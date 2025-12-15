Advent Budán: 15 pompás program és helyszín, ami elhozza az ünnep varázsát

Budára invitálunk benneteket, hogy az adventi időszak hátralévő részében se szenvedjetek hiányt ünnepváró programokban: ingyenes adventi és karácsonyi koncertek, ajándékoktól roskadozó piacok és vásárok, különleges előadások és kiállítások várnak rátok.

Bíbola projekt // Bartók Pagony (2025. december 20.)

December 20-án minden apróságnak és szüleiknek a Bartók Pagonyban a helye, ahol a Bíbola Projekt keretein belül egy adventelő, karácsonyozó baba- és kisgyermekszínházi foglalkozáson vehetnek részt 3 éves korig a gyerekek. Az előadás a Montessori-elvet szem előtt tartva, az otthon használt eszközök kreatív felhasználásával valósul meg.

Adventi koncert a Fény utcai piacon (2025. december 20.)

December 20-án a Fény utcai piacot bezengik a közösségi zongora mellett felcsendülő dallamok, nekünk pedig nem érdemes habozni – lépjünk ki a vásárlási forgatagból, álljunk meg egy pillanatra és adjuk át magunkat a felejthetetlen zenei élménynek, ami garantáltan elhozza az ünnepi hangulatot.

Ne maradjatok le az ingyenes budavári fényfestésről sem:

Szövött karácsony // Goldberger Textilipari Gyűjtemény (2025. december 20.)

Az ókeresztény művészet textilemlékeitől a 21. századi falikárpitokig a karácsonyi ünnepkör mindig megjelenik valamilyen formában, csak az ábrázolás változik korról korra. A Szövött karácsony című előadás betekintést nyújt a textil változatos rendeltetésébe és a művészi ábrázolásban betöltött egyedi szerepébe. A vetítettképes időutazás alatt nyomon követhetjük a karácsony tematikájába illeszkedő jelenetek koronként változó ábrázolását és az évszázadok alatt keletkezett textilcsodákat.

Királyi karácsony – vezetett séta (2025. december 20., 23., 27., 28.)

Decemberben, az ünnepek előtt és után is lesz alkalmunk a Sétaműhely sétáján megismerni milyen is az igazi királyi karácsony. A helyszín ezúttal a budai Vár, ahol mesebeli helyszínek, egykori karácsonyi népszokások segítenek megismerni, hogyan is ünnepeltek a királyi gyerekek. Míg a legkisebbek a karácsonyi manó nyomait keresik, a felnőtteknek különös történeteken mesélik el, hogyan is ünnepelt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer.

Koncertek a Mátyás-templomban (2025. december 20., 27.)

A karácsonyi hangolódás jegyében Zene és irodalom címmel ad közös koncertet december 20-án Faludi Judit, Kautzky Armand, Szenthelyi Krisztián, Demeniv Mihály, Czenke Csaba és a T’ensemble Kamaraegyüttes az impozáns Mátyás-templomban. December 27-én pedig a Magyar Virtuózok Kamarazenekar karácsonyi koncertjéből kaphatunk ízelítőt, amelyen szintén közreműködik Szenthelyi Krisztián, valamint Szenthelyi Miklós.

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont (2025. december 21.)

A Makers’ Market minden egyes kiállítója már izgatottan készül az ünnepekre, így a december 21-én megrendezésre kerülő esemény is ezzel a meghitt, karácsonyi hangulattal várja a látogatókat a Villányi úti Konferenciaközpontban. A téli helyszínen több mint 70 alkotó csodás termékei közül válogathatunk, kezdve a gyönyörű kerámiáktól, a csillogó ékszereken át, egészen a szívvel-lélekkel csomagolt termelői finomságokig.

POKET Karácsony // MOMKult (2025. december 21.)

Idén is egésznapos karácsonyi fesztivállal várja december 21-én, a POKET Zsebkönyvek csapata az elcsendesülni vágyókat a MOMKultban. A nap folyamán egy történetmeséléssel egybekötött kártyajátéknak lehetünk szem- és fültanúi: Beck Zoli és Vecsei H. Miklós egy-egy emléket, verset vagy dalt idéz fel, különleges színpadi előadásba szőve. Emellett részt vehetünk a Csoóri-szalon nagykoncertjén, bemutatásra kerül a Közel lenni című kötet, de lesz karácsonyi vásár és POKET-kvíz is.

Ingyenes karácsonyi koncert a Fő utcában // Szent Ferenc Sebei-templom (2025. december 21.)

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Szent Ferenc Sebei-templom ingyenes ünnepi koncertje. December 21-én, este 19 órakor lehetőségünk nyílik kicsit lelassulni, elcsendesedni és közösen megélni a karácsony szépségét többek között Handel, Bizet és Schubert művei nyomán. A koncerten lesz lehetőség jótékonykodni a Máltai Szeretetszolgálat Fő utcai Idősek Otthona javára.

Igazából szerelem // Bem Mozi (2025. december 21., 22., 23.)

December 21-én, 22-én és 23-án is egy igazi kihagyhatatlan klasszikussal vethetjük bele magunkat az ünnepi előkészületekbe a Bem Moziban. Az Igazából szerelem mozgatórugója a szerelem, történjen az első látásra, vagy legyen éppen beteljesületlen, rangra, életkorra és családi állapotra való tekintet nélkül.

Advent Óbudán // Fő tér (2025. december 23-ig)

Sokunk kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata 2025. december 23-ig várja a hangolódni és az ünnepi programokra vágyókat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Mindezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Advent a Hegyvidéken (2025. december 23-ig)

Szívmelengető adventi vásár vár ránk a XII. kerületben egészen december 23-ig, ahol zenés színpadi programokkal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, de elmerülhetünk a mesés karácsonyi fények, a körhinta, a Mikulásszán és a fenséges ételek és italok forgatagában.

Advent a Bartók Béla Boulevardon (2025. december 24-ig)

Karácsonyig érdemes bejárni a Bartók-negyedet, ugyanis egészen december 24-ig varázslatos adventi programok garmadája vár a negyed izgalmasabbnál izgalmasabb helyszínein. Részt vehetünk ünnepi jótékonysági vásáron, kávékóstolón, borbemutatón, felfedezhetjük a különböző pop-up standokat, de érdemes belesni a Resident Art galéria képzőművészeti vásárára is.

Kaláka karácsonyi koncert // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. december 25.)

Fantasztikus ünnepi hangulatú akusztikus koncertre invitál a Kaláka együttes december 25-én a Marczibányi téri Művelődési Központba, ahol egyszerre elevenedik meg a zene és a költészet. A karácsonyi előadáson a Kaláka egy régi, tiszteletbeli tagja, Huzella Péter is részt vesz, aki számtalan csodás dallal gazdagította az együttes munkásságát.

Budavári Advent // Szentháromság tér (2026. január 4-ig)

Kivételes adventi hangulattal és programokkal készülnek a Szentháromság téren, ahol a szemet gyönyörködtető kézműves portékák, az ínycsiklandó harapnivalók és a forró ünnepi italok biztosan mindenkit levesznek majd a lábáról. A mesés történelmi környezetben és a dunai panorámában elmerülve átélhetjük a közelgő ünnep meghittségét és átadhatjuk magunkat a szépen csengő karácsonyi énekek és szívmelengető családi események varázslatos forgatagának.

Adventi kalendárium – Rofusz Kinga grafikusművész kiállítása // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. január 11-ig)

Rofusz Kinga hazánk egyik legeredetibb illusztrátora, akinek a képeit ezúttal a Klebelsberg Kúriában tekinthetjük meg egészen január 11-ig. Kiállított illusztrációi az ünnepekhez és az ünnepváráshoz kapcsolódnak, melyeket az Adventi kalendárium című kötethez készített. A vizuális élményt pedig Szabó T. Anna versei teszik teljessé, ezzel megteremtve a tökéletes karácsonyi hangulatot.

Ünnepre hangoló ingyenes kiállítás is vár rátok Budán: