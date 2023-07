Izgalmas sétaútvonalon fedezhetjük fel Kolodko Mihály legújabb miniszobrait

Legnagyobb örömünkre, Kolodko Mihály művészetének köszönhetően idén sem szenvedünk hiányt miniszobrokból. A művész ebben az évben csaknem féltucatnyi új alkotással örvendeztette meg népes rajongótáborát, melyeket csokorba gyűjtve, egy tömegközlekedéssel és kiadós sétával is teljesíthető útvonalat készítettünk nektek.

Füles

2023 márciusában a 18. születésnapját ünneplő Müpa lépcsőjének korlátján jelent meg Kolodko Mihály legújabb alkotása. A művész lépcsőkorláton elhelyezett bronz fejhallgatója a Füles fantázianevet kapta. Az alkotás nemcsak különleges alkalomból készült, de üzenete és egyben kialakítása is kivételes. Minden zene- és kultúrarajongót arra biztat, hogy fejhallgatóját és napi gondjait bátran hagyja kint, mert a Müpába belépve olyan zenei élmény részese lehet, ami semmihez sem fogható. És ha ez még nem lenne elég, a szoborból csak úgy árad a zene: 15 zenemű szól szüntelen, köztük Beethoven, Richard Strauss, Palya Bea és Avishai Cohen műveivel.

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

Usánka visszatér

Májusban egészen különleges Kolodko-alkotást „vetett partra” a víz. A történet 2019 novemberében, a Szabadság téren kezdődött: a Vécsei és a Honvéd utca közt félúton a kerítésre került akkor egy bronz díszpárnán pihenő usánka. Ez volt az az usánka, melyet előbb balta segítségével távolítottak el, végül pedig a Dunába dobtak. 3 és fél év elteltével májusban egy békalábakat növesztett usánka jelent meg a Duna-parton, a művész bravúros válaszaként. A Duna habjaiból visszatért fejfedő az Országház Látogatóközpont mögött, a Duna melletti kőlépcsőn pihen.

1055 Budapest, id. Antall József rkp.

Előre a múltba

Az év egy szürke februári napját aranyozta be Kolodko Mihály, mikor a Keleti pályaudvarnál hagyta legújabb miniszobrát. Egy Trabantra erősen hasonlító kisautó lett ezúttal a történet főhőse, mely a Keleti pályaudvar előtt várakozókat és sétálókat fogadja. Az alkotó némi játékosságot is csempészett művébe, hiszen a kisautó különlegessége, hogy teteje fel-le nyitogatható. Akárcsak a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean jármű esetében, amellyel hamar értelemet nyer a miniszobor fantázianeve is.

1087 Budapest, Keleti pályaudvar

Ha te is rajongó vagy, ebben a miniszobor-kvízben tesztelheted tudásodat:

Garfield

Sokunk kedvenc, lusta macskája 1978. június 19-én debütált a nagyközönség előtt, ekkor jelent meg ugyanis Jim Davis képregényének első néhány képkockája. Ezt a jeles, idén 45 éves évfordulót pedig Kolodko Mihály sem felejtette el. Június 19-én bukkant fel a Dembinszky utcában, az Állatorvostudományi Egyetem hátsó kerítésén, arcán a jól ismert mosollyal a művész színes Garfield alkotása.

1071 Budapest, Dembinszky u. 32.

Micimackó

Ugyancsak 2023 júniusában, egy sokunk gyerekkorát meghatározó mesefigura öltött miniszobor formát. Kolodko Mihály ekképp emlékezett meg a Micimackó magyar nyelven való megjelenésében segédkező Karinthy Frigyes születésnapjáról. Ennek apropóján nem is más épületet, mint az író-költő egykori szülőházát érte a megtiszteltetés, hogy a mézescsuporba kapaszkodó aprócska medvebocs ott csüngjön szüntelen. Micimackó több szálon is kapcsolódik a családhoz, a könyv nyersfordítását Karinthy nővére, Emília készítette, ebből dolgozott később Karinthy. De talán az sem titok, hogy a méltán szeretett medvebocs nevét, a Miciként becézett Emíliától örökölte.

1071 Budapest, Damjanich u. 27.

Drakula

Utunk végét ezúttal a Városliget jelzi, ahol május óta, a Vajdahunyad várának árnyékában olvasgat egy Lugosi Bélát ábrázoló Drakula szobrocska. A művész ugyan nem erősítette még meg, hogy az ő keze munkáját dicséri a kedves kis alkotás, apró részleteiben azonban felfedezhetők a művészre jellemző vonások. A lábát lógató aprócska Drakulára a Hunyadi-szobor mellett elsétálva lelhetünk. Külön érdekesség, hogy nem ez az első Lugosi Bélát ábrázoló alkotás a környéken. Sokáig rejtély övezte a színészről készített mellszobor történetét, nemrég azonban fény derült a talányra, hogy Hartmuth Zech német szobrászművész állított emléket a Drakulát megformáló művésznek.

1146 Budapest, Vajdahunyad stny.

Ha a legújabb alkotások után a belváros miniszobrait is felfedeznétek: