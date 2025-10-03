5 fantasztikus gasztrohely Budapesten, ahol ráérősen bruncholhatunk őszi reggeleken

Az ősz első hónapjával a hátunk mögött ismét előtérbe kerülnek a ráérős hétvégi reggelek, amikor végre megadhatjuk a módját a méltó napindításnak. Mutatjuk, merre induljatok, hogy biztosan megtaláljátok a főváros legfinomabb reggelifogásait.

Émile

Pasarét szívében egy gyönyörű, háromszintes villaépület ad otthont az Émile-nek. Az elegáns, mégis otthonos étteremben a Gerbeaud hagyományai találkoznak a modern gasztronómiával, ahol eggs benedict, croque monsieur és házi granola képviselte reggelifogások teszik teljessé a napindítást. Az őszi napsugarakat a vendégek a szalonokban és a “Csodakertben” éppúgy élvezhetik, miközben egész nap elérhető brunch&lunch, ebéd, teadélután-kínálat, valamint ikonikus Gerbeaud-sütemények gondoskodnak a kikapcsolódásról. Ráérős reggeleken kihagyhatatlan a két személyre szóló reggeliajánlat Gerbeaud brut pezsgővel kísérve.

1026 Budapest, Orló utca 1. | Weboldal

Fluffy’s Cafe & Brunch

Immár két éve, hogy a Fluffy’s Cafe & Brunch szélesre tárta ajtajait a Dob utcába tévedő reggelizni és ejtőzni vágyók előtt. A belváros méltán kedvelt cozy brunchozója reggeltől délutánig ontja magából a jobbnál jobb ételeket és szomjoltókat, amik mellett megtalálhatók hagyományos kézműves és húsmentes burgerek is. Ha napindításról van szó, náluk nem hiányozhat az étlapról a legkülönfélébb verziókban kapható eggs benedict, valamint az igazán éheseket megszólító avocado toast. De akkor sem érdemes más hely után néznetek, ha habkönnyű palacsinta vagy egy remek forró csoki után ácsingóznátok.

1072 Budapest, Dob utca 46/a | Weboldal

Flava Café & Brunch

Budapest szívében, a Szabadság téren található Flava Café & Brunch vibráló gasztronómiai élményt kínál a ráérős brunchok szerelmeseinek. A minden nap 11 és 16 óra között elérhető brunchétlapon klasszikus és signature fogások egyaránt szerepelnek, Varjú Imre séf neve pedig garancia, hogy emlékezetes élmény kísérje az ételeket. A széles kínálatban sós, édes, mentes, hazai és nemzetközi ízek is képviseltetik magukat az olyan újdonságok mellett, mint a barackos bruschetta, a rebarbarás sóskajoghurt vagy a remekbe szabott bagelek, amit egy korty matchával, ősszel pedig pumpkin spice italokkal kísérhettek.

1051 Budapest, Október 6. utca 26. | Weboldal

Pavilon Restaurant & Bar

A Dorothea Hotel mesébe illő zöld oázisában otthonra lelt Pavilon Restaurant & Bar elegáns, mégis barátságos atmoszférát teremt a vasárnaponként megrendezésre kerülő Sunday Brunch eseményeihez. A minden vasárnap 12:30 és 15 óra között megelevenedő élmény korlátlan üdítő- és habzóbor-fogyasztást, gazdag büfékínálatot és látványos desszertsarkot vonultat fel, sőt mi több, élőzenével varázsol utánozhatatlan, ünnepi hangulatot. A nemzetközi és szezonális ízeket is magába foglaló klasszikus brunch-ot a városi nyüzsgés közepén, mégis idilli környezetben élhetjük itt át, időről időre különleges tematikával megfűszerezve.

1051 Budapest, Dorottya utca 2. | Weboldal

Honey Budapest

A Bazilika mögött, a Sas utcában várja vendégeit a Honey Budapest, ahol a brunch nemcsak étel, hanem élmény. Nyáron a terasz adja a városi pezsgést, ősszel pedig a tágas, hangulatos beltér hívogat a lassú, bekuckózós reggelekre. Az étlapon ikonikus reggelik, kreatív tojásételek, szendvicsek és szezonális fogások sorakoznak. Idén ősszel itt debütál Magyarországon a croffle – croissant-tészta gofrisütőben készítve, ami a ropogós széleket és a lágy belsőt egyesíti, garantálva az új kedvenc élményt.

1051 Budapest, Sas utca 4. | Weboldal

