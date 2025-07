5 rendkívüli kiállítás Budapesten, amit nem érdemes kihagyni nyáron

Ugyan a nyári hónapok sokakat csalogatnak a vízpartra, azok sem maradnak izgalmas program nélkül, akik a városban töltik a következő hónapokat, hiszen számos különleges kiállítás várja az érdeklődőket.

Nyár a városban. Élmények a hirdetőoszlopról // Várkert Bazár (2025. október végéig)

Különleges szabadtéri tárlaton kel ismét életre a múlt század eleji nagyvárosi nyarak hangulata a Várkert Bazárban, hiszen korabeli plakátok idézik vissza a szecesszió és az art deco stílusirányzatai által fémjelzett időszak városi pezsgését. A Magyar Nemzeti Galéria és a Várkapitányság közös kiállításán egy igazi időutazásban lehet részünk, ahol újra megelevenedik az a világ, ahol az elektromos fények versenyeztek a csillagokkal, így hosszabbítva meg a napokat; a nyári estéket mulatók, a nappalokat pedig sörkertek, léghajózás és hullámfürdőzés tehette felejthetetlenné.

A magyar szalámigyártás olasz gyökerei // MKVM (2025. november 2-ig)

A gulyás után most egy újabb magyar kedvenc, a szalámi kerül reflektorfénybe a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum legfrissebb időszaki kiállításán. Az „Olasz örökség, magyar büszkeség” című tárlat nemcsak a szalámi finom ízeit idézi meg, hanem annak olasz gyökereibe is bepillantást enged – megmutatva, hogyan formálták a Friuli vidékről érkező iparosok a magyar szalámigyártás aranykorát. A látogatók megismerhetik a debreceni Vidoni, a szegedi Forgiarini, a budapesti Del Medico vagy épp a Herz és a Pick márkák történetét, és azt is, hogyan lett a szalámi nemcsak hungarikum, de világszinten ismert exportcikk.

Halló? Halló! A telefonálás technika- és kultúrtörténete kiállítás // Kiscelli Múzeum (2026. január 18-ig)

Ma már szinte el sem tudjuk képzelni az életünket telefon nélkül, pedig ezek az okoseszközök nem voltak mindig is az emberek legjobb barátai. Bámulatos technológiai fejlődés ment végbe a 19. század vége óta, amikor megjelent az első telefonkészülék. Ezt az izgalmas utat mutatja bel a Kiscelli Múzeum Halló? Halló! kiállítása, amelynél az interaktivitás és a multimédia van a fókuszban. A tárlat hangulatát speciális filmek, zenék, hanghatások, telefoncsörgések, telefonbeszélgetések fűszerezik, amelyek segítségével a múzeum még szórakoztatóbb módon dolgozza fel az amúgy is érdekes témát.

Egy gyár anatómiája. Az óbudai hajógyárunk története // Óbudai Múzeum (2027. április 30-ig)

Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása az Óbudai Hajógyár 190 éves történetének és egykori dolgozóinak kíván emléket állítani, függetlenül az időszakos tulajdonosváltásoktól. A színes kép- és filmanyagban gazdag tárlat arra törekszik, hogy a látogatók egy komplex képet kapjanak a hajógyár működéséről és ezáltal azok a generációk is megértsék a meghatározó ipari egységeket, akik már csak tanulmányaikból vagy családi elbeszélésekből ismerhetik azokat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közreműködésével, több kiállítótérben kialakított kiállítás többek között a nagyközönség által eddig még nem látott hajógyári gyűjteménybe is enged betekintést.

Fiktív fesztiválok valós vizualitása // Budapest Park (2025. június 12-től)

Lenyűgöző kiállítás nyílt a Budapest Parkban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Media Design alapszakos hallgatóinak munkáiból. A hallgatók új szintre emelték a képzeletet: a Fiktív fesztiválok valós vizualitása című kiállítás keretében képzeletbeli zenei eseményeket keltenek életre a Budapest Park Park Gallery teraszán. A plakátokon nemcsak egyedi arculatok, hanem komplett koncepciók bontakoznak ki reflektálva a zene, kultúra és vizuális branding mai világára és kapcsolatára. A műveket áthatja az innovatív szemlélet, a friss látásmód és a kreatív gondolkodás is. A kiállítás a Budapest Park főbejáratán belépve jobbra, az Unicum Retro Kert feletti teraszon látogatható érvényes belépőjeggyel minden programnapon.

