Budán nyit újra Pest ikonikus vendéglátóhelye

Hamarosan újra megnyitja kapuit a fővárosiak egyik legkedveltebb törzshelye: a Keksz vadonatúj helyszínen, a folyó túloldalán várja majd a vendégeket.

Bizonyára nincs olyan a fővárosban, akinek ne fűződne emléke a Madách tér ikonikus vendéglátóhelyéhez: akár egy jó nagy adag bundáskenyérre, akár egy finom ebédmenüre, akár egy kis teraszozásra vágytunk, a Kekszben mindig megtalálhattuk a számításainkat.

Több mint egy év is eltelt már, mióta leadhattuk az utolsó rendelésünket a VII. kerület legendás találkozóhelyén. A Keksz közel 13 éven át várt pénztárcabarát árakkal és utánozhatatlan hangulattal a Madách tér árkádjai alatt budapestieket és turistákat egyaránt egészen 2024 októberéig.

A búcsú azonban korántsem volt végleges: az új Keksz már épül-szépül, a belvárosi forgatag helyett pedig a budai oldalon vetette meg a lábát. Azt, hogy pontosan merre is folytatódik a történet, egyelőre nem árulták el – ám a szemfülesek úgy tartják, a Margit-híd budai hídfőjének környékén lel otthonra a fővárosi gasztrosztár.

