17 zseniális étterem a Balaton északi partján, amit érdemes felkeresni nyáron

Zseniális balatoni éttermek közül válogattunk nektek egy csokorra valót a felejthetetlen nyári gasztrokalandokért. Hévíztől Balatonfüreden át egészen Alsóörsig ajánlunk nektek éttermeket, reggelizőket, cukrászdákat, sütödéket és kávézókat.

Bakterház, Balatonszepezd

A Balatonszepezden otthonra lelt Bakterház olyan különleges hely, ahol a Balaton-felvidék ízei nagyszerű reggelikben és brunchfogásokban mesélik el történeteiket. A Bakterház éppen ezért nem puszta brunchétterem, hanem egy hely, ahol a vendéglátás minőségi időt és figyelmet kap. A balatonszepezdi vasútállomás régi bakterházának átalakításával egy régóta dédelgetett álom vált valóra. A vasúti bakterház épületében kialakított kávézó-reggelizőben a helyi, Balaton-felvidéki gasztronómiai értékek mellett helyet kapnak a friss, helyben sütött péksütemények és kávékülönlegességek is.

A Bakterházban a kínálat kivétel nélkül mindig szezonális, mindig más, a Balaton-felvidék ízeiből, illataiból és történeteiből építkezik, és ahol kézműves szörpök, fűszeres limonádék, illatos kávék és nyári koktélok teszik teljessé az élményt. Egy hely, ahol nemcsak az ételre, hanem egymásra is jut idő. És ahol az ízek olyanok, mint a táj: nem szavakkal mesélnek – hanem jelenlétükkel.

8252 Balatonszepezd, vasútállomás, hrsz: 489/3. | Weboldal

Balaton Étterem, Balatonfüred

A magyar tenger nevét viselő Balaton Étterem Balatonfüreden várja a kulináris élményekre vágyókat. A Balatonra és a Tagore sétányra néző különleges étterem tágas teraszáról csodás kilátásban gyönyörködhetnek a vendégek. Az itallapról nem hiányoznak a régió kiemelkedő borai, melyek olyan népszerű fogások mellett teljesednek ki, mint a harcsa halászlé, a Balaton Burger vagy a levendulás zöldsalátával tálalt grillezett kecskesajt. Az étterem a vegán vendégeknek is kedveskedik remek ételekkel, újdonságként pedig a pizzáért érdemes útba ejteni őket.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5. | Weboldal

Bitang Burger & Coffee Shop, Alsóörs

A Bitang Burger nem csupán egy hamburgerező Alsóörs szívében, sokkal inkább egy élmény, egy életérzés. A Bitang Burger az a hely, ahol megtapasztalhatjátok, milyen megállni egy pillanatra, lelassulni, és valóban átélni, amit egy kézzel, kifogástalan alapanyagokból készített, magas minőségű burger nyújthat. Az ország egyik legjobb burgerezőjének is választott Bitangba akkor érdemes betérnetek, ha épp nem rohantok, ha kellő időt tudtok szánni arra, hogy élvezzétek az ízeket, az ételekben rejlő részleteket és az étkezéssel töltött minőségi időt.

Kiszállítás éppen ezért nincs, de ha délig leadjátok a rendeléseteket, elvitelre tudjátok kérni a kiszemelt tálakat vagy burgereket. A bejáratott hamburger és sajtburger mellett érdemes egy pillantást vetni az avokádóval megbolondított és a hely nevével fémjelzett Bitang burgerre is, de ha épp a vegán vagy a smash burgerre esne a választásotok, egészen biztos, hogy nem fogtok csalódni. Az autóval érkezőknek jó hír, hogy a parkolás ingyenes, asztalt foglalni pedig Facebook-üzenetben tudtok az adott napon legkésőbb 12 óráig.

8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 24/A | Weboldal

Borbarátok, Badacsonytomaj

A Borbarátok generációkon átívelő története a dédnagyapa által gondozott ősi, badacsonyi birtokon vette kezdetét. Az elmúlt közel 100 évben a család vendégszeretete mit sem változott: szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető ételek, remek borok és emlékezetes pillanatok várják itt a vendégeket.

8258 Badacsonytomaj, Római út 88. | Weboldal

Borház és Pizzaház, Balatonfüred

Balatonfüred ikonikus helyeként vonult be a köztudatba laza hangulatával, könnyű harapnivalóival és Balatonra néző tágas teraszával a Borház és Pizzaház. Étlapjukon a megnyitás óta, 26 éve szerepel a népszerű velős pirítós, de ha a hűs szomjoltótok mellé pizzatekercsekre, burgerre vagy tortillára vágytok, érdemes a Kisfaludy utca felé vennetek az irányt! A gesztenyefák árnyékában élvezhetitek a Balaton-part karnyújtásnyi közelségét, miközben hűsítő limonádé, egy csésze kávé vagy egy pohár bor mellett adóztok a pillanatnak.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5. | Weboldal

Brix Bistro, Hévíz

A stílusos enteriőrrel megáldott gourmet étterem, a hévízi Brix Bistro megújult kínálattal várja a vendégeket. A modern köntösbe bújtatott, termelői alapanyagokból készített klasszikus balatoni ételek, a lángos, a pácolt pisztráng mellől természetesen a minőségi borok és kézműves sörök sem maradnak el.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 18. | Facebook

Casa Christa, Balatonszőlős

A gasztronómiai élményekért az immár harmadik alkalommal Michelin Bib Gourmand-díjjal kitüntetett Casa Christa élménybirtokára feltétlenül érdemes ellátogatni, ahol új séf, a Michelin-csillagos 42 Restaurantból ismert Tóth Keve és mentora, Barna Ádám nyűgözi le az ínyenceket. Az étteremre jellemző letisztult tányérok és koncentrált ízek, az őstermelőktől és a saját fűszerkertből érkező alapanyagokból készített fogások minden érzékre ható élményt nyújtanak. A szezonálisan változó ételek és a hetente frissülő táblás ajánlatok mellé pedig már a Casa Christa saját borát, egy limitált palackszámban készülő sauvignon blanc-t is megkóstolhatunk.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Ficánka Halsütő, Balatongyörök

A Balatongyörök szívében fellelhető Ficánka Halsütő minden ételén érezhető, hogy szívvel-lélekkel készült. De nem csak gasztronómiai téren élmény az ott töltött idő: a finomságokat, köztük a sütöde legendás hekktörzsét, pazar balatoni panoráma látványa mellett élvezhetik a nyugati partra látogatók.

8313 Balatongyörök, Szépkilátó | Facebook

Kuthy Kávézó & Vendéglő, Kapolcs

A Művészetek Völgye látogatóinak valószínűleg nem mutatunk újat a kultikus kapolcsi vendéglátóhellyel, amely nem csupán a fesztivál ideje alatt áll nyitva. Árnyas, hangulatos asztalkák, jó feketék és őrületes brunchok várnak minket a kávézóban, amely a Kuthy-kúriaként is emlegetett MűvészVölgy Kúria aljában kapott helyet – innen ered a név is. A közvetlenül mellette fekvő vendéglőbe szabad az átjárás: a vendégek kedvük szerint bármelyik teraszra leülhetnek, akár egy kávéra ugranak be, akár házias ízeket kóstolnának gourmet kivitelben.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 48–50. | Facebook

MóniSüti Cukrászda, Gyenesdiás

A gyenesdiási Mónisüti igazi szerelemprojekt, egy lelkes gasztroblogger megvalósult álma. A népszerű cukrászda ínycsiklandozó desszertcsodái között olyan nem mindennapi kreációkat találni, mint a Balatoni rizlingfröccs fantázianevű, leveles tésztás, párolt almás álom, tetején Balaton formájú linzerrel.

8315 Gyenesdiás, Madách utca 46. | Weboldal

Napsárkán terasz, Kisapáti

Ha kipróbálnátok, milyen szívvel és lélekkel, különleges gonddal készített borokat kóstolni, érdemes a Balaton-felvidék csodájaként is számontartott Napsárkán Terasz felé venni az irányt. A Szent György-hegy lankáin otthonra lelt teraszon a remek borok mellett a Balaton mesés látványát is élvezhetitek.

8284 Kisapáti, hrsz: 1118 | Weboldal

Öreg Harang Borozó, Hévíz

Minden napra jut egy-egy új ételkülönlegesség a hévízi Öreg Harang Borozóban, ahol csupa magyar specialitással találkozhatunk az étlapon. A napsütötte szőlőhegyen található étterem minden alapanyagot környékbeli termelőktől szerez be, és természetesen minőségi borai is hévízi szőlősgazdáktól érkeznek.

8380 Hévíz, Zrínyi utca 181. | Weboldal

Sabar Borház, Káptalantóti

A Sabar-hegy nevét viselő Sabar Borház páratlan szépségű vidéken, Káptalantótiban talált otthonra. A borházba a nagyszerű borok mellett a teraszról nyíló kilátásért és az innen csodált naplementékért legalább annyira érdemes ellátogatni, mint a fülbemászó muzsikával megkoronázott eseményekért.

8283 Káptalantóti, Sabari szőlő 911/1. | Weboldal

Szomszéd Kertje, Balatonfüred

Az eddig Csopak nevével összefonódó Szomszéd Kertje tavaly vadonatúj fejezetet nyitott, mégpedig Balatonfüreden. A Figula Pincészetnél új otthonra lelt gasztrokocsma új helyszínen várja ugyan régi és új vendégeit, a náluk megszokott fesztelen hangulat, a délutáni sütizések, a vasárnapoktól elválaszthatatlan húsleves és rántott hús mind-mind változatlan. A remek ételek mellett a Szomszéd Kertjébe legalább annyira érdemes a hűs borokért és a borkorcsolyákért is fellátogatni a Csárda utca tetejére és onnan letekinteni a magyar tengerre.

8230 Balatonfüred, Csárda utca vége | Facebook

Taberna Infinito és Mediterrán Botanikus Kert, Kisapáti

Megelevenedett földi Paradicsom a Kisapátihegy tetején otthonra lelt Taberna Infinito és Mediterrán Botanikus Kert. A világ legkülönfélébb tájai által inspirált hideg és meleg tapasok mellől nem maradnak el a vulkanikus borok, az igazán ínyencek azonban degusztációs menüvel csillapíthatják éhségüket. Itt önmagában elég a feltöltődéshez a panorámateraszról gyönyörködni a vidék és a Balaton látványában, a világ minden tájáról származó 700 növény-, fa- és cserjefajt számláló Mediterrán Botanikus Kert és bejárása pedig csak tovább fokozza az élményt.

8284 Kisapáti, Kisapáti hegy 922. | Weboldal

Taverna Étterem & Vendégház, Balatonfüred

A balatonfüredi Taverna Étterem & Vendégház egy igazi Balaton-parti ékszerdoboz, ahol változatos füredi élményekkel töltődhettek fel. A 2021-ben kívül-belül megújult étterem és vendégház a Tagore sétánytól egy karnyújtásnyira várja a vendégeket, akik modern köntösben tálalt, mégis hagyományos magyar fogások élményében merülhetnek el. A kiváló alapanyagokból készített ételek és a Balaton-felvidéki borok mellett a reggeli is fenséges, ha pedig élveznétek még egy kicsit a hely hangulatát, kényelmes vendégszobákkal állnak a vendégek rendelkezésére.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 6. | Weboldal

Vitéz Kürtős, Tihany

A Tihanyban otthonra lelt Vitéz Kürtős immár 5 éve édesíti meg azok életét, akik a hagyományos kürtőskalácsozás élményéről a Balatonnál sem szeretnének lemondani. Az eredeti, faszénparázson sült kürtőskalácsok mennyei illata az apátsági sétánytól a tihanyi Visszhang-domb felé vezeti az ikonikus édességre vágyó ínyenceket, akik az egyik legszebb kilátás mellett fogyaszthatják el kedvenc kürtőskalácsukat. Mondanunk sem kell talán, hogy nincs is annál jobb, mint mikor a panorámában gyönyörködve, a Pisky sétány támfalán lábat lógatva majszolhatjátok el kedvenc finomságotokat.

A fővárosban megszokott tematikus napokról természetesen Tihanyban sem kell lemondanotok. Rendszerint minden hónap utolsó hétvégéjén a glutén-, tej- és tojásmentes alapanyagokból készített kürtőskalácsoké a főszerep. A hónap első hétvégéjén a vegán kínálatot kóstolhatjátok meg, de egy-egy hétvégén a Kürtős Fondü Variációkat vagy a töltött tésztájú Kürtősbont is kipróbálhatjátok.

8237 Tihany, Halász-köz 9. | Facebook

