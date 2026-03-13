5 teraszos kávézó Budapesten, ahol imádni fogod az első tavaszi napsugarakat

Akár jeges, akár meleg, az biztos, hogy egy jó kávénál nincs is csábítóbb ital tavasszal: és a legjobb, hogy már a szabad ég alatt, zöldellő teraszokon is megejthetitek a jól megérdemelt kávészünetet!

Centrál Grand Cafe & Bar

A tökéletes naphoz néha nem kell más, mint egy cappuccino, egy ízletes Benedict és a tavaszi napsütés – nincs, aki ezt a Centrál Grand Cafe & Bar-nál jobban tudná. A belváros szívében található, történelmi hangulatú kávéház terasza reggelihez és délutáni találkozóhoz egyaránt jó választás: a cappuccino kollekcióban olyan különlegességek kaptak helyet, mint a Crème Brûlée cappuccino, mely tökéletesen megidézi a desszert ízvilágát. A Centrál brunchkínálata is bőven tartogat ínyencségeket: az Eggs Benedictet akár lazaccal, avokádóval, vagy steakkel is kérhetitek. Az étlapon könnyű ebédek, levesek, desszertek is szerepelnek – ha pedig frissítővel koronáznátok meg a napsütéses délutánt, egy pohár házi limonádé lesz a tökéletes választás.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

breadpit

Zugló kedvenc kézműves péksége nemrég hivatalosan is teraszszezont kiáltott: a breadpit ínycsiklandó finomságait már megannyi növény társaságában, kint ücsörögve is élvezhetitek! A kertes házban kialakított gasztrohelyen olyan desszertekkel tehetitek még édesebbé a kávéperceket, mint a citromos-mákos kenyértorta, a pisztáciás csiga, vagy az oreos brownie – bármelyiket is válasszátok, az biztos, hogy jól fog esni egy napsütötte délutánon.

1141 Budapest, Szugló utca 160/a | Weboldal

MagHáz Étterem, Büfé és Terasz

Kedvenc koffeinforrásotokat igazán pompás környezetben, az Andrássy úti, egykori Pallavicini-palotában is magatokhoz vehetitek. A MagNet Közösségi Ház átriumos belső udvarában otthonra lelt MagHáz a nap bármely szakában jó választás, hiszen egyszerre étterem, büfé, és még teraszként is funkcionál! Az első napsugarak eljöttével utóbbi kapja a főszerepet: az egyre zöldülő környezetben minőségi olasz, fair trade kávétok mellé friss péksüteményt és egészséges nassolnivalókat is rendelhettek. Ha hétvégén mennétek, érdeklődjetek előre, éppen nyitva vannak-e!

1062 Budapest, Andrássy út 98. | Weboldal

Léghajó KERT

A Városliget nagyjátszótere mellett fantasztikus gasztrokuckó bújik meg: ez nem más, mint a Léghajó KERT, mely öt évvel ezelőtti nyitása óta már számtalan szívbe belopta magát. A henger alakú épületet kinti asztalok veszik körbe, hogy legyen hol ejtőzni és szusszanni egyet a napsugarak bűvöletében. Kávétok mellé számtalan csemegét is rendelhettek: a pultban kiadós szendvicsek, minőségi sütemények, friss bagelek és mentes kedvencek sorakoznak, és akkor még nem is beszéltünk az ikonikus túrógombócról, mely annyi mindenkit csalogatott már a Városligetbe.

1146 Budapest, Dvorák sétány 1. | Facebook

Csendes Társ

Nem túlzás azt állítani, hogy a Csendes Társ az V. kerületiek első számú törzshelye – főleg a melegebb hónapok eljöttével. Ahogy beköszönt a jóidő, a Magyar utcai borbár-kávéház kipakolja asztalait a Károlyi-kert kapujába, és kezdetét veszi a nagybetűs teraszozás. A Csendes belső tereinek retró hangulatát odakint is megidézik a pöttyös bögrében kínált kávécsodák, ha pedig már túl késő lenne a kávézáshoz, több száz bor közül válogathattok az esti koccintáshoz. Kövessétek figyelemmel Facebook-oldalukat, hogy elsőként értesülhessetek az idei nyitás dátumáról!

1053 Budapest, Magyar utca 16-18. | Facebook

Fedezzétek fel a főváros újdonságait is: