5 bájos, macskaköves utca a fővárosban romantikus andalgásokhoz

Keskeny, olykor girbegurba, ám megannyi kincset és történetet rejtő macskaköves utcák bújnak meg a fővárosban, amelyeken andalogva garantáltan magával ragad a romantika.

Revizcky utca

A Kálvin tér forgatagából kiérve, majd a Szabó Ervin téren áthaladva olyan, mintha egy időalagútban lépkednénk a XIX. század felé, amikor is a mágnásnegyedhez tartozó Reviczky utcában sorra épültek a főúri épületek. A Wenckheim és a Bánffy család egy-egy palotát és bérházat is emeltetett itt magának, de a Károlyi-Csekonics-rezidencia is több mint 100 éve éke az árnyas utcának. Babits Mihály az „arisztokratikus” szóval jellemezte az otthonának helyet adó utcát, ahol egykoron rendszerint meglátogatta Ady özvegye, Csinszka. De egykoron Szabó Lőrinc és Karinthy Frigyes is azokat a macskaköveket szelte, amelyek ma egészen a Mikszáth Kálmán tér nyüzsgésébe vezetnek el minket.

Veres Pálné utca

A mediterrán életérzés is magával ragadhat minket a Veres Pálné utca macskakövein lépdelve, hisz a keskeny belvárosi közterület bája egészen messze földekre repít. Ha azonban néhány percre visszatérünk a jelenbe, akkor a valóság is tartogat néhány kincset számunkra. Rögtön az utca elején a magyar nőnevelés úttörőjének számító Veres Pálné szobrába botolhatunk, de Ady egykori otthonában egy emlékmúzeumra, illetve a szerb örökség épületeire is rálelhetünk itt. Továbbá a Hearty Vegan Cakes, a Deszka Budapest, valamint a Double Shot Coffee & Brunch falai között mennyei falatok kényeztethetnek minket.

Zrínyi utca

A főváros talán egyik legszebb panorámájának kíséretében cirkálhatunk a Zrínyi utcán, amely egyik végében a Lánchíd vár ránk a Dunával, míg a másikban a monumentális Szent István Bazilika foglal helyet. Ennélfogva nem véletlen, hogy ebben az évben a híres Condé Nast Traveler utazási magazin rangsorában a világ 13. legszebb utcájaként szerepel az olvasói szavaztok alapján. Ám a festői látképen túl gasztrokincsekben is igen gazdag helyen járunk: a Kollázs Brasserie & Bar, a Konyha, a Nonloso Bistro mind arra vár, hogy isteni ízeivel levegyen a lábunkról.

Gül baba utca

Egészen 1915-ig az egykori szőlőbirtokos után Niedermayer utcának nevezték a mai Gül baba utcát, amely az apró, földszintes házakkal a XIX. század végén népesedett be végleg. Azóta élt itt üveges, vendéglős, Ránki György személyében zeneszerző is, illetve innen indította karrierjét Gorka Lívia keramikus. A hely zárt erkélyeinek köszönhetően a törökös, balkáni jellegű építészeti jellegzetességeket a mai napig felfedezhetjük erre járva. S mivel Budapest egyik legmeredekebb utcájáról beszélünk, az andalgásnak itt búcsút kell intenünk, ám a Gül baba utca romantikus hangulatát még a hegymászásra hajazó séta sem árnyékolhatja be.

Szalag utca

A Víziváros egyik rejtett kincse a keskeny, de annál hangulatosabb Szalag utca, ahol a kortárs, s a múltból ránk maradt épületek kellemes összhatásán legeltethetjük szemünket. Így hát, ha a Budai Várnegyed izgő-mozgó turistarengetegét elkerülnénk, akkor a vártól nem messze is kalandozhatunk a múltban. Ugyanis a Szalag utca 20-as szám alatt egy 1795-ben emelt, copf stílusú házon akadhat meg tekintetünk. Majd továbbhaladva, a Szalag utca 7-ben egy neobarokk stílusban átépített, szecessziós elemekkel díszített, illetve középkori alapokon nyugvó ház áll. Ha pedig felfedeztük a festői hely rejtelmeit, s annak romantikus bája az ujjai köré csavart minket, akkor a szintén hangulatos környéken is érdemes járni egyet.

