Rakparti kalandok: 11 felfedezésre váró kincs a Duna mentén tavaszi andalgáshoz

Egészen a XIX. század közepéig a Duna partjai kiépítetlenek voltak, majd az átrendezések időszakát a Lánchíd megépülte hozta el. Míg most a rakpartok legtöbbször a budapesti forgalom kapcsán kerülnek szóba, régen az egyik legfőbb céljuk az árvízvédelem volt, illetve fontos szerepet töltöttek be a dunai áruforgalomban is. A ma ismert látkép a XX. század közepén kezdett el kialakulni, s így váltak a főváros egyik legszebb és egyben legnagyobb, 12-12 kilométer hosszú műemlékeivé. Most azonban nem a történetüket meséljük el, hanem azokat a kincseket mutatjuk be, melyeket felfedezhettek, ha lejárnátok ezt a néhány kilométert.

Buda

The Spot Budapest by J&J – Bem rakpart

Turistának lenni a fővárosban talán mindannyiunknak felér 1-2 gondtalan órával, mintha csak a szépet, finomat és jót látnánk mindenben, akárcsak mikor nyaralunk. A Bem rakpart szomszédságában, a Parlamenttel szemben pedig éppen ezt az ikonikus élményt adhatja meg számunkra a The Spot Budapest, ahol bőséges, házias fogások mellett beszélgethetünk egy jót. Az étlapon szép számmal megtalálhatjuk a magyar és az erdélyi konyhaművészet remekeit, melyeket hazai borokkal koronázhatunk meg ottjártunkkor.

1011 Budapest, Batthyány tér 7. | Weboldal | Facebook

Szilágyi Dezső téri református templom – Bem rakpart

Járjunk a pesti oldalon vagy épp a Bem rakparton, a Szilágyi Dezső téri templom monumentalitása mellett aligha tudunk elmenni szó nélkül. Buda első református templomát Pecz Samu tervezte neogótikus stílusban, mesterművét pedig 1896-ban, virágvasárnapon adták át. Budapest második legnagyobb református temploma közadakozásból jött létre, s azóta is a Víziváros egyik legszebb éke. Vörös téglás falai mögött pedig az évek során megannyi híres-neves szerelem szökött szárba. 1915-ben itt mondta ki a boldogító igent Ady Endre és Csinszka, 1940-ben pedig Horthy István és Edelsheim Gyulai Ilona 800 fős násznép kíséretében fogadott örök hűséget egymásnak.

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. | Weboldal

Emmer-palota – Bem rakpart

Bár a II. világháború mára megtépázta, megépültekor a budai rakpart egyik legimpozánsabb bérházának számított az Emmer-palota, melynek belső terei is a XIX. századi nagypolgári lakáskultúra legmagasabb szintjét képviselték. Építtetője nem más volt, mint dr. Emmer Kornél, a kor igazságszolgáltatásának egyik meghatározó alakja: a főváros leggazdagabb bírájaként, legnagyobb virilis adózójaként volt ismert. Nem véletlen, hogy a legjobb művészek dolgozhattak a palotáján; a tervrajzokat Meinig Artúr készítette, a kovácsoltvas remekek Jungfer Gyula munkáját dicsérik, a falba illesztett táblaképeket Feszty Árpád festette, az ablakokat pedig Róth Miksa cégének köszönhették.

A palota pompáját pedig tovább emelték a fából faragott korlátok, az aranyozott bronz, neorokokó falikarok, valamint a lépcsőházban elhelyezett pálmafák. A tulajdonosok halála után a bencés rendé lett az épület, így egy rövid ideig bencés kollégium üzemelt a falai között. Végül 1950-ben Emmerék háza sem úszta meg az államosítást, sőt a rendszerváltásig az ÁVH egyik fő központjaként üzemelt a legnagyobb titokban. Így hát például a palota második emeletén élő Huszka Jenő, operett-zeneszerző és felesége, Arányi Mária író sem tudott semmit az itteni rejtélyes akciókról.

1011 Budapest, Bem rakpart 8.

Rudas Gyógyfürdő – Raoul Wallenberg rakpart

A Szent Gellért és a Raoul Wallenberg rakpart fogja közre a Rudas Gyógyfürdőt, amely a források vizének hasznosításával épült 1566 és 1572 között, és Szokoli Musztafa budai pasa nevéhez köthető. Török kori neve zöld oszlopos fürdő volt, amit a napjainkban sajnos már nem látható, korabeli zöld oszlopairól kapott. Buda felszabadulása után I. Lipót kincstári tulajdonnak titulálta a fürdőt, majd 1969-ben a városnak adta, nem sokkal ezután pedig a fürdő állapota jelentős fejlődéseken ment keresztül. A kibővítésre több terv is készült, melynek köszönhetően 1885-ben elkészült a férfi-női népfürdő, 1895-ben pedig átadták a népfürdőkhöz illeszkedő úszócsarnokot is.

A II. világháborúban a Rudas is jelentős károkat szenvedett, felújításával csak 1953-ra végeztek. A későbbi, 2004-es felújításoknak hála azóta már nők is látogathatják az egykori török fürdőt. Wellnessrészleg, szaunavilág, gőzkamra, termálmedence, török fürdő – csak néhány a számos lehetőség közül, amit a Rudasban magas színvonalon élvezhetünk. A tetőtéri panorámamedencét esti fürdőzés keretében érdemes kipróbálni: itt garantáltan emlékezetes élmény lesz a kivilágított Budapest látványa.

1013 Budapest, Döbrentei tér 9. | Weboldal | Facebook

Szkéné Színház – Műegyetem rakpart

Már 56 éve, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ad otthont a Szkéné Színháznak, amely 1970-ben Weöres Sándor Theomachiájával foglalta el helyét a színháztörténelemben. Az eleinte amatőr és alternatív színjátszásnak is teret adó színház a XX. század végén valódi alternatív játszóhellyé alakult, ma pedig kiemelt szerepet játszik a kortárs magyar drámák színrevitelében, illetve vidéki és határon túli vendégjátékoknak, koprodukciós előadásoknak is teret ad.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., II. emelet | Weboldal | Facebook

ELTE TTK Természetrajzi Múzeum – Henryk Slawik rakpart

A Henryk Slawik rakpart szomszédságában, a Pázmány Péter sétányon lelhetünk rá az ELTE TTK múzeumára, mely már több mint 20 éve várja a látogatókat igencsak széles témaköröket lefedő kiállításaival. Ugyanis a múzeumban ásvány-, kőzet-, biológiai-, paleontológiai-, matematikai-, és tudománytörténeti gyűjtemények érdekességeit tekinthetjük meg. Így hát az ásvány- és kőzettári, biológiai és őslénytani tárlatokon, valamint a matekbarlangban láthatunk állati kövületeket, kitömött állatokat, számtalan ásványt, logikai játékokat is. Az időről időre tematikus eseményeknek otthont adó, a Múzeumok Éjszakája alkalmával is színes programokat szervező múzeum jelenleg előzetes egyeztetés után, hétköznapokon látogatható.

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c | Weboldal | Facebook

Pest

Lui Rakpart – Újpesti rakpart

Az V. kerületi Lui jó ideje a francia életérzés szívcsakrájaként vetette meg a lábát a belvárosban, alig 1 éve pedig már az Újpesti rakpartra is elhozta a péksütemények hamisíthatatlanul mennyei illatát. Az új üzletegység egy letisztult, minimalista, skandináv designt öltött magára, míg a péksütemények felhozatala igencsak multikulturális, mégis a csipetnyi párizsi sikket a Duna mellé is sikerült elhozniuk. Erre járva a nagy kovászos kenyér- és levelestészta-felhozatalból bátran válogathatunk, a francia péksütemények mellett pedig az olasz, a spanyol és a dán gasztronómia finomságait is megkóstolhatjuk.

1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. | Facebook

Gangsikdang – Újpesti rakpart

Szintén az Újpesti rakpart kincse a Gangsikdang, a kulináris kalandvágyók étterme, amelynek köszönhetően a koreai gasztronómia ízei hozzák el a wow-faktort a Duna-partra. A fókusz itt egyértelműen a koreai BBQ-n van, így hát az asztalok közepén forró rostlapon készülnek az ínyencségek. A húsokat mi ízesíthetjük, a banchan, a házi kimcsi, a szezámmaggal megszórt marinált virslikarikák vagy a csípős szószos szárított retek pedig köretként szolgál, amely korlátlanul elérhető az étteremben. Az ételeket szodzsuval – átlátszó, rizs- vagy gabonaalapú párlat -, egy tradicionális koreai alkohollal kísérhetjük, ha pedig kimaxoltuk a BBQ-élményt, akkor legközelebb a menüs válogatásukra is rávethetjük magunkat.

1137 Budapest, Újpesti rakpart 1. | Instagram

Baalbek – Belgrád rakpart

A Közel-Kelet ízét Budapest első, hagyományos libanoni étterme, a Baalbek hozza el a Belgrád rakpartra, ahol a hangulatos teraszon nemcsak a mennyei fogásokban, hanem a festői panorámában is gyönyörködhetünk. A mediterrán konyha remekei között köszönthetjük itt a hideg és meleg mezzéket, hummuszokat, leveseket, grillételeket, melyek mellett az étterem hagyományos teakínálatát is élvezhetjük. A tradicionális, arab élményekhez pedig nem csupán az ételek járulnak hozzá itt, hanem a hamisíthatatlan vendégszeretet is.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Weboldal | Facebook

Papilonia Lepkevilág – Belgrád rakpart

Egzotikus pillangók százai repkednek a Belgrád rakpart trópusi csodavilágában, ahol az Amazonas-medence, Mexikó, a Szubszaharai Afrika, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, de még a Malajzia esőerdeiben élő egyedekkel is találkozhatunk. A Verne Gyula regényét idéző lepkevilágban minden felnőtt újra visszarepülhet a gondtalan gyermekkorba, s testközelből figyelheti meg a világ legszebb pillangóit, melyek szabadon repkednek a térben, s olykor akár még a betérők vállán is megpihenhetnek.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 6. | Weboldal | Facebook

Vámszedőház Múzeum – Pesti alsó rakpart

Budapesten a Szabadság híd az egyetlen, ahol a II. világháború után megmaradtak a vámszedőházak, melyek egyikében valószínűleg a világ legkisebb múzeumát alakították ki még 2024-ben. Az Összekötve című tárlat 2×13 négyzetméteren mutatja be a híd, valamint a vámszedés történetét, illetve betekintést enged a budapesti hidak múltjába is. Az érdekes történetek mellé pedig nem mindennapi relikviák is dukálnak: a Szabadság híd ma már sehol máshol nem látható korláteleme, vagy éppen a Lánchíd alapkőletételénél használt vakolókanál másolata.

1056 Budapest, Fővám tér | Weboldal | Facebook

Kiemelt kép: Budapest Városháza (Facebook)