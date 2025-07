35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. július 9-13.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó moziról, sétáról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Italian Food Festival // Giulia (2025. július 8-10.)

Olaszország kedvenc ízei idén nyáron Budára költöznek! A gasztrofesztivál ezúttal Itália finomságaival jelentkezik, július 8. és 10. között a Giulia kerthelyiségében élhetjük át a hamisítatlan olasz életérzést – ingyenes belépéssel. Kemencés pizza, Aperol, és minden, ami dolce vita!

Katlan Festival // Arzenál (2025. július 11-13.)

Rendhagyó módon új helyszínen, a budapesti Arzenálban vendégeskedik az év egyik legkiemelkedőbb underground elektronikus zenei eseménye, a Katlan Festival. Július 11. és 13. között különleges látványvilággal, illetve az elmúlt évek talán legizgalmasabb fellépőgárdájával ígér felejthetetlen élményt. Ehhez járul hozzá az átmeneti lokáció, ahol egykor fegyvergyár üzemelt. A háromnapos bulimaratonon biztosan ott lesz: Afem Syko, Cassie Raptor Dyen, Kobosil, Trym és sokan mások.

TáncPark // Millenáris Park (2025. július 11-20.)

A Nemzeti Táncszínház szervezésében idén is a szabadság, a mozdulat és a nyár ünnepévé válik a TáncPark. Július 11. és 20. között tíz estén át szabadtéri táncelőadások, tánctanítás és táncház várja a közönséget a Millenáris parkban. A flamenco szenvedélyétől a kortárs művészet reflexióin át a néptánc öröméig minden este más világba kalauzol.

Részletes programok >>

Pesterzsébeti Komédiás Fesztivál // Csili udvar (2025. július 12-13.)

Július 12-én és 13-án látványos, könnyed és szórakoztató programok csábítanak a Csili Udvarban megrendezendő Pesterzsébeti Komédiás Fesztiválra, ami azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet az utcaszínház különböző műfajaira. A fellépő társulatok között profi és amatőr közösségek, például bűvészek, gólyalábasok, pantomimesek, artisták és tűzzsonglőrök mutatkoznak be. A gyermekműsorok sorát gazdagítja a Lóca együttes koncertje, a Helytelenek Társulat bábszínházi műsora, és az Egyszervolt Mesezenekar, míg a felnőtteket színházi előadások várják.

Budapesti programok szerdán (2025. július 9.)

Borszerda a Magyar Nemzeti Galériában

Idén már 11. alkalommal kerül megrendezésre a kultúrát és gasztronómiát felölelő esemény a Magyar Nemzeti Galériában. Szerda esténként sokszínű kiállításokkal, élőzenével és színvonalas borkóstolóval várják a művészet iránt érdeklődőket, akik egy izgalmas tárlatvezetés után a galéria teraszáról nyíló csodálatos panorámában gyönyörködve szabadulhatnak meg a hétköznapi gondoktól.

Budapesti programok csütörtökön (2025. július 10.)

Best of Diploma // Hungarian Art & Business

Már hagyomány, hogy nyaranta bemutatkoznak a kortárs művészvilág legújabb csillagai. Idén rendhagyó módon a Hungarian Art & Business falai közt tekinthetjük meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) Best of Diploma kiállítását. A válogatásban a legtehetségesebb, frissen végzett alkotóművészek diplomamunkái kaptak helyet, hogy új színeket hozzanak a HAB kortárs művészeti központjába.

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek: a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjei mellett még Dél-Amerikába és Japánba is elrepülhetünk a Zenélő Budapest vendégműsorainak köszönhetően. Öveket becsatolni, júliusban és augusztusban csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Zenés estek a Ferenc téren: Lovas Juci és a Frász

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. Július 10-én egy fiatal alternatív zenekar, a Lovas Juci és a Frász játszik nektek.

Naplemente séta a Sas-hegyen

Júliusban a Sas-hegy lejtőin a nappali hőség próbára teszi a túrázót – de ahogy a Nap lejjebb ereszkedik a horizonton, minden megváltozik. Alkonyatkor már kellemes a hőmérséklet, és a hegy szirtjei felett kanyargó, vadvirágokkal szegélyezett ösvény tökéletes egy nyáresti sétához. Júliusban csütörtökönként Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület könnyű nyáresti sétára invitál benneteket, ahol gyönyörködhettek a változatos budapesti panorámában.

Esti séták az Állatkertben

Bizonyára mindenki többször is bebarangolta már a Fővárosi Állat- és Növénykertet fényes nappal, de vajon az éj leple alatt is ugyanazt az élményt nyújtja a helyszín? Július 10-én és 24-én az állatkerti szakértők különleges túravezetést adnak, elkalauzolva a kíváncsi látogatókat olyan helyszínekre, ahová nappal biztosan nem léphetnek be.

Naplementés Filmkvíz // Wasser Budapest

Naplementés kvíz indul a Wasserben, így július folyamán több alkalommal is összemérhetitek tudásotokat „filmek és sorozatok” témában, kezdve a nagy klasszikusoktól a legújabb kasszasikerekig. A legnagyobb filmrajongókból álló, legjobban teljesítő csapat tagjai díjazásban is részesülnek, habár a nyáresti Duna-parti idillt és a jó társaságot semmi sem múlhatja fölül.

Kacsakő Irodalmi Színpad: Fedon-dalok // Szentendre

Regős Mátyás Gérecz Attila-díjas költő és Vértesi Ferenc (Mordái, Giliszta, hari_drama stb.) zenésztársai első lemezük anyagával érkeznek. Dalok képzeletbeli barátról, Kőbányáról, gyerekkorról, női sorsokról és szatmári kőművesekről – városi folk, blues és sanzonok határán.

Henri Gonzo és a Papírsárkányok // Pontoon

Újra ingyenes koncertet ad a Pontoonon a Henri Gonzo és a Papírsárkányok.

A Dankó kertmozi bemutatja: Shrek

Július 10-én este igazi klasszikussal vár a Dankó Kertmozi: vetítésre kerül a mindenki által szeretett Shrek! 21:00-tól a csillagos ég alatt elevenedik meg a zöld ogre kalandja, aki akarata ellenére válik hőssé, miközben egy beszédes szamárral és egy különleges hercegnővel felforgatja a jól ismert mesék világát.

Folkpark Táncházfesztivál // Budapest Park

Július 10-én az Aurevoir. zenekar koncertje után nem áll meg a mulatság a Budapest Parkban – sőt, akkor kezdődik csak igazán. A nyár egyik legnagyobb táncházas eseménye egyszerre több tánctéren zajlik, a nótát pedig impozáns vendégek húzzák: Szalonna és Bandája, a Berka Együttes és a Khamoro Band.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. július 11.)

Csipke és csokoládé Klem Viktorral – séta és színházi kalandok // Budai Várnegyed

Július 11-én egy 120 perces, felejthetetlennek ígérkező exkluzív sétára invitál a Budai Várséták csapata. A népszerű tematikus séta ezúttal különkiadásban jelentkezik és néhány jelenet erejéig színházi élménnyel ajándékozza meg a résztvevőket. A 20. század kivételes budavári hölgyeit főszerepbe állító élményprogram keretében és Klem Viktor színművész közreműködésének köszönhetően megelevenednek ezúttal a csodálatos hölgyek életében szerepet játszó férfiak is.

Nyáresti táncház a Várkert Bazárban

A város egyik legszebb kilátással rendelkező pontján, a Várkert Bazárban estéről estére felcsendülnek a különböző tájegységek dallamai, Rábaköztől Kalotaszegig, Mezőségtől Szatmárig. Július 11-én Szalonna és bandája zenél.

Buli fent a hegyen: Salsa & Bachata a csillagos ég alatt // Normafa

Tüzes estre invitál a Normafa, ahol a csillagos ég alatt nyugodtan szabadjára engedhetitek a bennetek rejlő latin táncost. A hegyen két tánctér is rendelkezésre áll a résztvevőknek, hogy addig pörögjenek és forogjanak, amíg a lábuk bírja. A mulatság előtt bachata workshopon is részt vehettek, ezzel megtanulhatjátok az alap tánclépéseket vagy elleshettek néhány figurát, amit azelőtt még nem ismertetek. Legyen szó salsa-ról vagy bachata-ról, érdemes ott lenni, mikor a hangulat a tetőfokára hág!

Esti séta a Ligetben

Vezetett séták keretében csodálhatjátok meg a parkot és az épített műalkotásokat a csodálatos esti fényekben, miközben rengeteg érdekességgel szórakoztatnak Európa legnagyobb kulturális fejlesztésével kapcsolatban. A séta érinti a csodálatos Millennium Házát, a Magyar Zene Házát, a Néprajzi Múzeumot, amik büszkén tündökölnek a nyári éjszakában.

Sajnosbatár – János 50 // Barlang, Szentendre

A szövegcentrikus alternatív zenét játszó szentendrei Sajnosbatár 31, Könczöl János 50 éves, és ezt méltóképp tervezik megünnepelni.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. július 12.)

Flow panoráma jóga hangfürdővel & brunch // SzabadÉg bár, Verőce

Jó reggelt flow jóga hangfürdővel és igény szerint finom, egészséges reggeli ismét a SzabadÉg bár kertjében.

Haltól halig Budapesten – gasztroséta

Július 12-én az Imagine csapatával közösen egy vadonatúj gasztroséta keretében valaha volt ferencvárosi halászmesterek nyomába eredhettek. Sétavezető társaságában barangolhatjátok be Budapest egykori éléskamráját és az egykor virágzó hajósélet nyomát kereshetitek utcaneveken, kőszobrokon és a Fővám téri Vásárcsarnok standjainál. A séta mit sem érne kóstoló nélkül: a Port de Budapest hangulatos éttermében különleges falatok gondoskodnak a felejthetetlen emlékekről.

A mesés Vajdahunyadvár titkai – városnéző séta

A képeslapokra kívánkozó Vajdahunyadvár megkerülhetetlen pontja a fővárosnak. Nincs ki ne látta volna, de vajon ismerjük-e a titkait? A Pestbudai Séták vezetett eseményén, július 12-én számos titokra fény derül majd: szerencsehozó szoborra, rejtőzködő szerzetesre, de még Drakulára is. A Városliget egyik legszebb épülete ezen a 120 perces sétán tálcán kínálja majd eddig féltve őrzött titkait, ami után a sétán résztvevők egészen biztosan más szemmel néznek majd az ikonikus erődítményre.

Tekergés a Hengermalomban

Július 12-én 16 órától vezetett séta keretében fedezhetitek fel a Budai Hengermalom lenyűgöző tereit és titkait. A Valyo csapatával közösen bejárhatjátok a malom és a siló épületét, miközben ízelítőt kaphattok az ipari örökség különleges atmoszférájából. A séta során természetesen kulisszatitkokból sem lesz hiány, megismerhetitek a malom múltját, jelenét, sőt még jövőjét is, hiszen szó esik majd a monumentális létesítmény átmeneti hasznosításáról. A séta ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Be Massive Horizon Day & Night Party // Városligeti csónakázótó

A Be Massive Horizon bulisorozat következő fővárosi bulija Budapest egyik legszebb helyszínén folytatódik. Július 12-én délután 4 és éjjel 1 óra között a városligeti csónakázótó partján nem kisebb nevek váltják egymást a DJ-pult mögött, mint: JOONE, Metha, Dubecticut, technicLEGO és Nick behrmann. Táncoljatok a lemenő nap fényében majd a csillagok alatt, este 9-ig pedig még csónakázhattok is a vízen.

Utcabál // Francia Intézet

Bonjour, Bal de Rue! A hagyományhoz híven idén is utcabáli forgatag lepi el a Francia Intézet előtti teret, ezúttal július 12-én. A nyári kavalkádot számos éjszakába nyúló, ingyenes program színesíti: francia játékokat próbálhatunk ki, kreatív tánccal, csoportos koreográfiával érkezik a Mothers Back, és még Anaïs Rosso francia énekesnő lágy hangja is felcsendül az első kerületben. Az Intézet előcsarnokában pedig autentikus francia finomságok várják a Bal de Rue táncoslábú résztvevőit.

Óbudai Jógák Éjszakája // Esernyős udvar

Július 12-én immár negyedik alkalommal rendezik meg az óbudaiak igazi örömünnepét, az Óbudai Jógák Éjszakáját! A díjmentes esemény során az Esernyős káprázatos kerthelyiségében, lampionfényben fürödve töltődhetünk fel élőzenés aláfestés és a kerület kedvenc jógaoktatóinak segítségével. A különleges program 18 órától egészen éjfélig tart, hogy kellőképp átmozgathassátok megfáradt tagjaitokat.

Jam session estek – Nagy Noémi Quartet // Budapest Jazz Club

Budapest első számú jazzklubja július 12-én különleges utazásra invitálja a zenebarátokat: a szemtelenül fiatal, de még annál is tehetségesebb Nagy Noémi Quartet a múltszázad swing és bebop világába repít minket. Nagy Noémi, Horváth Balázs, Jónás Gézu és Jónás Fülöp a formációtól megszokott kifinomult stílusérzékkel hoz el jazzstandardeket és saját hangszerelésű szerzeményeket Újlipótvárosba, a Budapest Jazz Club közönsége számára.

Bazi nagy görög lagzi // Barba Negra

Július 12-én mediterrán vibe-ok költöznek a Barba Negrába, ahol a görög zene és kultúra legjavával találkozhat a magyar közönség. A hagyományos görög dallamoktól a modern popritmusokon át a Mamma Mia! AfterPartyig – lesz minden, ami egy felejthetetlen nyári estéhez szükséges.

PUF // Kobuci

A 80-as években alakult Pál Utcai Fiúk, Magyarország egyik legrégebben játszó alternatív rock zenekara. Garázszenekarként, autodidakta módon kezdik el a zenélést, majd a rendszerváltás után már rendszeresen turnéznak és sorban adják ki lemezeiket, amelyek közül a legutóbbi 2019-ben jelenik meg, Igazán ez minden címmel. Népszerűségüket talán annak is köszönhetik, hogy megalakulásuk óta folyamatosan koncerteznek, túl az 1500. koncerten még mindig arra vágynak, hogy minél többször tudjanak találkozni a közönségükkel.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. július 13 .)

Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár

Keress, találj, vedd meg és vidd haza! Könyvek, játékok, konyhai eszközök, ruhák, sporteszközök, ékszerek és mindenféle ritka kincsek találnak új gazdára a havonta megrendezésre kerülő wekerlei bolhapiac és kézműves vásáron, ezúttal július 13-án 9 és 13 óra között.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Ha nincs még programotok július 13-ára, nem fogjátok megbánni, ha a Klauzál téri Vásárcsarnok felé veszitek az irányt. Ezen a nyári napon ugyanis ismét lehetőség nyílik felfedezni a város egyik legizgalmasabb vintage gardróbvásárát, ahol megfizethető áron szerezhetitek be gardróbotok új darabjait.

Veresi bolhapiac // Veresegyház

A veresegyházi bolhapiac júliusban két alkalommal kerül megrendezése, elsőként július 13-án. A hagyományokhoz híven ezúttal is a város szívében kereshetik és kutathatják a kincsvadászok a jobbnál hobb holmikat. A vásár második időpontjáért pedig érdemes figyelemmel kísérni a piac Facebook-oldalát!

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Július 13-án, ha kiszakadnátok egy kicsit a fővárosból, Esztergomot ajánljuk, ahol régiségvásáron kereshetitek és kutathatjátok a szíveteknek kedves holmikat. Ha szereted magad körülvenni olyan dolgokkal, amik régi történetekről mesélnek, akkor ezen a vásáron a helyed 7 és 14 óra között.

Yoga Brunch // Normafa Hotel & Retreat

A Normafa Hotel exkluzív élménnyel vár a budai hegyek ölelésében: szombat délelőttönként egészséges brunch-csal és jógával kezdheted meg a hétvégi feltöltődést. A tökéletes napindítón mennyei vega és vegán fogások várnak, előtte pedig izzasztó hot yoga és pilates, könnyed yoga flow valamint energetizáló kundalini jógaórák teremtenek egyensúlyt test és lélek között. A résztvevők a hotel wellness részlegét is használhatják, hogy tetőtől talpig feltöltődve vághassanak bele a napba.

Gyerekplacc a Hunyadi téren

A kortárs magyar gyerekirodalom kiemelkedő alakja, Varró Dani július 13-án délelőtt a verseit megzenésítő Molnár Györggyel ad közös műsort – a Laza paca kézműves műhely pedig kreatív foglalkozást tart a költő Túl a Maszat-hegyen című kultkönyve alapján. Az is kiderül, mi fán terem a papírszínház.

Áradás // Bem Mozi

Az idei Oscar-díjas lett–francia–belga animációs film a Bem Mozi vásznán.

