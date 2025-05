Újdonságok a Bartók Béla úton: 6 új hely, amit érdemes mihamarabb felfedezni

A pezsgő kulturális programjairól, közösségi megmozdulásairól és nem utolsó sorban gasztrohelyeiről is nevezetes Bartók Béla út mindig képes megújulni. Összegyűjtöttük nektek, milyen új helyek nyíltak mostanában a Bartók Béla úton és környékén, amit érdemes mihamarabb kipróbálni.

Budasmash

Megnyitása óta töretlen lelkesedés övezi a Bartók Béla út 44. szám alatt otthonra talált Budasmash-t. Az eddigi vendégek 100%-os elégedettsége sem lehet véletlen, aki kóstolta a Budasmash prémium burgereit, kivétel nélkül elégedetten távozott. A normál és XL méretben is kérhető burgereket megkóstolhatjátok Budasmash szósszal, de akár hagyományosan is. A burgerek mellől természetesen nem hiányzik az extrán ropogós sült krumpli, a kedves kiszolgálás és ha marad még hely, a desszert sem.

1111 Budapest, Bartók Béla út 44. | Facebook

Gray Specialty Coffee & Bar

A Bartók Béla úttól egy karnyújtásnyira dekoratív belső térrel, isteni specialty kávéval és kávéitalokkal, matchával, valamint mentes és hagyományos péksüteményekkel tárta szélesre ajtajait a Gray Specialty Coffee & Bar. A Gray tökéletes, ha a reggeleteket méltóképp indítanátok, bár lévén pedig nagyszerű választás, ha a napot remek signature koktélokkal zárnátok. Ha hozzájuk készültök, négylábú pajtásotokat és a telefonotokat se hagyjátok otthon: a szelfifal és a kávékülönlegességek is egytől egyig fotóra kívánkoznak.

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3. | Facebook

PizzaMűvek

Pizzázók között is egyedi hely nyitott a Bartók Béla út 44. szám alatt, ez pedig a PizzaMűvek. A vékony tésztás, kerek nápolyi pizzákkal ellentétben a PizzaMűvekben vastag tésztás és 6 szeletre vágott téglalap alakú tésztacsodák várnak kóstolásra. A Budapest előtt tisztelgő pizzákra bőségesen olvadó sajt, sonka vagy szalámi kerül, amit kétféle szószba, paradicsomosba és fokhagymás-tejfölösbe tunkolhattok, ami mellé könnyen csúszik a jéghideg Kőbányai sör is.

1111 Budapest, Bartók Béla út 44. | Facebook

Smoothie Sanctuary

A Bartók Béla úttal párhuzamos Bercsényi utcából ismert Temple holisztikus tér és jógastúdió nyitotta meg a Smoothie Sanctuary-t. A jógastúdióból ismert természetközeliség, elmélyültség és tudatosság a Smoothie Sanctuary-ből sem hiányzik: organikus, vegán és gluténmentes italokkal, frissen préselt, szezonális juice-okkal, fermentált almafröccsel, napi levesekkel, bowlokkal, de ceremoniális kakaóval készített finomságokkal is táplálhatjátok testeteket és lelketeket egyaránt.

1111 Budapest, Bercsényi utca 5. | További infók >>

Dödölléző

Az Őriszentpéterről sokak által már ismert Vas Kohó egy talpalatnyi kis Őrséget csempészett a Karinthy út és vele együtt a Bartók Béla út pezsgésébe. A Dödölléző a hagyományos, kézzel gyúrt és kézzel szaggatott őrségi dödöllét gondolta újra vagány street foodként, mondanunk sem kell talán, hogy a környéken élők nagy-nagy örömére. Állandó kínálatukat erősíti a hagymás-tejfölös, szalonnás-hagymás tejfölös és a kecskesajtmártásos ízkombináció, de szezonális, glutén- és laktózmentes, valamint vegán opciókkal is készülnek a falatnyi Őrségre vágyó vendégeknek.

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 9. | Weboldal | Facebook

The Tap Burger&Beer Budapest

A Bartók Béla út szívét, a Gárdonyi teret vette be nem is olyan rég a The Tap Burger&Beer Budapest. Az egykori Kréta Bisztró helyén 24 sörcsappal és világbajnok kézműves burgerekkel nyitott meg a The Tap idén februárban. A fesztelen hangulatú gasztrokocsmában prémium alapanyagokból, vadkovászos vajas bucival, frissen készített húspogácsával készítik a jobbnál jobb burgereket, melyek mellől nem hiányoznak a házilag készült szószok és a ropogós csónakburgonya sem.

1111 Budapest, Bartók Béla út 32. | Weboldal | Facebook

