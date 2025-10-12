6 tündéri kávézó Budapesten, ahol chai lattét kortyolgatva kerülhettek őszi hangulatba

Fűszeresen édes chai lattéba kortyolva újra és újra kuckózós, őszi hangulatba kerülünk – a szerecsendió, a kardamom, a fahéj és megannyi melengető fűszer illata úgy öleli körbe a csészét, mint egy puha pokróc. Az alábbi 6 budapesti kávézó mindegyike remek választás, ha ezzel a szezonális italkölteménnyel jutalmaznátok meg magatokat a borongós napokon.

My Green Cup

Kevés jobb helyet tudunk elképzelni az őszi sétához a Pozsonyi útnál. Kapjatok fel egy melengető chai lattét az újlipótvárosi andalgáshoz, vagy bújjatok el a hűvös elől a My Green Cup specialty kávézójában! Ha pedig a tökéletes őszi ízélményre vágytok, rendeljetek az ital mellé süteményt is!

1137 Budapest, Pozsonyi út 15. | Facebook

Törökméz

A fűszeres finomságot a budai hegyek ölelésében is kortyolgathatjátok – hol máshol, mint a Törökmézben! Az ikonikus bruncholó immár 10 éve kínál mennyei reggeliket, bisztrófogásokat, és desszertcsodákat. A chai latte mellé utóbbiak közül a ház specialitását, egy szelet vegán süteményt ajánlunk!

1023 Budapest, Margit utca 27. | Facebook

Apricot

A Palotanegyedben igazi ékszerdobozra bukkanhattok: a kávék szerelmeseit az Apricot csábítja a kultikus Bródy Sándor utcába. Az itallapon természetesen chai lattét is találtok, sőt, még koffeinlöketet is kaphattok hozzá, csak rendeljétek a dirty verziót. Ha pedig süt a nap, a jeges chai lesz a befutó!

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. | Weboldal

KÁVÉ|SZÜNET

Barátságos hangulattal, roskadozó delipulttal és isteni chai lattéval vár a KÁVÉ|SZÜNET, az Árpád-hídtól csupán 5 percre. Ha szükségetek lenne egy kis extra endorfinra, kérjetek mellé süteményt is! A legjobb, hogy az italt akár otthon is elkészíthetitek, hiszen a chai keverékük megvásárolható.

1139 Budapest, Gömb utca 2/A | Facebook

Dose Espresso

A Dose büszkén hirdeti filozófiáját: a kávé mindenkié! Ezt a chai latte is hűen tükrözi náluk, melyet eszpresszóval is kérhettek. Akár koffeinnel, akár anélkül isszátok, az biztos, hogy az V. kerületi kávészentélynél egy chai sem fog csalódást okozni. Pláne, ha még croissant-t is ropogtattok mellé!

1052 Budapest, Hercegprímás utca 21. | Weboldal

SixLetter

A SixLetter vaníliás-kardamomos italkölteménye egy szempillantás alatt őszi hangulatot teremt, a Parlamenttől egy karnyújtásnyira. A chai itt ráadásul nem tartalmaz hozzáadott cukrot, és kávéval is kombinálható. Belvárosi specialty-paradicsom, ami nem hiányozhat egyetlen kávéfanatikus bakancslistájáról sem.

1054 Budapest, Alkotmány utca 21. | Weboldal

Vessétek bele magatokat az őszi gasztrokalandok sokaságába:

Kiemelt fotó: KÁVÉ|SZÜNET