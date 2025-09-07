Pest-budai andalgás: 9 hangulatos utca a fővárosban romantikus őszi sétákhoz

Bakó Bettina

Bízva bízunk benne, hogy az ősz is megörvendeztet majd a meleg napsugarak és a balzsamos esti órák áldásával. Így hát elhoztunk egy-egy rövidebb és hosszabb sétaútvonalat, melyek békés, hangulatos vagy éppen pezsgő pest-budai utcákat ölelnek fel. Fedezzétek fel őket!

Pesti sétakör

Barát utca 

A Rákóczi úti zakatolás zsibbasztó buborékjából kiugorva csupán pár utcányira már Erzsébetváros aprócska oázisában andaloghatunk, ahol a mediterrán és a kertvárosi hangulat egyszerre szippant be mindannyiunkat. A Barát utca alig több mint 100 méter, ám amilyen rövid, legalább annyira érdekes.  

Fotó: Bakó Bettina

A VII. kerület középső, historizáló szövetére az 1936 –1938 között emelt Bauhaus házsorral öltöttek egy oly egyedi foltot, melynek máig nem sok párja akad Budapesten. A japán akácfasor mögött rejlő háromemeletes, egységes stílusban emelt, art deco és historizáló jegyekkel is díszített háztömbök először a Névtelen utca cím alatt álltak.  

Fotó: Bakó Bettina

Egyes pletykák szerint pedig az egyik bérházban egy randevú nagyüzem is helyet kapott, ahol a méltóságos madam állította párba a fiatal hölgyeket és férfiakat. Így hát, amikor 1936-ban átkeresztelték a helyet Barát utcára, egyhamar gúny tárgyává vált a név.  

Ám nemcsak társközvetítői múltjáról volt híres, hisz egykoron jelmezkölcsönzők utcájaként is ismerték az utat, ahol Gobbi Hilda és Tímár József is élt. Ebből a korból a bohóc- és artista cipőket is gyártó cipőkészítő maradt ránk, míg napjaink kincse a Szövetség utca sarkán álló Freyja – the croissant kávézó és pékség. 

Hajós utca

Az ikonikus Pozsonyi utcai gasztrosétánnyal bátran vetekedhet az Opera mögötti Hajós utca, ahol egymást érik a hangulatos kávézók és éttermek. Az ICE Café, Strudel Garden Café & Bakery, Sophie Budapest, The Magic, Circo Pizza, és még sokan mások gondoskodnak a mennyei élvezetekről a néhány éve sétálóutcává avanzsált helyen.  

Fotó: Bakó Bettina

Ennélfogva most romantikus macskaköves környezet, zöldellő növények és impozáns, szecessziós bérházak között lassulhatunk le itt, miközben minden egyes porcikánkban érezhetjük, hogy a levegőben a történelem szele lengedezik.  

Hajós utca 32., a Szedő-ház. Fotó: Bakó Bettina

Ugyanis az Andrássy út egyik legrégebbi és leghíresebb keresztutcájáról  beszélünk, ahol anno a “A Hajóshoz” címzett sörház állt. Az utca neve innen, a sörözőt látogató hajósemberektől ered. A bohém, jókedvű társaságot azonban a századforduló felé közeledve leváltották a tehetős polgárok és művészek. Köztük a Hajós utca 32. szám alatt élő Szedő Dénes Mihály ferences szerzetes, költő is, akiről jó barátja, Szerb Antal Pater Severinus alakját formálta az Utas és Holdvilágban.

Falk Miksa és Hollán Ernő utca 

Sissi egykori tanítójáról, az akadémikus, politikus, újságíró titulusokkal is illethető Falk Miksáról elnevezett utcára rákanyarodva már az első pillanatban érezhetjük, hogy különleges.  

Fotó: Bakó Bettina
Atlantica Tengerhajózási Rt. székháza. Fotó: Bakó Bettina

Az árnyas fákkal szegélyezett utat patinás luxusbérházak szegélyezik, melyek többek között Fodor Gyula vagy éppen Ágoston Emil építészek elképzeléseit tükrözik. A falak mögött pedig oly nagy nevek éltek, mint például Radnóti Miklós (Falk Miksa utca 7.), Horthy István özvegye és Málnai Béla építész (Falk Miksa utca 24–26.) Míg a 18–20. szám alatti, gazdagon díszített épület hajdanán az Atlantica Tengerhajózás Rt. székházának adott otthon.  

Atlantica Tengerhajózási Rt. székháza belülről. Fotó: Bakó Bettina
Atlantica Tengerhajózási Rt. székháza belülről. Fotó: Bakó Bettina

A nem mindennapi hangulattal kecsegtető utca a főváros művészeti kereskedelmének központja is egyben, hisz egymást érik itt a galériák, régiségboltok, valamint az antik üzletek. Így hát a Falk Miksán járva jó nagy merítést vehetünk a múltból, ám nem érdemes itt megállni. Ugyanis a Szent István körút másik felén a Hollán Ernő utca bájos gasztrokavalkádja vár ránk. 

Fotó: Bakó Bettina

Reviczky utca 

A Kálvin tér forgatagából kiérve, majd a Szabó Ervin téren áthaladva olyan, mintha egy időalagútban lépkednénk a XIX. század felé, amikor is a mágnásnegyedhez tartozó Reviczky utcában sorra épültek a főúri épületek. A Wenckheim és a Bánffy család egy-egy palotát és bérházat is emeltetett itt magának, de a Károlyi-Csekonics-rezidencia is több mint 100 éve éke az árnyas utcának.

Reviczky és az Ötpacsirta utca találkozása. Fotó: Egy jó kép az utazásról

Babits Mihály az „arisztokratikus” szóval jellemezte az otthonának helyet adó utcát, ahol egykoron rendszerint meglátogatta Ady özvegye, Csinszka. De egykoron Szabó Lőrinc és Karinthy Frigyes is azokat a macskaköveket koptatta, amelyek ma egészen a Mikszáth Kálmán tér nyüzsgésébe vezetnek el minket. 

Fotó: Bakó Bettina

Ha még több bájos ékszerdobozt fedeznétek fel a fővárosban:

Funzine Funzine

Budai kalandozás

Keleti Károly utca 

A mesebeli tündérkerteket megidéző Mechwart liget mellől térhetünk rá a Keleti Károly utcára, amely elragadó hangulatával és építészettörténeti csemegéivel marasztal lassú bóklászásra.

Keleti Károly utca 9. Fotó: Bakó Bettina

Ezek egyike a historizáló Mailáth-házak, amelyeket Rainer Károly építész legjelentősebb műveiként tartunk számon. Az épületkomplexum egyik kuriózuma a 9-es szám alatt álló szállodabérház, ahol a bérlők között egykor Feszty Árpád lányát, Feszty Masa festőművészt is köszönthették. Míg Feszty Masa előtt jó pár száz évvel a budai hóhér háza állt a sarkon.  

Fotó: Bakó Bettina

A 29-31-es ikervillákig lesétálva már a Komor-Jakab építészpáros alkotását láthatjuk, ami belül egy komplett református fakazettás templommennyezetet rejt. Az egykor csillagos háznak kijelölt épületet elhagyva pedig Bauhaus kincseket is felfedezhetünk az utcában, de a környék a kultúra és a gasztronómia hódolóinak is kecsegtet néhány érdekességgel.

Fotó: Bakó Bettina

A korgó gyomrok számára a Budai Pékség és Speciality Kávézó, a Tortavár Cukrászda, a Kisbödön Ételbár vagy éppen a Café Rose jelent megváltást. A felfedező szelleműeket pedig a Szerkesztőség, a KÉPEZŐ Galéria, a MUMU műhelymúzeum és az Art Salon Társalgó Galéria várja itt. 

Komor–Jakab ikervilla és bérházak (1909–1910), II. Keleti Károly utca 29–31. Fotó: Bakó Bettina

Lövőház utca 

Immár több mint 10 éve, hogy Budának is lett Pozsonyija, egy oly pezsgő szakasza, ahol árnyas lombkoronákon átszűrődő napsugarak társaságában hódolhatunk a kulináris élvezeteknek.

Fotó: Bakó Bettina

Ugyanis itt egymást váltják a teraszos helyek, kávézók, éttermek bisztrók, mint például a Snack Masako, a Heavenly Kitchen & Bar, a Goodbar Buda, a Trattoria Positano, valamint a Kardamom Kávézó és Teaház. És bár az utca a gasztrofelhozataláról híres, azért nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy itt élt Bródy Sándor, Hunyadi Sándor, valamint Ady Lajos is, akihez egy időben bátyja, Ady Endre is odaköltözött. 

Fotó: Bakó Bettina 

Nyúl utca 

A gesztenyefák árnyékolta budai utcára rákanyarodva tapinthatóvá válnak az 1900-es évek az egymás mellett sorakozó, nem mindennapi formavilággal büszkélkedhető múltszázadi villák által. A szecessziós kerítések mögött rejlő épületeket többek között Bauer Emil, Guttmann Gyula, Tőry Emil, Pogány Móric, Szondy József, Ágoston Emil, Popper Zsigmond, illetve a hazai eklektikus építészet főképviselője, Schickedanz Albert tervezte.  

Fotó: Bakó Bettina
Molnár Ferenc lányának és családjának egykori otthona, ahol a Válasz folyóiratot is szerkesztették. Fotó: Bakó Bettina

Az egykori lakók között pedig bátran említhetjük Kelemen Emil festőművészt, a Mephisto és Pál utcai fiúk díszletét megálmodó Romvári Józsefet, vagy éppen Molnár Ferenc lányát, Mártát. Utóbbi a Nyúl utca 14-ben élt családjával, a házat pedig kishamar a Válasz folyóirat szerkesztőségévé tette. Ennélfogva Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, valamint Márta férje, Sárközi György is itt dolgozott, miközben Szerb Antal visszatérő vendégként volt ismert a házban.  

Fotó: Bakó Bettina
Fotó: Bakó Bettina

Ha még többet olvasnátok a Nyúl utca kincseiről:

Funzine Funzine

Logodi utca 

A várfallal párhuzamosan futó Logodi utcába a Várnegyed hamisítatlan hangulata minden egyes métert, négycentiméter körbevon, akárcsak egy történelmi cukormáz. Talán ez a varázslatos bevonat vonzotta ide a XX. század nagyjait is. Bár feltehetően a mecénásuk, Hatvany Lajos vári otthonának közelsége miatt választották anno a Nyugat szerkesztői, alkotói otthon gyanánt a környéket.

A sarokház melletti épületben élt egy ideig Babits Mihály. Fotó: Bakó Bettina
Fotó: Bakó Bettina

Így hát itt élt egy ideig Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Márai Sándor is. De az utcában nőtt fel Reisz Gábor filmrendező, illetve Puskás Ferenc, Kertész Imre szintén az itteni lakások egyikében hajtotta álomra a fejét.  

Logodi utca 1, Kosztolányi otthona. Fotó: György Mária

Miután beleszippantottunk a – Budai Várat övező középkori falvak egyikérőlLogodról elnevezett utca világába, a Tóth Árpád sétány felé vezető Gránit lépcsőt is érdemes megmászni az egyik legszebb fővárosi panorámáért.  

Fotó: Bakó Bettina

A Várnegyed romantikus utcái is megannyi izgalommal várnak:

Funzine Funzine

 