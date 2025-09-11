5 lenyűgöző látnivaló a Vértesben, amit nem érdemes kihagyni őszi kirándulás alkalmával

Az őszi időszak, kiváltképp a szeptember remek alkalom a természetben való felöltődésre és a hosszú kirándulásokra Magyarország legszebb tájain. Most egy különleges őszköszöntő kalandozásra invitálunk benneteket a számos csodát rejtő Vértesbe.

Csókakő vára

A Vértes-hegység déli részén büszkén a város fölé magasodó gótikus Csókakő vára egykor jelentős végvári védelmet jelentő épület volt, a második legnagyobb hatalmú központot jelentette a 13. században Székesfehérvár után. Mára az igényesen felújított és gondosan rendben tartott várrom, mint a történelem egy szelete van jelen és kirándulók sokaságát vonzza a területre. Az épület ingyenesen látogatható, a párját ritkító, mesés panoráma mellett pedig egyedülálló élményt nyújt minden látogatónak a fehérre meszelt tornyok lenyűgöző látványával, a kápolna megnyugtató csendjével és az autentikus várudvar miliőjével.

Túra a Vértes-hegységben

A Vértes-hegységben tett kirándulás során egy biztos, a változatos tájon nem fogtok unatkozni és több túraútvonal közül is választhattok. A hegység déli részét az itt-ott felbukkanó hófehér sziklaszirtek és az ősszel ezer színben pompázó cserszömörcebokrok díszítik. A hegy tetejéről kihagyhatatlan látvány tárul az itt kirándulók elé, az alant elterülő, apró házikókkal tarkított síkságok és a távolban emelkedő dombok és hegységek varázslatos kontrasztot képezve alakítják a tájat. A Vértesben tett túra során megfigyelhetitek a területre jellemző sokszínű növényvilágot, az elég szemfülesek pedig az itt élő állatvilágot is.

Bauxitföldtani Park, Gánt

A Vértes-hegységben, Gánt határában kalandozva egy Európában is ritkaságnak számító táj vörös és narancssárga színben izzó lankái nyújtanak ízelítőt egy Mars-expedíció felejthetetlen élményéből. A Balás Jenő Bányamúzeum és Földtani Park Gánt déli csücskénél található, elhagyatott külszíni bauxitbányája és az itt kanyargó tanösvény pedig hasznos ismereteket nyújt a földtörténeti korok hátrahagyott emlékeiről. A 13 állomásból álló, másfél óra alatt bejárható ösvényen megtudhatjátok, hogyan jött létre a bauxittelep, valamint milyen ásványok és kőzetek találhatók a területen.

Vértesi Panoráma tanösvény, Csákberény

A méltán népszerű Vértesi Panoráma tanösvény a Vértes-hegység déli részén vezeti végig az ide látogatókat, és ahogy a neve is sejteti, a hegy csúcsára felérve káprázatos kilátással kecsegtet. Az ösvényen haladva átadhatjátok magatokat itt az erdő csendjének, miközben megfigyelhetitek a táj jellegzetes növénytakaróját. A tanösvényen domborzattól függően sziklagyepek, karsztbokorerdők, száraz tölgyesek, bükkösök és cseresek váltják egymást, izgalmas külsőt kölcsönözve ezzel a tájnak. A tájékozódást és a térség megismerését információs táblák segítik.

Vadászkápolna, Csákvár

A Vértes déli peremén elterülő Csákvár határában álló díszes vadászkápolnát Esterházy János gróf emeltette felesége, Anna névnapjára a 18. században. A kápolna nemcsak egy történelmi emlékmű, de az építészet szerelmeseinek és a természet kedvelőinek egyaránt kihagyhatatlan úti cél. A 20. században a kápolnát Szent Ferencnek szentelték, akit az állatok és természet védőszentjeként tartanak számon. A Vértes nyugalmában, az erdő csendjében álló kis épületet zarándokok és kirándulók egyaránt szívesen keresik fel, hiszen tökéletes helyszíne a természetközeli kikapcsolódásnak.

