Budapest legnagyobb specialty láncává nőtték ki magukat. Az éberítő kávékülönlegességeken kívül, amit pihentető környezetben lehet elszürcsölni, finom reggelit is kérhettek, ha megadnátok a módját a napindításnak.

1024 Budapest, Fény utca 5. | Facebook

Sunrise Café & Bakery

Február 4. óta friss pékáru illatára ébrednek a szerencsés Szabolcs utcaiak. Angyalföld legújabb péksége, a Sunrise Café & Bakery több okból is eltér a megszokottól, részben azáltal, hogy minden pékáruja 100%-ban tejmentes. Ráadásul kávézóként és funkcionál, így, ha leülnétek egy kicsit, helyben elfogyaszthatjátok mondjuk a laktató, friss kenyérből készült szendvicsüket vagy jobbnál jobb péksüteményeiket, egy csésze finom kávé (100% arabica) mellé, amihez gluténmentes mandulás kekszet adnak. Tegyétek próbára hétfőtől szombatig, vagy adjatok le rendelést! A pékséget új ötletekkel is megkereshetitek.

1134 Budapest, Szabolcs utca 18. | Facebook

