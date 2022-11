Őszi séta a budai rakpart miniszobrainak nyomában

A város szövetébe tökéletesen illeszkedő miniszobrokat nemcsak a belvárosban, de akár a budai rakpart mentén tett kellemes, alig 40 perces séta alkalmával is érdemes felfedeznetek.

L’ecsó

Kolodko Mihály budapesti rajongótábora 2021 augusztusában sem maradt újdonság nélkül. Az Erzsébet híd lábához ekkor költözött ugyanis a L’ecsó című rajzfilm népszerű főhőse, a konyhaművészetben igen jártas Remy, a patkány. Ha sétánkat rögtön innen indítjuk, a megtalálásban egy, a minialkotáshoz kapcsolódó Lecsó felirat is segíteni fog bennünket, mely a Rudas Gyógyfürdőt elhagyva, az Erzsébet híd alatt “átbújva” szinte azonnal felfedi magát a budai rakparton sétálók számára.

„Már a spájzban vannak az oroszok”

A 2022-es év különösen gazdag miniszobortermést hozott Budapest számára, egyik ilyen a Várkert Bazárnál található alkotás is. A Várkert Bazár előtti promenád egyik mélyedésébe készített miniszobor egy spájzajtó mögött ücsörgő orosz katonát ábrázol. A szeptemberben helyére került szerzemény üzenete félreértelmezhetetlen, különösen a gerillaszobrász hozzá fűzött “Nincs kompót” jelmondatával. Nem is kérdés, hogy aki látta A tizedes meg a többiek című filmet, nem felejti el annak szállóigéjét: „Már a spejzban vannak az oroszok!”.

Főkukac

Nem állunk meg a Lánchíd lábánál, folytatva a budai Bem rakparton tett sétánkat, a Batthyány tér felé közeledve a rakpart falán találjuk majd Kolodko Mihály első, hazai miniszobrainak egyikét. A nagy ho-ho-horgász című rajzfilmsorozatból ismert Főkukac karnyújtásnyira a Dunától jobb helyre nem is költözhetett volna, hiszen eredetije is folyópart mellett, Ungváron található. A Főkukacot, ami valamikor 2016-ban foglalta el itt méltó helyét, évről évre puha sálba és sapkába bugyolálják, ha szerencsétek van, ti is épp téli ruhájában, a folyót kémlelve csípitek majd el.

Rubik-kocka

Nem kell sokat sétálnunk, épp csak elérünk a Batthyány térig, a Vám utca magasságában máris utunkba esik még egy Kolodko-alkotás. Rubik Ernő világhírű logikai játéka, az 1975-ben debütált bűvös kocka ugyanis a Bem rakpartról az alsó rakpartra levezető egyik lépcső oldalán gurul szüntelenül és megállíthatatlanul lefelé. Az egyik legnagyobb magyar találmánynak emléket állító miniszobor 2019-ben kapott itt helyet, nem mindennapi kilátással a Parlamentre.

Szomorú tank

A Rubik-kockától tényleg csak néhány lépés a következő gerillaszobor, ami először 2017-ben csigázta fel a rajongóközönséget. A Battyhány téri villamosmegállóban lévő, az egykori Kossuth hídra emlékeztető emlékkőnél található békés, szomorú kis tank nemcsak a Kossuth hidat, de egyben Budapest ostromának végét is jelzi. Több más miniszoborhoz hasonlóan volt, hogy őt is meg akarták lovasítani, ez azonban kudarcba fulladt.

Trabant

Mindazok után, hogy egymástól majdnem néhány lépésre arattuk le miniszoborsétánk utolsó előtti gyümölcseit, a Margit híd lábánál találjuk sétánk utolsó miniszobrát. Bár az itt található Trabant mészkőből készült, kétség sincs afelől, hogy Kolodko Mihály nevéhez köthető. A felhúzható, kerekeitől megszabadított kisautó 2022 áprilisában parkolt le végleg a Margit híd lábához, hozzá hasonlóan pihenjetek ti is egy jót ezen a ponton, a kényelmes-kellemes séta után.

Ha a budai rakpartot bejártátok, a Jászai Mari tértől akár az V. kerület miniszobrait is felfedezhetitek: