15 nagyszerű gasztroprogram Budapesten és környékén, amit nem érdemes kihagyni ősszel

A gasztronómiai kalandokból október és november folyamán sem lesz hiány Budapesten, így minden ínyenc megtalálhatja a számára kedves gasztroprogramot és átadhatja magát az ízek mennyei forgatagának. Kiváló alkalom ez új éttermek kipróbálására, a jazz és a bor mámorában való kikapcsolódásra, de az édesszájúak sem maradnak ki a jóból!

Országos Étterem Hét // több helyszínen (2025. október 19-ig)

Idén október 2. és 19. között zajlik a várva várt Országos Étterem Hét, mely idén is a hazai éttermek legjavát sorakoztatja fel, ahol külön erre az alkalomra összeállított, fix árú menüsor formájában kóstolhattok kivételes ételeket. A résztvevő éttermek listája hosszú, érdemes alaposan átböngészni!

Jazz & Wine // Time Out Market (október 8-tól keddenként)

Az érzéki jazz és a finom borok szerelmeseinek ajánljuk figyelmébe a főváros újhullámos gasztropiacát, ahol minden kedd este lesz lehetőség áldozni az élvezetek oltárán. A 18 és 21 óra között megrendezésre kerülő Jazz & Wine eseményen kiváló koncertek emelik magasabb szintre a remek borok élményét.

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom (2025. október 9., 16., 30., november 6., 20., 27.)

Októberben és novemberben izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

12. Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. október 10-12.)

Októberben immár 12. alkalommal kerül megrendezésre az ínyencek és édesszájúak legjobban várt őszi gasztroeseménye, a Kürtőskalács Fesztivál. Október 10. és 12. között nem kevesebb, mint 10 stand kínálja majd a legfinomabb, hagyományosan készített, faszénparázson sült, frissen gőzölgő kürtőskalácsokat, melyek mellől nem hiányozhatnak a töltött és mentes kürtőskalácsok, az ízlelőbimbókat kényeztető kürtősdesszertek, valamint a Kürtős Fondü sem. A fesztivál felejthetetlen hangulatáról nem kevesebb, mint 3 színpad, 6 helyszín és temérdek program fog gondoskodni a Fővárosi Állat- és Növénykert teljes, illetve a Biodóm kijelölt területén. Mivel október a mellrák elleni küzdelem hónapja a kürtőskalácsok vásárlásával most jótékony célt is szolgálhattok. A Pink Gasztro mellrák elleni kampány keretében a szervezők minden megvásárolt málnás kürtőskalács árának 15%-ával a Mellrákinfó Egyesület munkáját támogatják.

Murci Fesztivál // Szigetmonostor (2025. október 11.)

Hogy mi is az a murci? Olyan erjedésben lévő újbor, amely a must és a kész bor között helyezkedik el. És persze több is ennél: a közösségi lét szimbóluma, a helyi identitás egyik megtestesítője – legalábbis így van ez Szigetmonostoron, amelynek faluházában mindenkit szívesen látnak október 11-én a Murci Fesztiválon. Az eseményen a különleges ital mellett gyerekprogramok, koncertek, gasztroélmények és kézműves árusok sokasága szavatol a jókedvünkért.

Őszi Etyeki Piknik (2025. október 11-12.)

A tavaszi rendezvény sikerére való tekintettel idén ősszel, október 11–12-én is megrendezik az Őszi Etyeki Pikniket, ahol a borok, az ízek és a zene harmóniája találkozik egymással. A szőlőkkel ölelt, gyönyörű település gasztrosétányán számos pincészet ízletes nedűit kóstolhatjuk meg, a színpadon pedig többek között az Analog Balaton, a Parno Graszt, az Aurevoir., a Zanzibár, illetve Kovácsovics Fruzsina és zenekara felel a közönség szórakoztatásáért.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2025. október 11., november 8.)

Október 11-én és november 8-án élettel telnek meg a pátyi Pincehegy borászatai, hiszen ezek a „Nyitogató”-napok, mikor együttesen tizenhárom egység is kitárja kapuit a látogatók előtt. A környék hangulatos pincéi igazi élményt kínálnak a látogatóknak: az egyes helyszínek által szervezett borkóstolók mellé több esetben is helyi finomságok társulnak, miközben a kandalló otthonos melegséget áraszt, itt-ott pedig muzsikaszó csendül fel.

Churros Napok // Piskóta (2025. október 16-17.)

A hónap közepén megnyílik az édesszájúak Mekkája: október 16-án és 17-én irány a Piskóta – Minden, ami mentes pékség, hiszen érkezik a Churros Napok! Ezen a két napon glutén- és tejmentes, mennyei churrosokat kóstolhattok, melyekhez ínycsiklandó feltétek dukálnak. A klasszikus fahéjas cukor mellett vegán nutella, földimogyorókrém, pisztáciaöntet, crème brulée, csokoládé és fantasztikus gyümölcsöntetek teszik teljessé a gasztronómiai élményt.

Grill & Tequila Fesztivál // Tereza (2025. október 16-19.)

Forró fiestaestekre invitál a mexikói konyha fellegvára: október 16. és 19. között a Terezában kerül megrendezésre a Grill & Tequila Fesztivál! Négy estén keresztül mennyei illatok lengik be a teret, a mexikói konyha ihlette grillezett ételek füstös íze és a minőségi tequila zamata emlékezetes élményeket ígérnek. Isteni kóstolókból és izgalmas meglepetésekből a legkevésbé sem lesz hiány, a frissítő koktélok pedig mondhatni elengedhetetlen elemei leszenk egy tüzes mexikói estnek!

Helló Sábesz! // Gólem Központ (2025. október 17.)

Október 17-én a VII. kerületi Gólem Központban igazi autentikus kulináris kalandban lesz részetek, ahol megtudhatjátok, mivel töltik a zsidók a péntek estétől szombat estig tartó sábesz ünnepét. Az est keretében az érdekődők ízelítőt kaphatnakr az ünnep elengedhetetlen szokásaiból, mindezt egy igazi sábeszi vacsora keretében, tehát a hagyományos kalács, sólet és a mennyei maceszgombóc sem maradhat el.

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club (2025. október 23.)

Október 23-án pontosan 23. alkalommal kerül megrendezésre a méltán nagy népszerűségnek örvendő Glass of Jazz. A színvonalas eseménynek stílusosan a pezsgő Budapest Jazz Club ad otthont, ahol a nagyszerű borok mellé még nagyszerűbb jazzmuzsika jár. Ennél jobb párosítást nehezen tudnánk elképzelni!

Tök-jó barangolás a Monori Pincefaluban (2025. október 25.)

Több mint tíz nyitott pince várja a vendégeket október 25-én a monori Strázsa-hegyen, ahol időről időre hasonló „barangolásokkal” örvendeztetik meg a jó borok, gyönyörű tájak és finom falatok szerelmeseit. A Budapesttől mindössze 30 kilométerre fekvő pincefalu ősszel különösen autentikus hangulatot áraszt – a térség ízeit pedig érdemes alaposan végigkóstolni. Egy biztos: a mostani alkalom is tök jó programnak és közösségi élménynek ígérkezik.

Szent Márton Újborfesztivál és Libator // Szentendrei Skanzen (2025. november 8-9.)

November 8-án és 9-én Márton-napi hacacáré pezsdíti fel a Szentendrei Skanzen portáit: jön a Szent Márton Újborfesztivál és Libator, ahol libás finomságokból és népi mulatságokból garantáltan nem lesz hiány! Az ősz egyik legjobban várt eseményén – a Márton-napi szokásokhoz hűen – újbort kóstolhattok, libalakomán falatozhattok, és persze a közönségkedvenc lámpás felvonulás sem marad el. A kisfarsang hangulatát őszi szimbólumok koronázzák meg, melyeket kézműves foglalkozásokon el is készíthettek. Sőt, a Skanzen színes-szagos programjain még Szent Márton életébe is betekintést nyerhettek!

Vegan Summit Budapest // Európa Event Center (2025. november 22.)

A vegán világhónap ünnepeként november 22-én az Európa Event Centerben rendezik meg hazánk eddigi legszínvonalasabb vegán eseményét, a Vegan Summit Budapestet. Az egész napos rendezvényen a legismertebb hazai szakértők és gasztroarcok adnak tippeket a fenntartható étkezéshez és a tudatos életmódhoz, emellett edukatív előadásokon, interaktív workshopokon és látványos főzőshowkon is részt vehetünk. A rendezvényen számos etikus márka is jelen lesz, akik mennyei kóstolókkal, szuper kedvezményekkel és izgalmas nyereményjátékokkal várnak mindenkit, aki már vegán életmódot folytat és azokat, akik még csak érdeklődnek a téma iránt.

I. Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. november 22.)

November 22-én, első alkalommal startol el a Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál. Az egész napos eseményen napközben a kolbásztöltésé lesz a főszerep, este 20 órától azonban neves előadók – a Parno Graszt, Nótár Mary és Kis Grófo -, adják kézről kézre a mikrofont a Magyar Vasúttörténeti Park Orient csarnokában.

