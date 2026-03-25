30+ fergeteges tavaszi, hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. március 25-29.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten is Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, tavaszi sétáról, vásárról, túráról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Zárva Fesztivál – Utolsó napok a Aurórában (2026. március 23-29.)

Március végén még egyszer kinyílnak a telematricázott, dögnehéz kapuk. Aztán végleg bezárulnak. Váltsátok meg a világot még egyszer, utoljára az Aurórában!

Részletes program >>

Taste of Transylvania // Szentendrei Skanzen (2026. március 27-29.)

Szentendre ad otthont a legnagyobb erdélyi tematikájú gasztrorendezvénynek, a Taste of Transylvaniának. Március 27. és 29. között a Skanzenben tudjátok megkóstolni Erdély és Románia ízeit: az Örömfőzdében tapasztalt erdélyi háziasszonyok és profi szakácsok mérhetik össze tudásukat, és oszthatják meg egymással a tapasztalataikat. Az egész hétvégét lefedő programsorozatot húsvéti vásár, valamint könyvbemutatók és filmvetítések színesítik, sőt, még a Bagossy Brothers Company és az Alma együttes is fellép. A szórakozás – és persze a jóllakott has – tehát kicsiknek és nagyoknak is garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

16. KávéBár Bazár // Groupama Aréna (2026. március 28-29.)

Két teljes napon keresztül, március 28-án és 29-én új helyszínen rendezik meg a kávérajongók legnagyobb ünnepét: a Groupama Aréna modern rendezvényközpontja több mint 2000 négyzetméteren várja a koffein szerelmeseit. Az eseményen rengeteg kiállító, kávéújdonság, baristabajnokság és korlátlan kóstoló is várja a látogatókat, ahol természetesen vásárlásra is lesz lehetőségetek. Elővételes, kedvezményes árú jegyek egészen a megnyitó előtti napig elérhetőek, azonban abból ítélve, hogy milyen hamar elkapkodták az early bird jegyeket, valószínű nem árt sietnetek a vásárlással.

Tovább a weboldalra >>

Sakura-ünnep a Füvészkertben (2026. március 28-29.)

Az ELTE Füvészkert idén is tiszteleg az évtizedes hagyománya előtt és március 28. és 29. között megrendezik az úgy nevezett Sakura-ünnepet, amely Japán ikonikus tavaszi szokásához, az Ohanamihoz kapcsolódik. Amikor a meseszép japán cseresznyefák szirmot bontanak, a látogatók piknikezhetnek a kertben és plédekre letelepedve élvezhetik az ébredező természet csodás látványát. Emellett számos izgalmas program vár, lesz ikebana kiállítás, japán nyelvóra, harcművészeti és fegyverbemutató, koncertek és haiku verseny is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Planet Budapest // Magyar Vasúttörténeti Park (2026. március 29-ig)

Különleges és egyúttal ingyenes tárlatnak lehettek szemtanúi március 29-ig a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A Planet Budapest nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább egy élménypark, ahol a filmes terek, interaktív installációk és inspiráló programok rávezetnek arra, hogy a mindennapokban meghozott döntések hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Frankofón Filmnapok // több helyszínen (2026. március 31-ig)

Március 4. és 31. között jobbnál jobb francia nyelvű filmeket nézhettek, hiszen várnak a Frankofón Filmnapok! Az idén 16. alkalommal megrendezett filmünnepen ezúttal 8 ország 23 filmjét tekinthetitek meg. A Francia Intézet mellett az Uránia Moziban is elcsíphetitek a díjnyertes alkotásokat, néhány esetben ráadásul a Magyarországra látogató rendezőknek és a színészeknek is feltehetitek a kérdéseiteket – kihagyhatatlan program minden mozikedvelőnek!

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti programok szerdán (2026. március 25.)

A bérszívó szúnyog // 6szín

Milyen az élet manapság Magyarországon? Mi történik, ha egy kormánypárti újságíró egy elütés következtében vérszívó helyett bérszívó szúnyogokról ír? Mi történik, ha a mesterséges intelligenciát beültetik a portásfülkébe? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ politikus és apolitikus jelenetekben Hernádi Judit, Bezerédi Zoltán és Makranczi Zalán március 25-én a 6színben. A felolvasószínházi előadásban Nádai Péter könyvéből hangzanak el történetek a legváltozatosabb témákban, a színháztól a párkapcsolatokon át a klímaválságig, sok humorral és némi keserűséggel fűszerezve.

Tovább az esemény weboldalára >>

Slam Poetry Budapest Extra: 20 éves a Magyar Slam Poetry! – Showcase // Vörös Neon

A Slam Poetry Magyarország szervezésében ünnepi showcase sorozat indul a Vörös Neon falai között, melyben igyekeznek megmutatni a 2006-ban, a Műcsarnok alagsorából induló műfaj gazdag múltját és virágzó jelenét. A ma esti fellépők: Basch Péter, Bárány Bence, Pion István, Kövér András „Kövi”, Mészáros Péter, Horváth Kristóf – Színész Bob, Sárközi Richárd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. március 26.)

Tipegő Családi Babatáncház // Klauzál Ház

Kéthetente csütörtökön a Klauzál Ház babatáncházra várja a legkisebbeket és szüleiket. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött program népi játékokkal, énekekkel, a közös tánc élményével fejleszti a ritmusérzéket, a testi és motoros képességeket, nagymozgásokat és az egyensúlyérzéket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Michelangelo Antonioni #1: A Kaland

Az legendás olasz filmrendező műveit bemutató sorozat első részében A Kaland c. fekete-fehér filmet nézhetitek meg a Bem Moziban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Capa, a világhírű háborús fotós // Spinoza Színház

Március 26-án egy lehengerlő dráma keretében nyerhettek bepillantást Robert Capa, a világ legnagyobb háborús fotósának életébe. A színházi darab öt helyszínen játszódik 1929 és 1954 között, közelebb hozva a nézőkhöz a fotózás 100 éves történelmét, a modern fotográfia kialakulását és Capa hihetetlen életútját.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint // Budapest Jazz Club

Veronika és Bálint számára akusztikus duójuk vált a legfontosabb közös formációjukká, és bár legújabb Shapeshifter, azaz Alakváltó című lemezüket kvartettben rögzítették két belga zenésszel, közös munkájuk magja továbbra is a duó felállás. Kidolgozták, hogyan lehet a legteljesebb hangzást elérni mindössze egyetlen gitárral és énekhanggal, valamint a személyes ihletettségű mélységet, felszabadultságot és humort magukban hordozó dalaikkal.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten (2026. március 27.)

A Macskalápon // Centrál Színház

Március 13-án végre műsorra tűzte az évad egyik legjobban várt bemutatóját a Centrál Színház: a Révay utcai teátrum ezúttal a kortárs drámairodalom királynőjének legmeghatározóbb művét viszi színre, Puskás Samu rendezésében és fordításában. A Macskalápon hazai ősbemutatója óta már 21 év telt el, ám az akkori színészgárdából számos ismerős név köszön majd vissza rátok a Centrál színpadán: Csoma Judit ismét a Macskanőt, Básti Juli immár Mrs. Kilbride-et alakítja, míg Martinovics Dorina a bolygó, tűzvész tekintetű Hester elemi erejű sorstragédiáját jeleníti meg Marina Carr Médeia-variációjában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Premecz Organ Trió // AudioMe

Ismét élőben szól majd a Hammond orgona karakteres, telt hangja a dob és gitár hangjával tökéletes zenei élményt nyújtva, hiszen a groove-központú játék és az improvizatív szabadság különösen jól működik az AudioMe intim klubterében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tribute to Janis Joplin // Várkert Bazár

Janis Joplint a mai napig a zenetörténet egyik legmeghatározóbb női előadójaként tiszteljük. Az ő páratlan zenei örökségét és a blues műfaját hivatott ápolni hazánkban a Janis Joplin Tribute Band Hungary. A formáció 2003 januárjában, az énekesnő születésének 60. évfordulóján debütált. A zenekar hosszú szünet után, 2025 áprilisában tért vissza a színpadra jelenlegi nevén, Garda Zsuzsával az élen. A koncert különleges vendége a zenekar korábbi állandó partnere, Keresztes Ildikó lesz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hétvégi programok esős időre:

DJ Bootsie Quartet – „Atlas Of Sisyphus” lemezbemutató koncert // Magyar Zene Háza

Közel egy évvel a Bartók feldolgozáslemeze után új albummal jelentkezik DJ Bootsie, aki 2026. március 27-én a Magyar Zene Házában mutatja be zenekarával hatodik nagylemezét, az Atlas of Sisyphus-t.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Andy Timmons Band // OFF Kultur

A Danger Danger pop-metal zenekar gitárosaként híressé vált zenész turnéállomásai közé Budapest is bekerült. Andy Timmons korábban a Kiss-szel és Alice Cooperrel is turnézott, és több mint egy millió eladott lemezzel büszkélkedhet világszerte. Művei között szerepel 7 szólólemez, amin a szikrázó gitárszólóktól a blueson át a Beatles inspirálta dallamokig minden megtalálható.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. március 28.)

Húsvétváró családi nap // Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont

Csupán egy szempillantás és már itt is a húsvét, így nem árt időben elkezdeni a ráhangolódást. Március 28-án az egész családnak a Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpontban a helye, ahol felejthetetlen húsvéti élményekben lehet része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A helyszínen szabadjára engedhetitek a kreativitásotokat a kézműves foglalkozások során, részt vehettek hagyományőrző népi játékokon, felkutathatjátok a garázsvásár legértékesebb kincseit, sőt még a húsvéti nyúl is látogatást tesz itt és apró ajándékkal kedveskedik a gyerekeknek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budafok 100: Hagyományos gyógyítási kultúra Budafokon

Várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából idén számtalan izgalmas program ünnepli Budafokot. Március 28-án ebből az alkalomból vezetett sétán ismerhetitek meg a hagyományos gyógyítási kultúrát, ahol szó lesz valahavolt nyavalyákról, kórságokról, az ezek ellen bevetett gyógymódokról, de szó esik majd oltásokról, főzetekről, gyomorforgató és meghökkentő praktikákról is. A séta workshopot is magába foglal, az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatszerzés színesíti, a séta résztvevői kipróbált recepteket tanulhatnak, de megismerkedhetnek a kertekben, járda mellett vadon növő gyógyhatású növényekkel is.

Tovább az eseményre >>

Családi programok két napon át a Camponában:

Szipőcs Krisztina kurátori tárlatvezetése a Vihar előtt. Tajvan múlt és jövő határán című kiállításon

A vasárnapig látogatható válogatás egy rendkívül izgalmas áttekintést kínál a szigetország kortárs művészetéről és közvetve azokról a tapasztalatokról és dilemmákról, amelyek meghatározzák Tajvan múltját, jelenét és jövőjét. Március 28-án különleges tárlatvezetést tart a kurátor: Szipőcs Krisztina.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Alice Cooper by Where Is Cooper // Barhole

Hamisítatlan Alice Cooper hangulat a Where Is Cooper zenekar tolmácsolásában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Körmendi Roland & Friends – 40. születésnapi koncert // Muzikum

Körmendi Roland, a Heep Freedom és a Lead Zeppelin énekese hamarosan 40. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból zenésztársaival és barátaival egy igazi örömzenés estére készül. Az este során az általa válogatott kedvencek csendülnek fel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gödör Ska-Reggae Feszt: CsizmáSKAndúr, Super Starsky, oSKAr

Március 28-án újra egy nagyszabású ska buli helyszíne lesz a Gödör. Az estét az oSKAr Music kezdi átdolgozott és saját ska slágerekkel, utánuk a retró világslágereket ska stílusban (és új énekesnővel) előadó Super Starsky pörgeti fel a közönséget, az est harmadik szereplője pedig a skában tréfát nem ismerő CsizmáSKAndúr lesz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. március 29.)

Gardrób x Sufni // ELTE Gömb Aula

Március 29-én a Gardrób Közösségi Vásár soron következő alkalmához érkezik. A helyszín változatlanul az ELTE Gömb Aula, ahol ezúttal is asztalok és állványok roskadoznak majd a szezonális ruháktól és kiegészítőktől. Ahogy már megszokhattátok az emeleten a régi tárgyak, könyvek és kacatok kapnak ezúttal is helyet.

Tovább az eseményre >>

Elfelejtett csodák: Kőbánya építészeti kincsei

Budapest egyik legizgalmasabb kerülete páratlan építészeti örökséggel bír, amit azonban szinte senki sem ismer. A hosszúlépés.járunk? csapata március 29-én éppen ezért Kőbánya elfelejtett építészeti kincseinek felfedezésére invitál. Itt a remek alkalom tehát, hogy ti magatok is rácsodálkozzatok a városrész csodáira, mely egykor városszéli szőlőhegy volt, ahova gazdag családok nyaralni és gatyás betyárok elrejtőzni jártak. A Monarchia Budapestjén néhány év alatt szédítő ütemben növekvő ipari peremkerületté váló városrészben telepedett le például az ország legnagyobb lengyel közössége is, akik a mai napig saját templomukban imádkoznak.

Tovább az eseményre >>

Természetséta: Szilas-patak, Naplás-tó, kilátó

Könnyű természetsétára várnak titeket, ahol a Szilas-patak melletti „promenádon” haladhattok végig, változatos természeti szépségek közt. A túra során a Naplás-tavat és a cinkotai ferde tornyot is felkereshetitek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Egy kirándulás mindig szuper program vasárnapra:

Lavórban // Füles

Próza három hangra Eörsi István Történetek egy hideg faházban című írása alapján.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dzsemma születésnapi szpesöl // Manyi

Nyári Emma meghívta a spanokat zenélni és megszületett a Dzsemma, a Manyi visszatérő programja. Mivel ezúttal még Emma szülinapját is ünnepli mellé, annyi zenész jön, hogy fel sem férnek majd a színpadra.

Tovább a Facebook-eseményre >>