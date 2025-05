40+ felejthetetlen nyári program a Balaton északi és déli partján – 2025 június

Több tucat balatoni programot gyűjtöttünk össze nektek, hogy semmiről ne maradjatok le 2025 júniusában!

Mucsi Zoltán – Balatonfüred Kongresszusi Központ (2025. június 3.)

Kapa. Egy ország hívja így. Szinte mindenki ismeri és szereti őt. Pedig cseppet sem indult könnyen a pályafutása. Az Egy Életem sorozatban Mucsi Zoltán mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról a Balatonfüred Kongresszusi Központban.

Pünkösd a Follyban – Badacsonytomaj (2025. június 6-8.)

Ezen a hétvégén ünnepi nyitvatartással, változatos kerti programokkal, nyomozós játékkal, meseösvénnyel és tobozkörúttal várnak benneteket a csodás balatoni panorámát és felejthetetlen élményt kínáló, virágba borult és madarak énekétől hangos Folly Arborétumban.

Pünkösdi Szezonyitó Siófokon (2025. június 6-9.)

Ingyenes négy napos esemény koncertekkel, kiállítással, táncbemutatókkal és felvonulással.

IV. Kőfeszt – A szabad táncház – Kővágóörs (2025. június 6-9.)

Egy csendes, nyugodt, beszélgetős, minőségi, valóban összművészeti fesztivál.

Szent György-hegy HAJNALIG (2025. június 7.)

Régi és új helyszínek, családi borászatok, titkos kertek, koncertek, találkozások és csodálatos panoráma vár a Balaton-felvidék legizgalmasabb szőlőhegyén. A Szent György-hegy HAJNALIG napjára olyan kis pincék is kinyitnak, ahova máskor nem lehet ellátogatni.

Pünkösdi Pincejárás – Tagyon-hegy (2025. június 7.)

Pünkösd szombatján újra megtelnek a Tagyon-hegyi pincék élettel: várnak titeket egy laza, baráti, ízekben és élményekben gazdag délutánra és estére. A Horváth Borházban Csík János & a Mezzo vár titeket. (https://www.facebook.com/events/659828186788549/)

PLÁZS Grand Opening – Siófok (2025. június 7.)

Június 7-én indul a 10. jubileumi szezon a siófoki PLÁZS-on.

Sabari Pincetúra (2025. június 7.)

A gazdák házi sütikkel, pogácsával, lángossal, zsíros kenyérrel és persze több tétellel várnak titeket. A nap vége rendszerint egy emelkedett hangulatú buli, ahol az összes borosgazda veletek együtt ropja, ezúttal az Essence Collective segítségével.

Pünkösd a Fenékpusztai Majorságban (2025. június 7-9.)

A pünkösdi hosszú hétvégén változatos lovas programokkal várnak titeket a Fenékpusztai Majorságban.

Pünkösdi Ráadás a frissTeraszon (2025. június 8.)

Pünkösd vasárnap újra megnyitják a napfényes táncteret, és egy újabb daytime bulival várnak mindenkit, aki szereti a jó zenét, a balatoni panorámát és a hűsítő borokat a poharában.

Be Massive Horizon Party – Káli-medence Salföld, Bánya Kert (2025. június 8.)

A Be Massive partysorozat következő állomása a gyönyörű Káli-medencében.

Pünkösdi szakrális túra Badacsonyban (2025. június 9.)

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok nyomában keressétek fel a hegy szakrális helyeit.

Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor – Gyenesdiás (2025. június 11., 18., 25.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várja a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

Babszem Birthday – Balatonföldvár (2025. június 13.)

Indítsátok együtt a nyarat egy koktélozós, zenés, táncos szülinapi bulival a Babszem kávézóban.

Mozgás Éjszakája 2025 – Veszprém (2025. június 13.)

Maradjatok lendületben és mozogjátok át az éjszakát a nyár legbulisabb ingyenes sportfesztiválján!

Siófoki Sportnap 2025 (2025. június 13.)

Ezen az ingyenes rendezvényen bemutatkoznak a legkülönfélébb sportágak ráadásul azt is kipróbálhatjátok, milyen élményéket nyújt a Siófoki Nagystrand.

Allianz Öböl-átúszás 2025 (2025. június 14.)

Június 14-én újra úszva szelhetitek át a Balaton egyik legikonikusabb öblét Tihany és Balatonfüred között.

III. Balatoni Pezsgés – Badacsonytomaj (2025. június 14.)

Június 14-én újra jön a Balatoni Pezsgés, ahol a Balaton környéki borászatok legizgalmasabb pezsgőivel találkozhattok – egy helyen, egy napon, ráadásul különleges hangulatban.

Tihanyi Levendula Piknik (2025. június 14.)

Képzeld el a tökéletes estét: egy gondosan összeállított piknikkosár tele prémium minőségű helyi finomságokkal, egy üveg hűsítő rozé, és a virágzó levendulaföld egyedülálló látványa – ez vár titeket a Lavender Tihany Levendulaföldön.

Analog Balaton koncert – Bánya Kert, Salföld (2025. június 14.)

Zsuffa Aba és Vörös Ákos duójának jól ismert számai mellett a februárban debütált új nagylemez friss dalai is megdöngetik a Bánya Kert hangszóróit.

Állati szombatok a Szántódpusztai Majorságban (2025. június 14., 21., 28.)

9-14 óráig állati kalandozások és a Szántódpusztán élő állatok részletes bemutatása vár rátok a majorságban szakértő segítségével.

Költők, írók nyomában Hévízen (2025. június 17.)

A városnéző séta során a megnyugvásra, gyógyulásra és alkotásra érkező költők írók nyomát követhetitek Hévízen. A táblák és szobrok életre kelnek csodálatos szavakat és verseket mesélnek nektek a neves írók tollából.

MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál 2025 (2025. június 18-21.)

15 helyszínen vetítik majd a hazai mozgóképes alkotások színe-javát, ezekre a nézők jelképes, 500 forintos áron válthatnak belépőt. A fesztivál pezsgő hangulatát a veszprémi Óváros téren vetítésre kerülő, több mint 800 ezer nézővel büszkélkedhető Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus vígjáték indítja be. A premiervetítéseken túl, a közelmúlt sikerfilmjei és klasszikus alkotások is helyet kapnak a programban.

Csopaki Kódex Ünnep és Örömgrillezés Huszár Matyival (2025. június 19.)

Ez a nap a Csopaki Kódex közösségről, a dűlősborokról és a termelői összefogáskról fog szólni a ST. DONAT birtokon. Délután sétálókóstoló vár rátok a Kódex termelőkkel. Késődélután pedig megnyílik a borbár is. A Kódex borok mellé élőzenével valamint grillkonyhával is készülnek. A vendégséf Huszár Matyi, akit többek között a balatonfüredi Vasüzletből is ismerhettetek.

Salföldi Dalföld (2025. június 20-22.)

Immáron tizedik alkalommal vár mindenkit a Salföldi Dalföld, a balatoni nyár zajától eltávolodva koncertekkel, kiállításokkal és további kulturális programokkal feltöltődni.

Schunk-Sabar Borkóstoló & Koncert (2025. június 21.)

A Sabar Borházban ezen a szombaton a Schunk Pince remek borait mutatják be nektek (a saját boraik mellett), amit személyesen Schunk József, a borászat tulajdonosa, borásza tölt majd a poharatokba. Ráadásul egy esti koncerttel is készülnek, amit a Marcello & the Flaming Boppers fog elkövetni.

KőrösHEGYEN–VÖLGYÖN BOR & GASZTRO PIKNIK 2025 (2025. június 21.)

Piknik, bor, kulináris kalandozás, levendulaillat, zene és hajnalig tartó jókedv vár rátok Kőröshegyen több helyszínen.

Sun & Moon Öböl Piknik – Balatonfüred (2025. június 21.)

Egy különleges zenei utazás, ahol a napszakok, illatok, fények változásaihoz idomulva hozzák el nektek a legnagyobb zenei katarzist, páratlan környezetben.

Be Massive Horizon party – Kőröshegyi Levendulás (2025. június 21.)

A Be Massive partysorozat egyik legjobban várt eseménye a Kőröshegyi Levendulásban.

Pipo Vár Éjszakája – Ozora (2025. június 21.)

Fedezzétek fel az ozorai várkastély éjszakai varázsát és vegyetek részt az izgalmas programokon!

Szent Iván-éj Vonyarcvashegyen (2025. június 21.)

Máglyagyújtás, tűzzsonglőr bemutató és retro utcabál vár rátok a vonyarcvashegyi Lidó Strandon.

Esti túra a Badacsony-hegyen (2025. június 27.)

Különleges alkonyi, esti túra a Badacsony tetején, mely során fényt deríthetsz a sötétbe burkolózott hegy minden titkára, miközben macskabaglyok hangja kísér.

Ocho Macho – Szigliget Várudvar (2025. június 27.)

Az Ocho Macho fergeteges koncerttel érkezik a páratlan panorámájú Szigliget Várudvarba.

Pocca Piknik 2025 – Felsőörs (2025. június 27-28.)

Két virtuóz este a boogie woogie, rockabilly, blues külföldi és hazai sztárjaival.

7. Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál (2025. június 27-29.)

A Bondoró Fesztiválon minden pillanatban történik valami. Jobbról érkezik egy masírbanda, míg balról a gólyalábasok vidám zászlójátéka kápráztat el. Az egyik kertben felcsendül az éppen induló koncert első akkordja, a vásári forgatagban szebbnél szebb portékák közül választhatsz és ínycsiklandozó finom falatokat kóstolhatsz. Amikor lemegy a nap, az Öregpark égig érő fáit fényfestések színkavalkádja díszíti.

Kastély-krimi – Festetics-kastély, Keszthely (2025. június 28.)

Interaktív nyomozás, csodálatos környezetben. A játék során egy váratlan gyilkosságot kell megfejtenetek az ott hagyott bűnjelek, bizonyítékok segítségével.

Utcazene Kavalkád – Siófok (2025. június 28.)

7 helyszín, több mint 20 siófoki kötődésű előadó, fülbemászó dallamok és fergeteges hangulat

32. Kabóciádé Családi Fesztivál – Veszprém (2025. június 28-30.)

Látványos szabadtéri előadások, koncertek, kézműves foglalkozások, gólyalábas attrakciók és éjszakai kalandtúra is vár rátok három napon át a Kabóca Bábszínházban, annak parkjában, illetve a Szerelem-szigeten.

Bortúra a Tóti-hegy körül (2025. június 29.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

