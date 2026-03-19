Kihagyhatatlan élmény várja a kávé szerelmeseit március végén Budapesten

Új helyszínen, még nagyobb lendülettel tér vissza a KávéBár Bazár március 28-án és 29-én. Ha eddig csak kacérkodtatok a gondolattal, hogy elmerüljetek a specialty kávék világában, most eljött az idő!

A Groupama Aréna üvegfalú rendezvényterében két napon át korlátlan kóstolás, világszínvonalú pörkölők, otthoni és profi kávégépek, valamint friss trendek várnak a matchától egészen az alkoholmentes koktélokig.

A program nem csak koffeinrajongóknak szól: a finomságok mellett brunch DJ, vezetett kóstolók, izgalmas előadások és versenyek is gondoskodnak a felejthetetlen gasztronómiai élményről. A Roastino pörkölőbajnokság és a brew challenge mellett az olasz életérzés is beköltözik az arénába élő zenével és espresso koktélokkal karöltve. Mindeközben a standokon kreatív italok, újhullámos alapanyagok és meglepő ízkombinációk várnak – rengeteg kóstolnivalóval a belépő árában!

Ha pedig egy kicsit kiszakadnátok a kávébuborékból, a gasztro- és bárszekció, valamint a stadion terasza is tele lesz harapnivalóval. Szombaton ráadásul after party is lesz, szóval a hangulat garantáltan nem ül le egy percre sem.

Már teraszon is kortyolhatjátok kedvenc kávétokat: